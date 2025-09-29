Bursucu’ a fost la un pas de tragedie: „Mi-a spus medicul: «Băiatule, ai avut mare noroc»”. Ce i s-a întâmplat prezentatorului TV / Exclusiv

Bursucu’ a oferit detalii rare despre un moment de cumpănă din viața lui, în care a fost la un pas de tragedie. Într-o nouă ediție Fresh by Unica, prezentatorul de la Antena Stars a povestit că a fost cât pe ce să rămână paralizat de la gât în jos.

Bursucu’ a fost la un pas de paralizie

Invitat la Fresh by Unica, Bursucu‘ a vorbit, printre multe altele, despre un moment dificil din viața lui, în care a fost la un pas de a rămâne paralizat de la gât în jos. Accidentul s-a petrecut la repetițiile pentru emisiunea „Dansez pentru tine” (2006 – 2013). În timpul unei prize dintr-o coregrafie, prezentatorul de la Antena Stars a fost lovit puternic în cap, moment în care și-a fisurat coloana.

„Mi-a căzut (colegul pe cap – n.red.) și mi s-a dus capul în jos. Efectiv mi-a trosnit coloana. Mi s-a fisurat coloana. A fost o poveste a vieții. A fost o întreagă nebunie pe moment. Toată lumea s-a speriat. Am mers la spital, unde mi s-a făcut tot ce se face”, a povestit Bursucu’, în exclusivitate la Fresh by Unica.

În urma investigațiilor, Bursucu’ a trebuit să poarte guler cervical vreme de o lună și jumătate și i s-a interzis să mai danseze timp de trei luni.

„Mi-a spus medicul atunci: «Băiatule, ai avut mare noroc, pentru că ai fost la un milimetru să rămâi paralizat de la gât în jos. Ca atare vei sta o lună și jumătate cu guler cervical, trebuie să stai la orizontal și după vedem ce se întâmplă»”, a mai dezvăluit prezentatorul TV.

„Așa când spui din gură pare ușor, dar…”

După o lună și jumătate, medicii au constatat că fisura s-a sudat singură, motiv pentru care Bursucu’ n-a avut nevoie de o intervenție chirurgicală pentru a se vindeca.

„Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut nevoie de nicio intervenție după o lună și jumătate. Într-adevăr, o perioadă foarte grea. Foarte grea. Așa când spui din gură pare ușor, dar gulerul acela cervical face niște răni… E ceva tare rău. Și să stai doar în pat”, a mai spus.

După trei luni de pauză de la dans, prezentatorul și-a reluat activitatea la „Dansez pentru tine”.

„Nu am absolut nicio interdicție să fac nimic, e doar o stânjeneală mai mult. Mulțumesc lui Dumnezeu s-a recuperat 100%. Nu am avut voie să dansez fix trei luni. După aceea eu mi-am continuat treaba la «Dansez»”, a încheiat prezentatorul.

