Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea de 50 de ani: „Fată isteață!”

Vica Blochina a împlinit 50 de ani pe 8 august. Cu această ocazie, fosta balerină a organizat o petrecere „de vis”, în cuvintele ei, la care au participat cei mai speciali oameni din viața ei. Printre acești oameni s-a numărat și un bărbat cu care a fost surprinsă sărutându-se.

Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la ziua ei de naștere

Vineri, 8 august, Vica Blochina a împlinit 50 de ani. Fosta balerină a marcat momentul cu o aniversare spectaculoasă la care au participat cei mai speciali oameni din viața ei. Printre aceștia s-a numărat și un bărbat cu care a fost fotografiată sărutându-se.

E vorba despre Dan Teculescu. Pentru moment nu se știe dacă cei doi sunt iubiți, însă sunt foarte apropiați în cele două fotografii publicate în mediul online de Vica Blochina. Ea i-a făcut și o declarație bărbatului: „Te iubesc! Îți mulțumesc! Lifetime f friend (Prieteni pe viață)”.

Rămâne de văzut dacă relația lor este una de prietenie sau dacă ea s-a transformat între timp într-una de dragoste. Tot la petrecerea de ziua ei, Vica s-a sărutat și cu una dintre invitatele ei, vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

„Fată isteață!”

„Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă! Vibe mișto, totul la superlativ. Mă super bucur că ai pe cineva și că iubești”, a comentat cineva în dreptul postării.

„Foarte bine, are dreptul la fericire. Are afaceri, are din ce trăi. Fată isteață!”, a fost un alt comentariu.

Pentru moment nu se cunosc alte detalii despre Dan Teculescu.

Citește și: Ce relație are acum Vica Blochina cu fiul ei și al lui Victor Pițurcă. Edan locuiește la tatăl lui: „Am știut exact unde am greșit”

Citește și: Vica Blochina, primele declarații despre noul iubit: „Secretul păstrat este binecuvântat”

Vica Blochina, petrecere de vis pentru aniversarea de 50 de ani

Vica Blochina, cunoscută pentru relația ei extraconjugală cu Victor Pițurcă, a purtat o rochie roz-fuchsia creată de prietenul ei, Florin Burescu, la aniversarea de 50 de ani. Evenimentul a fost organizat într-o locație aflată pe malul lacului, decorată cu flori galbene și multe lămâi.

„Fără modestie – asta a fost cea mai frumoasă și mai bine organizată locație din țară. Decorul? Vis. O vară în stil Sicilia – cu flori galbene, lămâi peste tot, limonadă, mese aranjate impecabil și o atmosferă caldă, elegantă, cu gust.

Vreau să le mulțumesc din inimă fetelor care s-au ocupat de aranjamente și flori. Totul a fost pus la punct perfect. (…) Știu să transforme orice spațiu într-o poveste. Rai pe bune. Pe lac. Și în suflet”, a transmis Vica Blochina, despre aniversarea ei de 50 de ani.

Cine este Vica Blochina

Vica Blochina s-a născut pe 8 august 1975, în Klaipeda, Lituania, dar locuiește de mai bine de 25 de ani în România. A devenit cunoscută ca balerină la clubul Melody, în cadrul unei trupe de balet din Lituania.

A devenit cunoscută în showbiz prin prisma relației extraconjugale cu Victor Pițurcă din care a rezultat un fiu, Edan, acum în vârstă de 18 ani.

Mai târziu, în 2012, și-a făcut debutul în televiziune în calitate de co-prezentatoare a emisiunii „Telefonul de la miezul nopții”, difuzată pe Antena 2.

Foto: Instagram/@vica_blochina

Urmărește-ne pe Google News