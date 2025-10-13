Cine este soțul Marinelei Chelaru. Adrian Cula, dezvăluiri emoționante despre cea care i-a fost soție timp de 40 de ani

Marinela Chelaru a murit sâmbătă, 11 octombrie, la vârsta de 66 de ani, lăsându-l în urmă pe Adrian Cula, bărbatul care i-a fost alături timp de 40 de ani.

Cine este soțul Marinelei Chelaru

Marinela Chelaru a fost măritată timp de peste 40 de ani cu Adrian Cula, cel care i-a fost alături până în ultimele clipe de viață. Deși ea era o actriță cunoscută, el a ales să stea departe de luminile reflectoarelor, singura sa apariție publică având loc în urmă cu șapte ani, când a acceptat invitația de a participa la un interviu la Antena Stars.

„Nu am considerat necesar că trebuie să apar alături de ea. Nu trebuie să o încurc eu. Mă ocup cu instalații electrice, automatizări”, a spus atunci Adrian Cula.

Cei doi s-au cunoscut pe vremea când regretata actriță avea 20 de ani și își dorea să devină cântăreață.

„Eu voiam să mă fac cântăreață, fiind mai tânără, mă duceam la cluburile astea de tineret. M-am dus la un club undeva la Universitate, și acolo băieți mulți, fete (…) îmi plăcea să mă duc la cercurile de muzică, literatură, acolo l-am cunoscut. Nu m-am lăsat greu cucerită. Nu am făcut figuri. Ne-am căutat unul pe altul, ne-am întâlnit și s-a întâmplat”, a povestit ea în urmă cu câțiva ani.

Citește și: Ce pensie avea Marinela Chelaru și când și unde va fi înmormântată

Citește și: Emily Burghelea a născut al treilea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”

Marinela Chelaru și Adrian Cula au divorțat

După câțiva ani de căsnicie, Marinela Chelaru și Adrian Cula au divorțat, actrița mărturisind că au luat această decizie din cauza vârstei, însă viața i-a adus din nou împreună.

„Am trecut printr-un divorț cu el și ne-am împăcat din nou. Așa e dragostea! (…) Înainte era mai mult respect, mai multă iubire, nu știu, se înțelegeau oamenii mult mai bine, nu făceau din țânțar-armăsar și mergeau înainte. (…) Mă crezi că nici nu mai știu? (n.r. – care a fost motivul divorțului de soț) (…) Ne certam, nu mai știu, ca în orice familie, înțelegi? Mie mi se părea groaznic, cum adică să-mi răspunzi tu mie, să vorbim, să ne certăm, la revedere, nu știu ce… dar nu chiar nu mai țin minte”, spunea ea.

Când au împlinit 25 de ani de căsnicie, Adrian Cula a cumpărat verighete noi și a cerut-o din nou de soție pe Marinela Chelaru.

„Când am făcut 25 de ani de căsătorie a fost aşa de frumos, m-a cerut încă o dată de nevastă. Am luat verighete atunci. Au fost prietenii aproape. Am avut multe momente bune”, a povestit actrița la ANtena Stars.

Citește și: Cornel Păsat, în pragul divorțului? Ce spune dansatorul, după ce soția lui ar fi plecat de acasă: „Vom vedea”

Citește și: Bianca Drăgușanu, ironii cu privire la despărțirea Claudiei Pătrășcanu de iubit: „Dacă asta nu se mărită la anul, am pus-o”

Ce dorință are Adrian Cula, după decesul soției sale

Adrian Cula a povestit, la priveghiul Marinelei Chelaru, că mai are o singură dorință, acum că îndrăgita actriță a trecut în neființă.

„Vreau ca lumea să și-o amintească plină de viață, așa cum a fost mereu. Ea ajuta pe toată lumea. Am fost 45 de ani împreună, din 1987. I-am fost alături tot timpul. Nu a fost singură, fără mine, niciodată. Eu am susținut-o și la facultate. Împreună cu cumnata am trimis-o acolo. Era educatoare la grădiniță când ne-am cunoscut, într-un club undeva la Piața Rossetti. Eu îl frecventam pentru că eram și eu implicat în evenimente culturale, discoteca, plus alte lucruri. Avea părul brunet, ochii mari. Și așa m-a dat gata, din prima”, a explicat bărbatul pentru Cancan.

Adrian Cula a vorbit și despre marele său regret: acela că el și Marinela Chelaru nu au putut avea copii.

„Eu da, am regretul că nu am avut copii. Puteam înfia, i-am oferit această alternativă, dar ea nu a dorit. Iubea foarte mult copiii, dar a zis că dacă nu era din trupul său, nu poate. I-am zis că nu o pot acuza de nimic. Și ne-am dus viața până la capăt. Și ea m-a suportat, nu oi fi fost nici eu ușă de biserică. Mă refer că mă enervez, sau alte lucruri care apar într-o căsnicie”, a dezvăluit el.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Marinela Chelaru și Adrian Cula

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News