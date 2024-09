Fiica lui chef Sorin Bontea, de nerecunoscut. Miruna Bontea și-a pus piercing în nas și s-a vopsit

Miruna, fiica lui chef Sorin Bontea, nu mai seamănă deloc cu fetița care a gătit în platoul Chefi la cuțite, reușind să-și impresioneze tatăl. Ajunsă la vârsta de 22 de ani, tânăra a apelat la câteva schimbări de look. Aceasta și-a pus piercing în nas și s-a vopsit, imaginile distribuite în mediul online fiind apreciate de cei peste 29 mii de fani ai săi.

Miruna, fiica lui chef Sorin Bontea, de nerecunoscut

Miruna Bontea a intrat în atenția publicului în urma cu șase ani, când a pășit în platoul Chefi la cuțite, unde a gătit o Lava cake cu fructe. Atunci, ea spera să reușească și să-și impresioneze tatăl cu preparatul ei, ceea ce s-a și întâmplat.

Acum, ajunsă la vârsta de 22 de ani, Miruna nu mai seamănă deloc cu adolescenta care își dorea un cuțit de la tatăl ei, pe care voia să-l facă mândru cu desertul ei. Fiica lui Sorin Bontea s-a transformat într-o femeie frumoasă, cu trup de fotomodel. Aceasta și-a lăsat părul lung, s-a vopsit într-o nuanță de castaniu și și-a pus piercing în nas.

Deși nu este o persoană foarte activă în mediul online, de fiecare dată când publică câte o fotografie pe Instagram primește mii de aprecieri.

În ultimele imagini distribuite pe rețeaua de socializare, Miruna Bontea apare într-un top alb, cu spatele gol, în timpul unei călătorii în Sevilla.

Citește și: Cu ce noutate vine noul sezon MasterChef. Dezvăluirile făcute de chef Sorin Bontea

Citește și: Tartă cu spanac și telemea de capră, rețeta lui chef Sorin Bontea. Aperitivul ideal pentru toamnă

De ce Sorin Bontea nu își dorește ca Miruna să îi calce pe urme

Deși Miruna a demonstrat că are talent în bucătărie, atât ea, cât și tatăl ei, au spus că drumul ei nu este acesta. Tânăra spunea, în urmă cu câțiva ani, că își dorește să devină psiholog, în timp ce juratul de la MasterChef a precizat că nu este de acord ca vreunul din copiii săi să devină bucătar.

„Îmi plăcea să gătesc, am moștenit acest talent de la tata. El m-a învățat să fac lava cake. Cu el am gătit de mai multe ori. Deși e mai greu să gătești un desert decât un fel principal, îmi place. Vreau să fiu psiholog când o să mă fac mare, nu m-am gândit să mă fac bucătar”, spunea la Miruna Bontea în 2018.

Citește și: Sorin Bontea, despre revenirea la MasterChef și relația lui cu Gina Pistol și cu ceilalți doi jurați: „Asta ne-a ajutat foarte mult” / Exclusiv

Citește și: Câți bani a primit Betty Salam pentru participarea la Asia Express 2024: „Mulțumim că ne-ați ales pe noi”

La rândul lui, chef Sorin Bontea a mărturisit că nu își dorește ca vreunul din copiii săi să îl urmeze în carieră, pe motiv că meseria de bucătar este una care implică mult prea multe sacrificii.

Îndrăgitul chef a intrat în lumea gastronomiei la vârsta de 16 ani ca ajutor de bucătar.

„Am câștigat primii bani la muncă, m-am angajat la 16 ani. Eu am trecut prin multe, eram puști, eram copil pe atunci. Am lucrat prin Piața Amzei la Gospodina și un bar, după 1990. Era genul ăla de alimentară unde te duceai și luai semipreparate. Eu lucram acolo ca bucătar. Eram tot ajutor de fapt… Am lucrat trei ani, apoi m-au trimis în armată și m-am întors și tot așa era… Cred că ajunsesem bucătar, de la 1.500 de lei aveam vreo 2.150. Pe acolo era salariul. Primii ani în bucătărie au fost foarte grei. Curăţai cartofi, ceapă, cărai marfă, nu făceai mare lucru. Era foarte multă muncă fizică”, a povestit juratul MasterChef pentru Wowbiz în urmă cu ceva timp.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Miruna Bontea, fiica lui chef Sorin Bontea

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News