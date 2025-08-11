Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea de 50 de ani: „Fată isteață!”

Vica Blochina a împlinit 50 de ani pe 8 august. Cu această ocazie, fosta balerină a organizat o petrecere „de vis”, în cuvintele ei, la care au participat cei mai speciali oameni din viața ei. Printre acești oameni s-a numărat și un bărbat cu care a fost surprinsă sărutându-se.
Vineri, 8 august, Vica Blochina a împlinit 50 de ani. Fosta balerină a marcat momentul cu o aniversare spectaculoasă la care au participat cei mai speciali oameni din viața ei. Printre aceștia s-a numărat și un bărbat cu care a fost fotografiată sărutându-se.
E vorba despre Dan Teculescu. Pentru moment nu se știe dacă cei doi sunt iubiți, însă sunt foarte apropiați în cele două fotografii publicate în mediul online de Vica Blochina. Ea i-a făcut și o declarație bărbatului: „Te iubesc! Îți mulțumesc! Lifetime f friend (Prieteni pe viață)”.
Rămâne de văzut dacă relația lor este una de prietenie sau dacă ea s-a transformat între timp într-una de dragoste. Tot la petrecerea de ziua ei, Vica s-a sărutat și cu una dintre invitatele ei, vezi imaginile în galeria foto de mai sus!
Vica Blochina, petrecere de vis pentru aniversarea de 50 de ani
Vica Blochina, cunoscută pentru relația ei extraconjugală cu Victor Pițurcă, a purtat o rochie roz-fuchsia creată de prietenul ei, Florin Burescu, la aniversarea de 50 de ani. Evenimentul a fost organizat într-o locație aflată pe malul lacului, decorată cu flori galbene și multe lămâi.
„Fără modestie – asta a fost cea mai frumoasă și mai bine organizată locație din țară. Decorul? Vis. O vară în stil Sicilia – cu flori galbene, lămâi peste tot, limonadă, mese aranjate impecabil și o atmosferă caldă, elegantă, cu gust.
Vreau să le mulțumesc din inimă fetelor care s-au ocupat de aranjamente și flori. Totul a fost pus la punct perfect. (…) Știu să transforme orice spațiu într-o poveste. Rai pe bune. Pe lac. Și în suflet”, a transmis Vica Blochina, despre aniversarea ei de 50 de ani.
Cine este Vica Blochina
Vica Blochina s-a născut pe 8 august 1975, în Klaipeda, Lituania, dar locuiește de mai bine de 25 de ani în România. A devenit cunoscută ca balerină la clubul Melody, în cadrul unei trupe de balet din Lituania.
A devenit cunoscută în showbiz prin prisma relației extraconjugale cu Victor Pițurcă din care a rezultat un fiu, Edan, acum în vârstă de 18 ani.
Mai târziu, în 2012, și-a făcut debutul în televiziune în calitate de co-prezentatoare a emisiunii „Telefonul de la miezul nopții”, difuzată pe Antena 2.