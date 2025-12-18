Oana Lis a ajuns la capătul puterilor. Ce a încercat să îl convingă pe Viorel să facă pentru niște bani în plus: „Acum e momentul”

Oana Lis încearcă tot felul de variante pentru a face rost de bani. Soția fostului primar al Capitalei a ajuns al capătul puterilor și ar face orice ca să iasă din situația dificilă din punct de vedere financiar în care se află de ceva timp. După ce și-a pus la vânzare mai multe haine, vedeta s-a gândit la altceva.
Oana Lis este acum îngrijitoarea lui Viorel Lis. Cei doi s-au cunoscut de pe vremea când femeia avea doar 18 ani și sunt încă împreună, dovedind că iubirea lor a fost sinceră, deși au existat voci care au spus că blondina ar sta doar pentru bani cu fostul edil.
Timpul a trecut și a dovedit contrariul, doar că acum, în viața celor doi au venit greutăți din ce în ce mai mari. Oana Lis nu și-a părăsit niciodată partenerul, iar acum, când el are cea mai mare nevoie de ea, femeia se străduiește din răsputeri să facă tot ce îi stă în putință ca să le fie bine.
„Cum să-l conving pe Vio’ să-i vând costumele și cămășile…clar nu le mai folosește…că nu iese din casă ..și sunt așa de material bun și de firmă. El zice să le vând atunci când nu mai e el…dar cine cumpăra haine de mort!??? Acum e momentul….să dau un costum de primar”, a scris Oana Lis, pe Facebook.
Cum a ajutat-o Viorel Lis pe soția lui, la începuturile relației
Oana Lis este o soție loială și demonstrează în fiecare zi acest lucru. Femeia a vorbit despre cum Viorel Lis a ajutat-o la începutul relației lor și că îi rămâne veșnic recunoscătoare, motiv pentru care și ea, la rândul ei, face tot ce poate acum pentru a își ajuta partenerul.
„La începutul relației cu Viorel eram mult mai bolnavă decât sunt acum. De-asta îi port un respect enorm. Când m-a cunoscut, eu aveam crize de lipotimie, leșinam, alergii, internări la spital…din cauza bătăilor. Iar atunci când îți apare o problemă de sănătate, îți apasă pe toate butoanele astea psihologice care declanșează tot ce ai trăit”, a spus Oana Lis.
