Laura Andreșan, dezvăluiri cutremurătoare despre copilăria marcată de abuzuri: „Am fost abuzată de unchiul meu de la o vârstă foarte fragedă”

Laura Andreșan, fostă actriță de filme pentru adulți, a făcut noi dezvăluiri despre copilăria marcată de abuzurile suferite din partea unchiului său. Laura, acum psiholog, a vorbit despre cum i-a afectat această traumă viața, dar și despre procesul ei de vindecare.

Laura Andreșan, dezvăluiri cutremurătoare despre copilăria marcată de abuzuri

În copilărie, Laura Andreșan a fost victima unor abuzuri repetate, comise de soțul mătușii sale, sora tatălui ei. Această traumă profundă a lăsat urme adânci, iar procesul de vindecare este încă în curs.

„În copilărie am fost abuzată de unchiul meu, de soțul mătușii mele, sora tatălui meu, de la o vârstă foarte fragedă. A fost un abuz întins pe mai mulți ani. Am disociat masiv și lupta de delegare și travaliul terapeutic nu a fost un lucru ușor și nici nu este. Eu nu știu ce înseamnă să te simți vreodată total vindecat, pentru că eu și venind la tine, mă rugam să nu disociez de frică, de emoții…”, a declarat Andreșan, în podcastul Ioanei Ginghină.

„Unchiul meu nu mai trăiește”

Laura Andreșan a vorbit despre dificultatea de a trăi cu această povară, mărturisind că procesul de vindecare este unul continuu. Chiar dacă unchiul ei nu mai trăiește, Laura nu simte că poate să uite și ierte faptele acestuia.

„Din nou, am simțit compasiune față de mine, pentru că nu este ușor să nu te simți viu în viața ta. Unchiul meu nu mai trăiește, dar nici nu vreau să bat mare tam-tam pe acest subiect. Sunt între copila care a trecut printre toate astea și femeia de acum, care îmbrățișează copila aia. Uneori sunt pusă să aleg între copila care nu a fost salvată și fiica mamei mele, gândindu-mă că o doare ca mamă”, a mărturisit ea.

Ce spune despre iertare și despre fiica ei, Maria

Întrebată dacă își va putea ierta vreodată unchiul, Laura Andreșan a răspuns cu sinceritate că nu crede că poate face acest lucru. Totuși, venirea pe lume a fiicei sale, Maria, a fost un punct de cotitură în viața ei. Laura are o fiică, Maria, acum în vârstă de 6 ani, din fosta relație cu artistul Grasu XXL. Cei doi s-au despărțit în 2020, după aproximativ 12 ani de relație.

„Cum poți ierta un om care ți-a sfâșiat viața? Cred că dacă nu exista Maria, nu cred că aș fi putut duce trauma asta, dar a trebuit să trăiesc. Copila m-a salvat. Știu că dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, eu nu aș fi avut parcursul de viață pe care l-am avut. Probabil nu aș fi ales să îl iubesc cu toată dăruirea pe tatăl Mariei. Nu știu dacă îl iert pe unchiul meu, în schimb spun «ok, să fie iertat de alte puteri mai mari ca mine»”, a mai spus Laura.

Foto: Instagram; Captură YouTube

