Elena Vîșcu radiază în vacanța din Dubai. Ce au observat fanii la fosta soție a lui CRBL

Elena Vîșcu a trecut peste momentul dificil al divorțului de CRBL, iar acum pare mai fericită ca niciodată. Ea și-a redescoperit pasiunile și a început să se bucure din nou de viață. La început de an, fosta soție a cântărețului a decis să își ia o binemeritată vacanță în Dubai. Ce au observat fanii la ea.
Elena Vîșcu, mai fericită ca niciodată în vacanța din Dubai
Elena Vîșcu, fostă soție a lui CRBL, a decis să își ia o vacanță binemeritată și să evadeze din România. Ea a ales să meargă în Dubai, la plajă, soare și plimbări multe.
Deși divorțul a dezechilibrat-o și a trecut prin perioade foarte grele în viața personală, Elena pare că s-a redescoperit pe sine și acum se bucură din nou de viață. Mai mult, ea a declarat recent că există cineva în viața ei, însă nu a vrut să dea prea multe detalii despre bărbatul cu care se întâlnește acum.
Elena a strâns doar comentarii pozitive la fotografiile postate din vacanță. Oamenii i-au urat să fie fericită și binecuvântată, mulți au apreciat frumusețea ei, în timp ce alții i-au spus că merită să fie liniștită și fericită alături de fetița ei.
CRBL divorțat după aproape 20 de ani de căsătorie
Vestea divorțului dintre Elena și CRBL a venit ca un șoc, atât pentru public, cât și pentru partenera de viață, care a fost luată prin surprindere.
„Să știi că sunt liniștită și împăcată. Cine a zis că nu există relație?! E firesc, e normal. Eu am spus public că primul an mi l-am luat ca an de «doliu», e anul în care m-am refăcut, am văzut ce vreau, ce nu vreau, iar după mi-am dat libertate, dar o să vă fac cunoștință în viitor doar când o să fiu eu sigură”, a spus blondina.
