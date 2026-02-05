Elena Vîșcu radiază în vacanța din Dubai. Ce au observat fanii la fosta soție a lui CRBL

Elena Vîșcu a trecut peste momentul dificil al divorțului de CRBL, iar acum pare mai fericită ca niciodată. Ea și-a redescoperit pasiunile și a început să se bucure din nou de viață. La început de an, fosta soție a cântărețului a decis să își ia o binemeritată vacanță în Dubai. Ce au observat fanii la ea.

Elena Vîșcu, mai fericită ca niciodată în vacanța din Dubai

Elena Vîșcu, fostă soție a lui CRBL, a decis să își ia o vacanță binemeritată și să evadeze din România. Ea a ales să meargă în Dubai, la plajă, soare și plimbări multe.

Deși divorțul a dezechilibrat-o și a trecut prin perioade foarte grele în viața personală, Elena pare că s-a redescoperit pe sine și acum se bucură din nou de viață. Mai mult, ea a declarat recent că există cineva în viața ei, însă nu a vrut să dea prea multe detalii despre bărbatul cu care se întâlnește acum.

Elena a postat câteva fotografii în care apare zâmbind, iar fanii au observat cât de radiantă este, semn că vacanța și divorțul i-au prins extrem de bine.

Mai mult, urmăritorii acesteia au remarcat și ceva schimbări, motiv pentru care au felicitat-o.

Când o femeie înflorește după divorț. Înseamnă că locul ei nu era în acea căsnicie. Felicitări”, a fost comentariul cuiva.

Elena a strâns doar comentarii pozitive la fotografiile postate din vacanță. Oamenii i-au urat să fie fericită și binecuvântată, mulți au apreciat frumusețea ei, în timp ce alții i-au spus că merită să fie liniștită și fericită alături de fetița ei.

CRBL divorțat după aproape 20 de ani de căsătorie

Vestea divorțului dintre Elena și CRBL a venit ca un șoc, atât pentru public, cât și pentru partenera de viață, care a fost luată prin surprindere.

Cei doi erau împreună de aproape 20 de ani. Acum, CRBL trăiește o poveste de dragoste cu Olga, un model care are jumătate din vârsta lui.

La ceva timp de la despărțire și divorț, Elena Vîșcu a spus că este liniștită și împăcată cu viața ei.

„Să știi că sunt liniștită și împăcată. Cine a zis că nu există relație?! E firesc, e normal. Eu am spus public că primul an mi l-am luat ca an de «doliu», e anul în care m-am refăcut, am văzut ce vreau, ce nu vreau, iar după mi-am dat libertate, dar o să vă fac cunoștință în viitor doar când o să fiu eu sigură”, a spus blondina.

