  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 3 iunie 2026. Bate vântul schimbării. O zodie se bucură de o explozie de motivație. Primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent

Horoscop 3 iunie 2026. Bate vântul schimbării. O zodie se bucură de o explozie de motivație. Primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 3 iunie 2026. O zi cu oportunități noi, dar și provocări pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Capricornul intră într-o etapă extrem de favorabilă din punct de vedere profesional și financiar. Astrele aduc o energie puternică de afirmare, iar munca depusă în ultimele luni începe, în sfârșit, să fie observată și apreciată exact așa cum merită. După o perioadă în care a avut impresia că eforturile sale trec neobservate, nativul Capricorn primește acum confirmarea clară că perseverența și disciplina nu au fost în zadar.

Horoscop 3 iunie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 3 iunie 2026

Influența lui Saturn în semnul tău aduce structură proiectelor ambițioase pe care le-ai construit în ultima perioadă. În plan profesional, este nevoie de răbdare și organizare atentă, însă fundația pe care o pui acum îți va aduce stabilitate pe termen lung. Energia favorabilă a lui Neptun îți deschide canale creative importante, ceea ce face ca această zi să fie excelentă pentru soluții inovatoare și idei curajoase la locul de muncă. În relații, evită să presupui ce gândesc sau intenționează ceilalți. Comunicarea directă va funcționa mult mai bine decât interpretările sau jocurile de orgoliu. La începutul zilei, energia fizică poate părea haotică, așa că activitățile de relaxare și echilibrare îți vor fi de mare ajutor. Contextul astral favorizează riscurile calculate, nu deciziile impulsive

Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 3 iunie 2026

Marte îți energizează semnul și îți oferă determinare în tot ce ține de bani, carieră și planuri de viitor. Este un moment favorabil pentru negocieri, discuții importante sau prezentarea unor idei care îți evidențiază talentul practic și seriozitatea. Venus în Rac aduce armonie în viața de familie și poate veni cu vești bune legate de proprietăți sau investiții. Totuși, astrele îți recomandă să nu amesteci emoțiile cu deciziile financiare. În dragoste, gesturile concrete valorează mai mult decât promisiunile spectaculoase. Din punct de vedere fizic, acordă atenție zonei gâtului și tensiunilor acumulate în ultimele zile. Energia cosmică susține construcțiile solide și deciziile mature, nu soluțiile rapide. Calitatea trebuie să fie prioritatea ta în toate domeniile vieții.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 3 iunie 2026

Capacitatea ta de comunicare este la cote maxime, iar ziua este excelentă pentru negocieri, prezentări sau conversații decisive. Mercur te ajută să exprimi idei complexe cu multă claritate și precizie. În plan profesional, pot apărea oportunități neașteptate care se potrivesc perfect cu noile tale interese și obiective. Relațiile au nevoie de flexibilitate, deoarece anumite persoane te pot surprinde prin alegerile sau opiniile lor. Energia mentală este foarte intensă, dar încearcă să nu te implici în prea multe proiecte simultan. Astrele favorizează abordările originale și curajul de a încerca ceva diferit. Ai capacitatea de a te adapta rapid și de a transforma schimbările în avantaje. Este momentul tău să strălucești autentic și să îți arăți adevărata viziune.

Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 3 iunie 2026

Venus îți traversează semnul și îți amplifică intuiția, sensibilitatea și inteligența emoțională în relațiile personale și profesionale. Prezența lui Jupiter deschide oportunități importante de dezvoltare, mai ales în domenii legate de studii, proiecte internaționale sau comunicare. Perspectivele financiare arată promițător, în special dacă reușești să combini creativitatea cu pragmatismul. Totuși, aspectul tensionat dintre Venus și Neptun îți cer să fii realist în plan sentimental și să nu idealizezi persoane sau situații. Casa și familia au nevoie de mai multă atenție în această perioadă. Schimbările făcute acum în spațiul personal îți pot îmbunătăți considerabil starea de spirit și productivitatea. Nivelul de energie poate fluctua pe parcursul zilei, așa că ascultă semnalele corpului tău.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 3 iunie 2026

Luna îți luminează semnul și îți amplifică magnetismul personal, creativitatea și dorința de afirmare. Este o zi excelentă pentru apariții publice, proiecte importante sau orice activitate în care trebuie să ieși în evidență. În carieră, ai capacitatea de a inspira și motiva oamenii din jurul tău. Oportunitățile financiare pot veni prin activități creative sau domenii legate de divertisment și imagine. În relații, căldura și energia ta atrag oamenii, însă încearcă să nu eclipsezi persoanele mai rezervate. Vitalitatea fizică este ridicată, iar ziua este perfectă pentru activități care îți pun în valoare talentele și spiritul de lider. Contextul astral te încurajează să fii mândru de realizările tale, dar și generos cu aprecierile oferite celorlalți. Copiii sau persoanele mai tinere pot avea un rol important în evenimentele zilei. Lasă entuziasmul autentic să îți ghideze alegerile.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 3 iunie 2026

Aspectele armonioase ale lui Mercur aduc claritate în proiectele profesionale și în activitățile care necesită atenție la detalii. Modul tău organizat și eficient de a rezolva probleme impresionează și poate deschide uși către responsabilități mai importante. Este un moment favorabil pentru controale medicale, reorganizare sau îmbunătățirea rutinei zilnice. În relații, sprijinul practic și implicarea sinceră contează mai mult decât gesturile spectaculoase. Încearcă să fii util fără să simți nevoia să rezolvi totul imediat. Atenția ta pentru calitate îți aduce avantaje atât profesional, cât și personal. Sănătatea beneficiază de activități fizice moderate și constante, nu de excese ocazionale. Energia cosmică răsplătește pregătirea atentă și seriozitatea, chiar și în lucrurile aparent minore. Astăzi, oamenii se bazează pe stabilitatea și luciditatea ta în momente de incertitudine. Ai încredere în instinctul tău practic.

Citeşte şi: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 3 iunie 2026

Energiile cosmice creează oportunități pentru rezolvarea elegantă a unor situații tensionate din plan profesional. Capacitatea ta de a vedea ambele perspective devine extrem de valoroasă în negocieri sau proiecte de echipă. Parteneriatele financiare necesită echilibru și diplomație, însă compromisurile constructive sunt posibile dacă există răbdare. În relații, evită tentația de a păstra liniștea prin tăcere sau evitarea discuțiilor importante. Dialogul sincer, purtat cu tactul caracteristic semnului tău, va aduce rezultate mai bune decât amânarea problemelor. Simțul estetic este accentuat, ceea ce face ca această zi să fie excelentă pentru decizii legate de design, frumusețe sau activități artistice. Echilibrul fizic și emoțional are nevoie de atenție, iar activitățile care armonizează mintea și corpul îți pot aduce beneficii importante. Astrele favorizează colaborarea și alianțele inteligente. Talentul tău de a crea armonie îi ajută pe ceilalți să găsească soluții chiar și în cele mai complicate situații.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 3 iunie 2026

Influența lui Pluto în sectorul transformării personale continuă să îți schimbe viziunea asupra viitorului și obiectivelor pe termen lung. În plan profesional, este posibil să fii nevoit să renunți la metode vechi și să adopți strategii mai moderne și mai eficiente. Apar revelații importante legate de bani, cheltuieli și modul în care îți gestionezi resursele. În relații, profunzimea contează mult mai mult decât aparențele sau jocurile de seducție. Conversațiile sincere pot vindeca răni vechi și pot consolida legături importante. Intuiția ta este extrem de puternică astăzi, așa că ai încredere în instinctele tale atunci când vine vorba de oameni și situații complicate. Energia fizică poate fi foarte intensă și trebuie direcționată către activități productive sau mișcare. Astrele favorizează descoperirea adevărurilor ascunse și analiza lucrurilor dincolo de aparențe. Capacitatea ta de a vedea dincolo de iluzii devine un avantaj major.

Horoscop zilnic Săgetător- Previziuni pentru 3 iunie 2026

Energia favorabilă a lui Jupiter îți amplifică inteligența emoțională și îmbunătățește relațiile de familie. Oportunitățile profesionale pot apărea prin recomandări, contacte personale sau oameni care îți apreciază corectitudinea și seriozitatea. Temele legate de călătorii, educație sau conexiuni internaționale devin foarte importante în această zi. Planurile de deplasare și comunicarea cu persoane din alte medii culturale se desfășoară mai ușor decât te așteptai. În relații, optimismul și viziunea ta filosofică îi ajută pe ceilalți să privească problemele dintr-o perspectivă mai matură. Generozitatea ta atrage reacții pozitive, însă este important să păstrezi limite sănătoase. Simți nevoia de aventură și explorare, iar activitățile care combină mișcarea cu descoperirea de lucruri noi îți fac foarte bine. Contextul astral te încurajează să îți lărgești orizonturile fără să renunți la valorile tale fundamentale.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 3 iunie 2026

Ziua vine cu o explozie de motivație și cu o dorință uriașă de a evolua. Saturn, planeta care guvernează Capricornul, formează aspecte astrale extrem de favorabile pentru carieră, succes și consolidarea reputației profesionale. Superiorii observă implicarea, seriozitatea și capacitatea acestui semn de a gestiona responsabilități dificile fără să cedeze presiunii. Pentru unii nativi, această energie se poate traduce printr-un bonus consistent, o mărire salarială sau chiar o propunere importantă care le poate schimba direcția profesională.
Capricornul simte că bate vântul schimbării și, de această dată, schimbarea vine în avantajul său. Este unul dintre puținele momente din an în care Universul îi oferă nu doar oportunități, ci și curajul de a ieși din rutină și de a cere mai mult de la viață. Astrele îl împing să își recunoască propria valoare și să nu mai accepte compromisuri profesionale care îi consumă energia fără rezultate concrete.
În plan personal, această reușită îi schimbă complet starea de spirit. Capricornul devine mai sigur pe el, mai optimist și mai dispus să privească spre viitor cu încredere. Energia pozitivă pe care o emană atrage oameni influenți și contexte favorabile. Totuși, astrologii avertizează că succesul trebuie gestionat cu maturitate. Există persoane în jur care pot deveni invidioase sau deranjate de ascensiunea rapidă a acestui semn.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 3 iunie 2026

Energia transformatoare a lui Pluto din semnul tău continuă să îți revoluționeze identitatea și direcția de viață. În plan profesional, ideile care păreau prea îndrăznețe în trecut încep acum să fie acceptate și apreciate chiar de persoane neașteptate. Perspectiva ta originală devine extrem de valoroasă în proiectele de grup și colaborările importante. Oportunitățile financiare pot apărea prin tehnologie, proiecte inovatoare sau activități cu impact social. În relații, autenticitatea contează mai mult decât adaptarea la așteptările celorlalți. Independența ta atrage oameni compatibili și elimină natural conexiunile toxice sau superficiale. Energia fizică beneficiază de metode neconvenționale de relaxare și echilibrare. Contextul astral te încurajează să îți accepți individualitatea și să nu încerci să te conformezi unor tipare depășite. Viziunea ta despre viitor îi inspiră și pe ceilalți să gândească mai curajos.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 3 iunie 2026

Influența spirituală a lui Neptun îți amplifică intuiția și capacitatea de a înțelege profund nevoile emoționale ale celorlalți. În plan profesional, reușești să simți foarte bine tensiunile și subtilitățile din jurul tău, ceea ce te ajută să gestionezi situațiile cu inteligență și tact. Activitățile creative, artistice sau cele legate de vindecare și sprijin emoțional sunt puternic susținute de astre. Intuiția financiară poate scoate la lumină oportunități pe care alții le ignoră, însă verifică toate detaliile înainte de a lua decizii importante. În relații, empatia ta creează conexiuni profunde, dar ai nevoie și de limite clare pentru a nu absorbi problemele celor din jur. Sensibilitatea energetică ridicată îți poate cere momente de retragere și liniște pentru a te reechilibra. Sănătatea răspunde mai bine la terapii blânde și abordări holistice decât la metode agresive.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Schimbare majoră pe litoralul bulgăresc: românii trec la turism premium. Cât costă o vacanță Ultra All Inclusive în 2026
Schimbare majoră pe litoralul bulgăresc: românii trec la turism premium. Cât costă o vacanță Ultra All Inclusive în 2026
Fanatik
Ce poreclă avea, de fapt, Nadia Comăneci. I-a fost dată de către antrenorul Bela Karolyi
Ce poreclă avea, de fapt, Nadia Comăneci. I-a fost dată de către antrenorul Bela Karolyi
GSP.ro
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
Click.ro
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două minute”
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două minute”
TV Mania
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Redactia.ro
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Citește și...
Supercomputerul a decis: unde se vor opri Universitatea Craiova, FCSB, CFR și U Cluj în preliminariile cupelor europene
Cea mai ieftină stațiune din Bulgaria după trecerea la euro. Cât costă o săptămână de vacanță pentru o familie în 2026
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Report de peste 5,48 milioane de euro la Loto 6/49. Noi trageri au loc joi
Horoscop 2 iunie 2026. Va plăți prețul răutățile pe care le-a făcut. O zodie trebuie să răspundă pentru greșelile trecutului
Horoscop 1 iunie 2026. Mercur în Rac. Se ajunge la un punct de cotitură. O zodie poate ajunge la o despărțire sau un divorț. Va suferi crunt
Zodii lovite de ghinion în iunie. Încep vara cu stângul
Un italian și-a invitat rudele și prietenii la nunta lui din Polonia: „Niciun italian nu a supraviețuit până la sfârșitul nunții” | VIDEO
Cum arată apartamentul din Budapesta al Anei Szeles, fosta soție a lui Piersic. Casa ei e plină cu obiecte vintage, cu fotografii și articole din ziare / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Adela Popescu, mărturisire despre unul dintre băieții ei. Este una dintre suferințele actriței, de când a devenit mamă
Adela Popescu, mărturisire despre unul dintre băieții ei. Este una dintre suferințele actriței, de când a devenit mamă
Octavian Ursulescu, dezvăluiri despre Sanda Țăranu, după ce a murit: „Mă invitase în căsuța ei din Breaza”
Octavian Ursulescu, dezvăluiri despre Sanda Țăranu, după ce a murit: „Mă invitase în căsuța ei din Breaza”
Proiecte speciale
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Libertatea.ro
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
Avantaje
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Cătălin Măruță, ANUNȚ neasteptat și o lovitură pentru PRO TV: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”. Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Cătălin Măruță, ANUNȚ neasteptat și o lovitură pentru PRO TV: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”. Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Bust gata să se reverse din decolteu. Cum a fost surprinsă blonda care a devenit vedetă instant datorită formelor apetisante
Bust gata să se reverse din decolteu. Cum a fost surprinsă blonda care a devenit vedetă instant datorită formelor apetisante
Leo de la Roșiori și soția sa, Denisa, vor deveni părinți pentru a cincea oară. "Dumnezeu ne-a dăruit încă o binecuvântare!"
Leo de la Roșiori și soția sa, Denisa, vor deveni părinți pentru a cincea oară. "Dumnezeu ne-a dăruit încă o binecuvântare!"
Cum a apărut Mirabela Grădinaru de Ziua Copilului. Iubita președintelui, gest impresionant
Cum a apărut Mirabela Grădinaru de Ziua Copilului. Iubita președintelui, gest impresionant
Ce operație estetică și-a făcut Gina Pistol după ce a devenit mamă: „M-au pus la zid și au dat cu pietre în mine”
Ce operație estetică și-a făcut Gina Pistol după ce a devenit mamă: „M-au pus la zid și au dat cu pietre în mine”
Florin Chilian, declarații rare despre scandalul cu Ana Maria Georgescu, la aproape 20 de ani de la acuzațiile de agresiune: „Acum pot vorbi”
Florin Chilian, declarații rare despre scandalul cu Ana Maria Georgescu, la aproape 20 de ani de la acuzațiile de agresiune: „Acum pot vorbi”
Observator News
"Săriţi că mă omoară". Ultimele cuvinte rostite de poliţist înainte de a fi măcelărit de propriul său fiu
"Săriţi că mă omoară". Ultimele cuvinte rostite de poliţist înainte de a fi măcelărit de propriul său fiu
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Femeile care fac aceste 3 lucruri după menopauză ar putea avea un risc mai mic de demență, arată un nou studiu
Femeile care fac aceste 3 lucruri după menopauză ar putea avea un risc mai mic de demență, arată un nou studiu
O nouă injecție împotriva cancerului poate dizolva tumorile în întregime. Un rezultat fără precedent spun medicii
O nouă injecție împotriva cancerului poate dizolva tumorile în întregime. Un rezultat fără precedent spun medicii
Românii hernie de disc severă sau spondilită anchilozantă pot primi pensie de invaliditate gradul III în 2026: ce trebuie să dovedești la comisia INEMRCM
Românii hernie de disc severă sau spondilită anchilozantă pot primi pensie de invaliditate gradul III în 2026: ce trebuie să dovedești la comisia INEMRCM
Două alimente banale pot activa „autodistrugerea” celulelor precanceroase din colon
Două alimente banale pot activa „autodistrugerea” celulelor precanceroase din colon
TV Mania
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Până la final de an, această zodie renunță la statutul de angajat și își va lansa propria afacere! I se schimbă total situația financiară
Până la final de an, această zodie renunță la statutul de angajat și își va lansa propria afacere! I se schimbă total situația financiară
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie de 22 mp. Și-au făcut propria lor oază de liniște și relaxare, dar NU au ales luxul!
Cum arată vila cu 7 camere a familiei Fodor. Irina și Răzvan au o bucătărie de 22 mp. Și-au făcut propria lor oază de liniște și relaxare, dar NU au ales luxul!
Libertatea
Românii au încasat peste 81 de milioane de lei plătiți pentru vacanțe ratate. De ce asigurarea de călătorie nu mai este un moft, ci o necesitate în 2026
Românii au încasat peste 81 de milioane de lei plătiți pentru vacanțe ratate. De ce asigurarea de călătorie nu mai este un moft, ci o necesitate în 2026
Recunoști fetița cu pampoane din imagini? A devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe din România
Recunoști fetița cu pampoane din imagini? A devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe din România
Noi imagini cu casa din Italia a Gabrielei Cristea, înainte să fie demolată. Vedeta și soțul ei se află în Abruzzo. „Vom recupera 95% din cărămidă”
Noi imagini cu casa din Italia a Gabrielei Cristea, înainte să fie demolată. Vedeta și soțul ei se află în Abruzzo. „Vom recupera 95% din cărămidă”
Un italian și-a invitat rudele și prietenii la nunta lui din Polonia: „Niciun italian nu a supraviețuit până la sfârșitul nunții” | VIDEO
Un italian și-a invitat rudele și prietenii la nunta lui din Polonia: „Niciun italian nu a supraviețuit până la sfârșitul nunții” | VIDEO
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton