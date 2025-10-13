Marinela Chelaru a murit în noaptea de 10 spre 11 octombrie, la 66 de ani. Actrița avea o pensie modestă, din care un sfert se ducea pe medicamentele acesteia. Producătoarea Daniela Scoica, o apropiată de-a regretatei actrițe, a dezvăluit când și unde va fi înmormântată Marinela Chelaru.

Ce pensie avea Marinela Chelaru și când și unde va fi înmormântată

Marinela Chelaru va fi înmormântată astăzi, 13 octombrie, de la ora 11:30, în Cimitirul Tudor Vladimirescu din București.

În ultimii ani de viață, îndrăgita actriță s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate care necesitau un tratament costisitor. A suferit inclusiv patru accidente vasculare cerebrale, care au necesitat intervenții chirurgicale complexe.

Problemele de sănătate au dus și la dificultăți financiare, din cauza pensiei sale modeste.

„Pensia mi-a rămas aceeași. Nu iau mai mult de 2000. Am o pensie de-i dau pe toți pe spate… Să vedem acum dacă o măresc. Eu tot mai sper. Asta e viața noastră, a pensionarilor. Trag de bani cât pot. Și soțul mai are un pic și se pensionează și el. Dar deocamdată muncește. Când o intra și el la pensie, nu știu ce vom mai face”, a spus actrița în trecut, pentru Cancan.ro.

Ultima apariție TV a Marinelei Chelaru

Marinela Chelaru a apărut pentru ultima dată pe micile ecrane pe 1 aprilie 2025, în emisiunea Exclusiv VIP de la Prima TV. O echipă a mers acasă la actriță și a intervievat-o. Atunci, aceasta a dezvăluit că fusese la spital din cauza amețelilor pe care le avea.

„Nu am fost bine și nici acum nu sunt prea bine, sunt așa, un pic amețită, leșinată, cam așa. Am fost la spital, în februarie, o săptămână. Tot așa, nu m-am simțit bine și m-au ținut acolo o săptămână și dacă mi-am revenit mi-au dat drumul acasă. Am niște stări, când îmi e bine, când îmi e rău… am o stare de îmi vine să cad, să amețesc. Atât, după aia îmi revin. (…) Nu mă doare capul, nu mă doare burta, în schimb sunt amețită… (…) Mă simt instabilă. Iau cu pumnul (medicamente – n.red.)”, a spus regretata actriță atunci.

Foto: Antena 1

