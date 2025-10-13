Imagini de la înmormântarea actriței Marinela Chelaru. Saveta Bogdan, printre cei care au condus-o pe ultimul drum: „Nu era o femeie bogată, era destul de săracă, dar oriunde mergea, venea cu ceva”

Marinela Chelaru a fost înmormântată astăzi, 13 octombrie, în Cimitirul Tudor Vladimirescu din București, alături de părinții săi. La funeralii a fost prezentă familia, dar și o parte dintre apropiații regretatei actrițe.

Imagini de la înmormântarea actriței Marinela Chelaru

Marinela Chelaru a fost condusă pe ultimul drum luni, 13 octombrie, în prezența familiei și apropiaților. Actrița a lăsat un gol imens în sufletele tuturor celor care au cunoscut. Cel mai afectat de decesul ei este, fără doar și poate, soțul ei, Adrian Cula.

Marinela Chelaru și Adrian Cula au fost căsătoriți timp de peste 40 de ani. Pe coroana depusă lângă trupul neînsuflețit al soției lui, Adrian a scris mesajul: „Cu dragoste și durere, soțul tău iubit”. Și actorul Ion Ionuț Ciocia, Brânzoi din serialul „Las Fierbinți”, a trimis o coroană de flori cu mesajul „Drum lin Marinela”.

La funeraliile actriței au mai fost prezenți interpreta de muzică populară Saveta Bogdan și actorul Tudorel Filimon, cunoscut drept Nea Popa din serialul „La Bloc”.

„Era o colegă extraordinară, veselă, râdea. Nu era o femeie bogată, era destul de săracă, dar oriunde mergea, la orice televiziune, venea cu ceva. Punea pe masă ba o plăcintă, ba sarmale, prăjituri. Mă uitam ce om bun era, deosebit, și era dornică să trăiască. Din păcate, viața asta ne-a făcut să ne îndepărtăm tot mai mult unii de alții și în ultimul timp nu am mai vorbit cu ea. Știam că este bolnavă, a avut patru AVC-uri. Plus că nu o mai suna nimeni, nu o mai chema pe nicăieri, ea suferea cumplit din cauza asta. Nu știu de ce la noi în România nu îi ridică pe cei mai în vârstă. În America nu este așa. La noi, cum ai îmbătrânit, pa, la revedere! Ea era totuși un nume și o actriță talentată. Lumea să își amintească de ea măcar acum după moartea ei”, a declarat Saveta Bogdan, pentru Cancan.ro.

Citește și: Cine este soțul Marinelei Chelaru. Adrian Cula, dezvăluiri emoționante despre cea care i-a fost soție timp de 40 de ani

Foștii colegi din grupul Vouă au venit să-și ia rămas bun de la actriță

De la înmormântare nu au lipsit nici Victor Yila și Adrian Fetecău, membri ai grupului Vouă, din care Marinela a făcut parte.

„Am vorbit cu ea în urma cu două săptămâni și am întrebat-o ce face, mi-a spus o replică: «Stau și eu pe aici pe acasă, cumințică». Noi am chemat-o la filmări până ce sănătatea i-a permis acest lucru. Eu am văzut-o la aniversarea de 43 de ani, când mi-a făcut o plăcintă cu brânză sărată. Am mai chemat-o și în iulie, dar n-a venit și mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva cu ea. Nu cred că a supărat pe cineva în viața asta. A fost o actriță mare, dar nu a fost doar o actriță de televiziune”, a spus Adrian Fetcău, potrivit VIVA!.

„Am văzut-o pe 1 aprilie ultima dată, nu era bine. Cristi Brancu și echipa lui i-au făcut o surpriza și m-au chemat la ea. Practic, a fost ultima ei apariție la TV, la Prima TV. S-a bucurat enorm să mă vadă. O sunam mereu, am fost și la ea la spital, când a fost internată, pentru cinci minute, dar am fost… îmi pare foarte rău să vorbesc despre ea la trecut. Dumnezeu să o ierte!”, a spus și Victor Yila, pentru sursa citată.

Foto: VIVA!

Urmărește-ne pe Google News