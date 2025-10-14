Sora Marinelei Chelaru a fost marea absentă de la înmormântarea actriței, care a avut loc luni, 13 octombrie, în Cimitirul Tudor Vladimirescu din București.

De ce a nu a venit sora Marinelei Chelaru la înmormântarea actriței

Sora Marinelei Chelaru nu a venit la înmormântarea actriței, deși și-ar fi dorit acest lucru. Femeia locuiește de mai mulți ani în Danemarca, de unde își luase bilet de avion pentru a reveni în țară pentru funeralii. Atunci când se pregătea de îmbarcare, personalul aeroportului a anunțat că aeronava s-a defectat.

„A vrut să ajungă cu orice preț, dar avionul s-a defectat înainte de plecare. Era în aeroport, pregătită să vină, plângea și vorbea la telefon cu rudele din țară. Din păcate, nu s-a mai putut”, au povestit apropiați ai familiei prezenți la înmormântare, potrivit WOWbiz.ro.

Sora Marinelei Chelaru, mesaj pentru presă

La rândul ei, sora Marinelei Chelaru a făcut mai multe declarații despre viața actriței, despre care s-a scris că a trăit și murit în sărăcie.

„Rog presa din România să respecte memoria artistei Marinela Chelaru, sora mea. Rog să nu mai răspândiți informații mincinoase pentru audiență, cum că sora mea a trăit și murit în sărăcie. Sora mea a trăit în condiții bune, soțul ei și eu ne-am îngrijit de ea, a avut tot ce îi trebuia, îngrijire medicală, alimente, dragoste. Vă mulțumesc și sper că veți respecta durerea familiei”, este mesajul surorii Marinelei Chelaru, potrivit WOWbiz.ro.

Ce pensie a avut Marinela Chelaru

Marinela Chelaru a murit în noaptea de 10 spre 11 octombrie, la 66 de ani. Actrița avea o pensie modestă, din care un sfert se ducea pe medicamentele acesteia.

„Pensia mi-a rămas aceeași. Nu iau mai mult de 2000. Am o pensie de-i dau pe toți pe spate… Să vedem acum dacă o măresc. Eu tot mai sper. Asta e viața noastră, a pensionarilor. Trag de bani cât pot. Și soțul mai are un pic și se pensionează și el. Dar deocamdată muncește. Când o intra și el la pensie, nu știu ce vom mai face”, a spus actrița în trecut, pentru Cancan.ro.

