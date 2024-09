Imagini din casa lui chef Sorin Bontea de la MasterChef 2024. A plantat măslini în curte: „Abia aștept să strâng recolta”

Chef Sorin Bontea este o prezență îndrăgită atât pe micul ecran, la MasterChef România 2024, cât și în mediul online, unde publică aproape zilnic diverse imagini, inclusiv din propria casă. Cu un număr impresionant de aproximativ 2 milioane de urmăritori pe Facebook și Instagram, Sorin are atât o carieră TV, cât și una online.

Cum arată casa lui chef Sorin Bontea de la MasterChef România 2024

Deși este persoană publică, chef Sorin Bontea a rămas, de-a lungul celor 12 ani de carieră TV, foarte discret în ceea ce a privit viața lui de familie. Juratul de la MasterChef 2024 a vorbit întotdeauna frumos despre soție și copii, deși s-a afișat rar alături de ei. Bucătarul nu a publicat până acum nicio imagine actuală alături de soție. Singura imagine cu perechea din mediul online este o fotografie de la nunta lor din 1994. Cea mai prezentă în mediul online este fiica lui, Miruna Bontea. Sorin are și un fiu, Iulian Bontea, care este pilot de curse.

În ultimii ani, chef Sorin Bontea a publicat și o serie de imagini din locuința lui. Pe Instagram și Facebook, vedeta Pro TV are imagini cu bucătăria, terasa și sufrageria casei lui. Locuința juratului MasterChef este amenajată într-o paletă de culori deschise. Mobila de bucătărie este de un turcoaz deschis, iar în living mobilierul este alb, excepție făcând canapeaua din piele de culoare galben-muștar.

Cel mai recent colț al casei cu care s-a mândrit pe rețelele sociale a fost curtea, unde a plantat doi măslini. „Abia aștept să strâng recolta de măsline… aproape 10 buc (râde)”, a scris bucătarul pe Instagram. Vezi mai multe imagini din casa lui chef Sorin Bontea în galeria foto de mai sus.

Sorin Bontea a spus care este secretul prieteniei dintre el, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu

Alături de Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, Sorin Bontea s-a întors la MasterChef după un deceniu. Cei trei chefi ne-au spus cum este să lucreze din nou cu Gina Pistol, după concediul ei de maternitate, dar și care este secretul prieteniei dintre ei.

„Nu știu dacă este vreun secret. Prietenia asta nu cred că are un secret. Eu cred că are, până la urmă, o chestie care pe noi ne-a ajutat foarte mult și pe care am înțeles-o de la început. Ce se întâmplă în platoul de filmare rămâne în platoul de filmare. Nu iei cu tine acasă. Și cred eu că asta ne-a ajutat foarte mult”, a spus Sorin Bontea, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Sorin Bontea, despre întoarcerea Ginei Pistol în televiziune

Bucătarul este entuziasmat să fie din nou pe platourile de filmare în formulă completă și nu are nimic să le reproșeze colegilor lui. „Sunt frumoși, deștepți și modești, dar nu la fel ca mine. (râde)”, a glumit.

Întoarcerea Ginei Pistol, pentru Sorin Bontea, a fost un lucru absolut firesc și un motiv de bucurie. Despre colaborarea cu prezentatoarea TV, bucătarul ne-a mai spus: „Este o chestie normală. E cum ar trebui să fie, să se întâmple, și s-a întâmplat. Adică e o chestie firească, pur și simplu. Era natural să se întâmple”.

