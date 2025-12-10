Ce urare i-a făcut Maia Morgenstern ginerelui său. Actorul Adrian Ciobanu a împlinit 64 de ani

Maia Morgenstern i-a făcut o urare ginerelui său, Adrian Ciobanu. Acesta a împlinit 64 de ani și are o relație cu Cabiria, în vârstă de 26 de ani. Cei doi au devenit părinți în urmă cu câteva luni și sunt mai fericiți ca niciodată, la fel de actrița, care se bucură de statutul de bunică.
Adrian Ciobanu, partenerul Cabiriei, a împlinit 64 de ani
Cabiria Morgenstern are 26 de ani și în urmă cu câteva luni, ea și partenerul său de viață au devenit părinți. Fiica Maiei Morgenstern a născut un băiețel perfect sănătos, de care întreaga familie se bucură la maximum.
Pe 9 decembrie, un alt moment fericit a avut loc în familie, deoarece Adrian Ciobanu a împlinit 64 de ani. Ginerele Maiei Morgenstern este și el actor, iar de ziua lui, actrița a publicat o imagine emoționantă cu el și fiul său.
La momentul acela, au apărut mai multe critici la adresa relației dintre cei doi.
Maia Morgenstern a reacționat și i-a pus la punct pe cei care au comentat diferența de vârstă dintre cei doi. Actrița a spus că venirea pe lume a bebelușului a adus fericire în familia lor.
În plus, ea le-a spus oamenilor că părerea lor nesolicitată este egală cu zero.
„Vă asigur că opinia voastră, părerea domniilor voastre (pe care nu v-a cerut-o nimeni!)… contează cam cât contează conținutul scutecelor pe care trebuie să le schimbăm periodic. Iar ceea ce aveți în gușă, este și-n căpușă, ce-i drept.
Și are structura, compoziția și mirosul unui scutec folosit. Și aceeași destinație: la gunoi. Si ne spălăm bine pe mâini după. Mulțumesc. Suntem bine. Și învățăm să trăim. O viață a venit pe lumea asta. Un suflețel!”, a transmis actrița atunci.
