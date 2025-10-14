De ce a nu a venit sora Marinelei Chelaru la înmormântarea actriței

Sora Marinelei Chelaru nu a venit la înmormântarea actriței, deși și-ar fi dorit acest lucru. Femeia locuiește de mai mulți ani în Danemarca, de unde își luase bilet de avion pentru a reveni în țară pentru funeralii. Atunci când se pregătea de îmbarcare, personalul aeroportului a anunțat că aeronava s-a defectat.
„A vrut să ajungă cu orice preț, dar avionul s-a defectat înainte de plecare. Era în aeroport, pregătită să vină, plângea și vorbea la telefon cu rudele din țară. Din păcate, nu s-a mai putut”, au povestit apropiați ai familiei prezenți la înmormântare, potrivit WOWbiz.ro.
„Rog presa din România să respecte memoria artistei Marinela Chelaru, sora mea. Rog să nu mai răspândiți informații mincinoase pentru audiență, cum că sora mea a trăit și murit în sărăcie. Sora mea a trăit în condiții bune, soțul ei și eu ne-am îngrijit de ea, a avut tot ce îi trebuia, îngrijire medicală, alimente, dragoste. Vă mulțumesc și sper că veți respecta durerea familiei”, este mesajul surorii Marinelei Chelaru, potrivit WOWbiz.ro.
„Pensia mi-a rămas aceeași. Nu iau mai mult de 2000. Am o pensie de-i dau pe toți pe spate… Să vedem acum dacă o măresc. Eu tot mai sper. Asta e viața noastră, a pensionarilor. Trag de bani cât pot. Și soțul mai are un pic și se pensionează și el. Dar deocamdată muncește. Când o intra și el la pensie, nu știu ce vom mai face”, a spus actrița în trecut, pentru Cancan.ro.
