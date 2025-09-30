Alexandru Ciucu reacționează după ce Alina Sorescu l-a acuzat de violență fizică: „Normal că nu am lăsat-o”

Alexandru Ciucu a reacționat după ce Alina Sorescu l-a acuzat de violență. El a vorbit despre situațiile menționate de cântăreață, care a spus în spațiul public că designerul a fost violent fizic.

Alexandru Ciucu, reacție după acuzațiile aduse de Alina Sorescu

Alina Sorescu și-a acuzat fostul soț că ar fi fost violent fizic. Designerul a spus cum s-au întâmplat, de fapt, lucrurile după ce artista l-a acuzat că a vrut să o dea jos din mașină.

„Ea voia să se dea jos din maşină. Îmi zicea s-o las acolo că se descurcă şi singură să ajungă la aeroport. Evident că nu am lăsat-o, ne-am calmat și am vizitat centrul vechi din Bergamo unde am și mâncat de prânz.”, a spus Alexandru Ciucu la Știrile Antena Stars.

Alexandru Ciucu a respins și acuzațiile legate de comportamentele agresive față de fostul lui socru. El a susținut că lucrurile au stat cu totul altfel.

„Cum poate spune că am fost agresiv cu tatăl ei ? Exact în perioada aceea le făceam injecții în burtă pentru că aveau Covid ambii părinți ai Alinei, pentru că erau în grupa de risc din cauza vârstei. Și ca să nu iasă din casă le-am facut eu injecțiile. Câte 15 injecții la fiecare.”, a spus Alexandru Ciucu.

Fostul soț al Alinei Sorescu spune că nu a ridicat niciodată mâna asupra cuiva

Designerul a spus că nu a fost niciodată violent, cu toate că au existat tensiuni și discuții în relația cu fostă lui soție, însă nu a ridicat niciodată mâna asupra cuiva.

„Infirm violența în mod explicit. Nu l-am agresat niciodată pe tatăl Alinei. Au existat discuții și certuri, dar nu s-a pus niciodată problema să fiu violent cu cineva.”, a mai spus Alexandru Ciucu.

Alina Sorescu a declarat că a fost amenințată de fostul soț și că acesta ar fi avut un comportament inadecvat față de fiicele sale. Artista a povestit că designerul se purta urât cu ea și fetițele, inclusiv amenințări, blesteme și injurii.

„În momentele în care nu mai erau părinții mei de față, în momentele alea se purta cel mai urât, cu mine și cu fetițele. Crizele de furie, amenințările. Mă amenința, mă blestema, mă amenința că mă distruge, de față cu fetițele. Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii”, a povestit Alina Sorescu.

