Ce scrie pe coroana de flori pe care Grupul Vouă a depus-o la înmormântarea colegei lor, Marinela Chelaru. Mesaj emoționant

Marinela Chelaru, celebra actriță de comedie, a murit pe 11 octombrie 2025, după o lungă bătălie cu mai multe afecțiuni. Vedeta fusese operată pe cord și a suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale în ultimii ani. Colegii ei de la Grupul Vouă au transmis un mesaj emoționant pe coroana de flori depusă la înmormântarea actriței.

Grupul Vouă, ultim omagiu pentru Marinela Chelaru

Marinela Chelaru a făcut parte din grupul de umor Vouă pentru mulți ani. Ea a fost înmormântată astăzi, 13 octombrie 2025, la ora 11:30 la Cimitirul Tudor Vladimirescu din București.

Mai multe vedete au venit să își ia adio de la celebra actriță, iar colegii ei din grupul Vouă i-au adus un ultim omagiu. Adrian Fetecău și Victor Yila au apărut la înmormântare și au adus o coroană de flori pe care scria „Nu te vom uita niciodată”, conform Libertatea.

Și vedete precum Saveta Bogdan sau Tudor Filimon au venit să își ia adio de la Marinela Chelaru. La priveghi au fost aduse mai multe buchete de flori. Printre coroanele de flori depuse s-a numărat și cea a soțului Marinelei Chelaru, care a scris un mesaj emoționant: „Soțul tău iubit, cu dragoste și durere”!

Actrița Marinela Chelaru a murit la 66 de ani

Vestea că actrița Marinela Chelaru a murit a venit ca un șoc pentru showbizul românesc. Ea avea 66 de ani și se confruntase în ultimii ani cu multe probleme de sănătate.

Vestea a fost dată de o apropiată a acesteia, care a transmis un mesaj emoționant.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine, și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, a scris prietena Marinelei Chelaru pe Facebook.

Și prezentatorul Cristi Brancu a scris despre vestea tristă a trecerii în neființă a actriței:

„Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, Marinela Chelaru. P.S. Ultimele imagini cu regretata noastră actrița sunt din primăvară de la ultima ei filmare pentru «Exclusiv VIP» de la Prima Tv.”

Actrița a fost cunoscută pentru activitatea în grupul de umor Vouă, dar și pentru apariția în mai multe emisiuni de divertisment și spectacole de teatru. Efervescentă și cu un simți al umorului unic, Marinela Chelaru a fost o prezență îndrăgită în spațiul public.

