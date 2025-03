Cum se simte acum Marinela Chelaru, după ce a ajuns din nou pe mâna medicilor: „Mi-e rău! Am niște stări…”

Marinela Chelaru trece prin momente extrem de dificile după ce, în ultima perioadă, a suferit patru accidente vasculare cerebrale și o operație pe inimă. Actrița de 65 de ani se simte tot mai slăbită și, în ciuda eforturilor de a se recupera, a fost nevoită să solicite din nou ajutor medical.

Cum se simte Marinela Chelaru, după ce a ajuns din nou la spital

După o operație pe inimă și patru accidente vasculare cerebrale, Marinela Chelaru (65 de ani) a fost nevoită să sune, din nou, la ambulanță, acuzând stări de rău. Pentru a efectua toate investigațiile necesare, actrița a fost internată timp de o săptămână în spital. În urma mai multor seturi de analize și a unui CT, rezultatele nu i-au fost încă comunicate, dar medicii suspectează că s-ar confrunta cu probleme de circulație sanguină care i-ar putea afecta mobilitatea.

Acum, îndrăgita actriță este acasă și a intrat în direct la emisiunea prezentată de Natalia Mateuț la Antena Stars. Întrebată cum se simte, artista a mărturisit că starea ei depinde foarte mult de vremea de afară și că nu îi este deloc bine, dar că soțul ei o ajută în toate.

Invitată în platou era și Minodora, care a izbucnit în lacrimi în momentul în care și-a văzut prietena de-o viață într-o stare nu tocmai bună.

„Mi-e rău, am niște stări când mă simt mai bine, când mă simt mai rău. Sunt puternică! Este cu mine (n.r. – soțul), are grijă de mine. Sunt bolnavă. Nu regret nimic din ce am făcut, din ce am avut, sunt o fire optimistă și merg înainte.”, a spus Marinela Chelaru la AntenaStars.

Este nevoită să ia 20 de pastile pe zi

Într-un interviu recent, actrița spunea că, deși s-a săturat de tratament și are stări de greață de la atâtea medicamente, este nevoită să ia în fiecare zi nu mai puțin de 20 de pastile, iar unele dintre ele nici nu sunt compensate.

„Tratamentul îl iau zilnic. Îmi vine să vomit, m-am săturat de medicamente, dar nu am ce face. Și sunt multe și amare, nu mai puțin de 20 de pastile. Vai de sufletul meu. Unele nu sunt compensate. Pe lângă problemele de sănătate, mai sunt acum și meteo dependentă. Mai ales primăvara îmi dă și o stare de isterie. I-am zis și soțului să stea liniștit, să nu se enerveze. Țip la el din orice”, spunea Marinela Chelaru pentru CANCAN, în urmă cu doar câteva zile.

Foto – Captură Video

