Cristina Spătar (52 ani) a fost implicată într-un accident rutier. Deși mașina ei a fost avariată, artista spune că ea a scăpat destul de ușor, deși s-a lovit cu capul de tetieră. Aceasta a explicat că accidentul nu s-a produs din vina ei și nici nu s-a supărat pe șoferul care a lovit-o.

Cristina Spătar, implicată într-un accident rutier

Cristina Spătar a fost implicată zilele trecute într-un accident rutier, în timp ce se îndrepta spre Vâlcea. Artista se afla într-un din mașinile ei mai puternice și masive în momentul impactului. Aceasta a mărturisit că nu s-a lovit prea rău, iar mașina ei este într-o stare destul de bună, spre deosebire a celui care a provocat accidentul.

„Eram în drum spre Vâlcea. A intrat cineva în mine, un domn în vârstă. Stăteam la cedează trecerea, erau mai multe mașini în fața mea, staționam. A venit cu toată viteza și a intrat în mine, fără nicio frână. Când am văzut cine a făcut accidentul, că e un domn în vârstă și tremură, m-am dat jos din mașină și nu i-am zis nimic”, a declarat Cristina Spătar pentru Click.

Artista a povestit că carosabilul era umed și că mașina celuilalt șofer a fost avariată mai rău. Aceasta se bucură că nu conducea în acel moment o altă mașină, mai mică.

„Era și ud pe jos. Impactul a fost mare, mașină lui s-a făcut varză, eu am dat cu capul de tetieră, a fost o lovitură mai puternică, dar nu s-a întâmplat nimic grav. Probabil că dacă eram cu altă mașină lucrurile ar fi fost mai grave și ar fi fost avariate ambele autoturisme”, a explicat Cristina Spătar.

Artista, la al patrulea accident rutier

Cristina Spătar a mărturisit că nu este primul accident de acest fel. Cântăreața a afirmat că a mai fost implicată în trei accidente rutiere, niciunul provocat de ea.

„Am mai avut trei astfel de accidente, cam de același fel. Am mai stat așa, pe loc, și au intrat în mine de-a lungul vieții, cu mașina. Niciodată nu am fost vinovată, norocul meu a fost că de fiecare dată am avut câte un jeep foarte puternic”, a precizat ea.

Cristina zice că de data aceasta a ales să rezolve totul pe cale amiabilă întrucât malina nu este avariată foarte rău.

„Acum am rezolvat-o amiabil. Mașina este avariată în spate și trebuie schimbată toată partea aceea. Piesele de la Maybach vin foarte târziu, durează în jur de 2-3 luni. Până atunci circul cu mașina soțului care e identică. Sper să nu mai am parte de niciun accident nefericit”, a mai spus artista pentru publicația menționată anterior.

