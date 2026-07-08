Adina Buzatu le atrage atenția bărbaților care merg pe litoral. De ce nu trebuie să stai la bustul gol pe plajă: „Nu vrea nimeni să vadă” 

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Adina Buzatu le-a atras atenția bărbaților care merg la plajă la bustul gol. Vedeta a făcut câteva recomandări privind eticheta pe litoral și le-a spus bărbaților ce ținute să adopte atunci când sunt pe plajă.

Adina Buzatu, mesaj dur pentru bărbații care stau dezbrăcați la mare

Designerul român a postat un mesaj pe Instagram în care a vorbit despre bărbații care aleg să poarte doar șortul de baie atunci când merg la plajă. Adina Buzatu spune că această alegere este neinspirată și neplăcută pentru cei din jur. Ea le-a recomandat să opteze pentru o ținută lejeră, dar elegantă.

Ea le-a spus să nu aleagă cămașă albă din în, lila sau vernil.

„Nu vă mai duceți cu burta la vedere către plajă. Nu vrea nimeni să vadă. Nu, alegeți așa: cămașa albă din in, lila sau vernil, sau ce merge cu șortul vostru de baie poate să fie perfect asortată, poate să fie mai neasortată și mai cool accesorizată”, începe mesajul Adinei Buzatu.

Recomandările făcute de designerul român

Adina Buzatu le-a spus bărbaților că tricourile din mătase naturală sau cămășile de in sunt perfecte pentru plajă. Ele pot fi asortate cu un șort de baie și o pereche de papuci sau loafers, fiind un look ideal pentru un bărbat la plajă.

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„Dar întotdeauna cămașa albă din in, tricourile din mătase naturală, din in, din bumbacul acela organic, subțire, fin, sunt superbe de pus cu șort de baie și papuci sau loafers. Duceți-vă elegant, rafinat, chiar și la plajă.”

Creatoarea de modă spune că bărbații dezbrăcați la bustul gol pot fi o priveliște dizgrațioasă pentru cei din jur.

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„Nu vă îmbrăcați penibil. Se vede urât când merge așa și se vede totul. Mai mult decât atât, ești la o bere, ești la o ciorbă. N-o să mergi doar în șort, pentru că arată urât, este neplăcut pentru cei de la masă, mai ales că ei sunt cu ciorba în gură și tu cu burta pe masă.”

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