Brigitte Macron, în centrul unei noi controverse, la un an de la incidentul din avion. Ce s-a aflat despre soția lui Emmanuel Macron

Brigitte Macron, prima doamnă a Franței, se află în centrul unei noi controverse. O biografie lansată recent sugerează că soția lui Emmanuel Macron a provocat tensiuni majore la Palatul Élysée. Cartea explorează și incidentul viral din 2025, în care Brigitte îl lovește pe soțul ei în timpul unei vizite oficiale în Vietnam.

Brigitte Macron „cere fotografii cu orice femeie care vrea să lucreze la Palatul Élysée”

Brigitte Macron se află din nou în centrul atenției. O nouă biografie semnată de Florian Tardif, jurnalist la Paris Match, dezvăluie detalii noi despre tensiunile din cuplul prezidențial. Cartea lui Tardif scoate la iveală un aspect mai puțin cunoscut: influența pe care Brigitte o are asupra angajărilor de la Palatul Élysée. Conform autorului, Brigitte ar fi extrem de precaută cu femeile care lucrează în proximitatea soțului său, cerând să vadă fotografii ale candidatelor înainte de angajare.

„Brigitte Macron a știut întotdeauna că femeile pot fi rivale periculoase… iar de aceea este precaută în privința lor. Acest lucru a contribuit, fără îndoială, la faptul că președintele este înconjurat, în principal, de bărbați”, afirmă Tardif, citat de Viva.ro.

Dacă nu era convinsă de o candidată, Brigitte ar fi intervenit ferm: „Ea nu va veni la Élysée!”. Deciziile sale ar fi avut un impact major, deși aceste afirmații nu au fost confirmate oficial.

Incidentul din avion

Imaginile din mai 2025, care o surprind pe Brigitte lovindu-l peste față pe Emmanuel Macron înainte de a coborî din avionul prezidențial, au devenit virale, stârnind speculații. Potrivit biografiei „Un Couple (Presque) Parfait”, gestul ar fi fost declanșat de gelozia primei doamne, după ce ar fi descoperit un mesaj video compromițător pe telefonul soțului său, primit de la actrița iraniană Golshifteh Farahani. Palatul Élysée a refuzat să comenteze incidentul, iar informațiile rămân neconfirmate oficial.

„Mi-e teamă. Mi-e teamă că am făcut toate acestea, iar el o să mă părăsească”, le-ar fi mărturisit Brigitte unor apropiați, conform autorului.

Povestea unui cuplu atipic

Relația dintre Brigitte și Emmanuel Macron a fost intens dezbătută încă de la început, devenind subiect de controverse din cauza diferenței de vârstă de 25 de ani. Brigitte, fostă profesoară a lui Emmanuel, era căsătorită și avea trei copii când actualul președinte al Franței s-a îndrăgostit de ea. În ciuda criticilor, cei doi au rămas împreună, s-au căsătorit în 2007 și sunt văzuți ca unul dintre cele mai influente cupluri politice.

Prioritatea lui Emmanuel Macron: fericirea soției

Florian Tardif dezvăluie și o confesiune făcută de Emmanuel Macron în 2017, la începutul mandatului său prezidențial. „Brigitte trebuie să fie fericită. Dacă se plictisește, dacă se simte inutilă, dacă, seara, când ajung acasă, îmi spune că este nefericită, nu voi putea face față. Și voi eșua în acest mandat prezidențial”, ar fi spus liderul francez.

