Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

O femeie din Sibiu, acuzată de uciderea mamei sale în 2024, pentru moștenire, s-a sinucis în arestul IPJ Alba, informează Digi 24. Autoritățile investighează circumstanțele tragicului incident.

Femeia din Sibiu, acuzată că și-a omorât mama pentru moștenire, s-a sinucis în arest

O femeie de 38 de ani, arestată pentru o crimă care a șocat, și-a pus capăt zilelor în arestul IPJ Alba, conform Digi 24. Cazul său, în care a fost acuzată de uciderea propriei mame pentru a intra în posesia averii, a fost intens mediatizat în ultimii doi ani.

Femeia, originară din Sibiu, a fost implicată într-un dosar de omor calificat, alături de o altă femeie, o asistentă medicală de 46 de ani. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, „în cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”, aceasta, cu ajutorul asistentei care i-ar fi furnizat substanțe sedative, și-ar fi ucis mama în vârstă de 59 de ani. Crima ar fi fost comisă în locuința victimei, unde substanțele ar fi fost strecurate în ceaiul acesteia. În plus, după ce victima a adormit, inculpata și complicea sa ar fi recurs la injecții letale și sufocare cu o pernă pentru a garanta decesul.

Citește și: Românii, păcăliți de o nouă fraudă online. Avertismentul transmis de Poliția Română

Autoritățile au deschis o anchetă

Motivul? Potrivit anchetatorilor, femeia voia să intre în posesia moștenirii mamei, pe care a vândut-o ulterior, mutându-se în Dubai. „S-au reținut circumstanțe care califică infracțiunea de omor, premeditarea și săvârșirea faptei din interes material”, au transmis procurorii, conform sursei citate.

Deținută într-un arest din Alba, deoarece cel din Sibiu era în renovare, femeia și-a pus capăt vieții în noaptea de 14 mai 2026. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum a fost posibil acest act, punând din nou în discuție siguranța din centrele de detenție.

Foto: Shutterstock.com

Urmărește-ne pe Google News