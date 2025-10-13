Sorin Bontea, despre începuturile sale în bucătărie și ce a trebuit să suporte: „Te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap” 

Sorin Bontea a vorbit despre începuturile sale în bucătărie și câte a trebuit să îndure până să ajungă să își facă un nume în domeniu. Deși are mai bine de 14 ani experiență, chef Bontea a pornit și el tot de jos și povestește cum a fost parcursul.

Sorin Bontea, despre drumul anevoios în domeniul bucătăriei

Chef Sorin Bontea este unul dintre cei mai iubiți bucătari care apar la televizor. Cu un simț al umorului aparte și mereu o atitudine pozitivă, el se bucură de un succes uriaș pe micile ecrane și a ajuns rapid la inimile telespectatorilor.

Totuși, drumul până aici nu a fost deloc ușor. Bontea a povestit cum a fost pentru el începutul carierei și cum se purtau alți bucătari cu el.

Și-a început cariera pe când avea doar 16 ani și a muncit din greu ca să ajungă la nivelul la care este astăzi. Așa cum era de așteptat, Bontea a pornit de la spălat vase și făcut de curățenie. A fost întâi ajutor, picol, ajutor de bucătar și parcursul a însemnat extrem de multă muncă.

În plus, spune celebrul chef, cei de la care a învățat nu erau deloc niște oameni blânzi. Bontea s povestit că bucătarii de la care a învățat meserie erau extrem de duri cu elevii.

„Toți mentorii mei au fost duri. Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau. Păi ce era ca acum, să nu ai voie să spui nimic… Noi nu aveam în vocabular atunci ‘burnout’, nici ‘depresie’, nici ‘bullying’.

Poate treceam și noi prin asta, nu zic nu, dar nu se foloseau acești termeni. Poate oamenii sufereau și atunci, dar noi habar nu aveam despre asta, nu erau aceste noțiuni.

Bullying-ul era privit cumva ca o caterincă mai dură între băieți. Evident că se întâmpla să ne mai și deranjeze, dar nefiind clar definite interacțiunile astea, nici nu ne băteam capul prea mult cu ele, treceam peste și ne vedeam de treabă”, a declarat Sorin Bontea pentru viva.ro.

Ce muzică ascultă celebrul chef acasă

Sorin Bontea este pasionat de pescuit, de gătit, bineînțeles, dar și de muzică. El a vrut chiar să meargă la Școala Populară de Arte, însă viața a avut alte planuri pentru el.

„Îmi place mai mult blues, am ascultat rock când eram puști, la 14, 15, 16 ani. Pe vremea aia, noi nu prea aveam acces la genul ăsta de muzică, foarte rar, în schimb, noi mergeam prin teatre, acolo se făceau concertele.

La Arenele Romane, era Teatrul de Vară din 23 august. Se făceau concerte, prezenta Florian Pittiș, Dumnezeu să-l odihnească, și cântau Iris, Holograf, Voltaj, Racla. Mergeam și ascultam rock, după care am intrat în restaurant.

Am vrut să mă duc pe la Școala Populară de Arte, că aveam chitară – n-am mai ajuns. Am ajuns în București, în bucătărie, am intrat în restaurant, acolo cârciumeală, lăutari, manele”, a povestit chef-ul pentru sursa citată.

