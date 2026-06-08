Grasu XXL și Laura Andreșan, din nou împreună, la aniversarea de 7 ani a fiicei lor. Imagini rare cu cei trei

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Dragoș Nichifor, alias Grasu XXL, și Laura Andreșan au demonstrat încă o dată că maturitatea și iubirea pentru propriul copil pot învinge orice barieră lăsată de un divorț. Deși au ales să meargă pe drumuri separate în anul 2020, după o relație solidă care a durat 12 ani, cele două vedete au lăsat la o parte neînțelegerile din trecut și s-au afișat din nou împreună. Motivul a fost unul extrem de special: aniversarea fiicei lor, Maria, care a împlinit vârsta de 7 ani.

Pentru a marca această zi de sărbătoare, părinții au organizat o petrecere de neuitat la un restaurant, unde micuța Maria a fost în centrul atenției. Atmosfera a fost una caldă, plină de zâmbete și armonie, confirmând faptul că artistul și fosta sa parteneră au reușit să construiască o relație de co-parenting excelentă, bazată pe respect și sprijin reciproc pentru binele fetiței.

Visul din copilărie al Laurei Andreșan s-a împlinit: „Maria este acest vis, real, viu”

Emoțiile au atins cote maxime în mediul online în momentul în care Laura Andreșan a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini de la eveniment, însoțite de un mesaj profund și tulburător. Vedeta le-a împărtășit urmăritorilor săi o amintire de pe vremea când ea avea doar cinci ani, moment în care i-a spus mamei sale că păpușa primită nu poate fi fetița ei deoarece ea își dorește un copil cu ochii albaștri. Destinul a făcut ca, trei decenii mai târziu, dorința ei cea mai mare să prindă viață.

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„Treizeci și trei de ani mai târziu, am adus pe lume o fetiță minunată, cu ochi de un albastru infinit. Pe Maria. Când era bebeluș, lumea îmi tot spunea că o să i se schimbe culoarea ochilor. La început îmi era teamă să contrazic… dar Maria nu și-a schimbat culoarea ochilor. Fetița mea are ochii albaștri. Unele vise le visăm dintotdeauna. Maria este acest vis, real, viu, cu ochii atât de albaștri. Infinit. Azi sunt exact șapte ani de când știu ce înseamnă acest infinit. Atât de mult te iubesc, Maria. Puica mea, încă o dată și încă o dată: la mulți ani”, a fost confesiunea plină de sensibilitate a Laurei Andreșan.

Suferința din spatele despărțirii și puterea de a merge mai departe

Reuniunea de familie de la restaurant vine în contextul în care Grasu XXL a vorbit recent, cu o sinceritate debordantă, despre cât de dificilă a fost perioada de după separarea de mama copilului său. Rapperul a recunoscut public că destrămarea familiei a lăsat urme adânci în sufletul său și că procesul de acceptare a fost unul extrem de anevoios, marcat de regrete și stări de culpabilitate pe care ambele părți au trebuit să le gestioneze.

„Când e un copil la mijloc, apar niște sentimente de vinovăție și de-o parte, și de alta. Adică, nu vreau să zic că a fost vina cuiva (…) Nu a fost nimic mai greu pentru mine în viața asta decât momentul ăsta. Cumva, acum ne-am obișnuit. Eu aș fi rămas, dar Laura a zis că nu se mai poate”, a dezvăluit artistul în cadrul podcastului Fain & Simplu.

În ciuda durerii provocate de ruptură, imaginea de familie oferită de Grasu XXL și Laura Andreșan la împlinirea celor 7 ani ai Mariei demonstrează că prioritățile lor rămân neschimbate. Cei doi au înțeles că fericirea fiicei lor este mai presus de orice orgoliu, oferindu-i acesteia certitudinea că, deși locuiesc separat, va avea întotdeauna parte de dragostea și prezența ambilor părinți în cele mai importante momente ale vieții.

Foto – Instagram

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