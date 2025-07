Manuela, surprinsă de Dorobanțu la „Casa Iubirii”, sezonul 4: „O să se interpreteze rău de tot, dar nu mă interesează”. Cum a reacționat concurenta

Dorobanțu a surprins-o pe Manuela cu un cadou inedit în ediția „Casa Iubirii” de joi, 24 iulie.

Dorobanțu a surprins-o pe Manuela cu un cadou inedit, la „Casa Iubirii”, sezonul 4

Manuela a primit un cadou și, cu el, un compliment de la Dorobanțu, la „Casa Iubirii”, sezonul 4. Tânărul s-a întors de la magazin cu ceva ce i-a amintit de concurentă.

„Manuela, am ceva pentru tine. Hai vino aici că nu vreau să se vadă în oglinzi. Ce fac acum o să se interpreteze rău de tot, dar nu mă interesează”, a spus Dorobanțu.

Ulterior, Manuela s-a apropiat rușinată de el. Atunci, Dorobanțu a întrebat-o: „Dacă ai fi o doză de suc, cum ai arăta?”.

„Bine”, a răspuns Manuela confuză.

„Zi-mi cum ar arăta, ce culoare ar avea?”, a insistat Dorobanțu.

„Roșie, albastră, portocalie, verde. Nu știu, multe culori, mie îmi plac culorile”, a replicat Manuela.

Cum a reacționat Manuela

„Da? Am fost să-mi iau un suc de la magazin, am văzut o doză și am zis: «Bă, asta e Manuela!». Am zis hai să i-o iau”, i-a spus Dorobanțu Manuelei, înainte să-i ofere doza.

„Awww! Ce drăguț! Mulțumesc!”, a spus Manuela, după ce Dorobanțu i-a oferit doza multicoloră.

Emisiunea „Casa Iubirii“ este prezentată de Andreea Mantea și poate fi urmărită în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 10:00 și 16:30, iar sâmbătă și duminică de la orele 16:00 și 19:00, la Kanal D.

