Maia Morgenstern, reacție după ce fiica ei a fost criticată că a făcut copil cu Adrian Ciobanu, actorul de 63 de ani

Maia Morgenstern a devenit bunică pentru prima oară, însă fericirea i-a fost umbrită de valul de mesaje răutăcioase pe care oamenii le-au trimis după ce Cabiria a născut. Mulți oameni s-au legat de faptul că ginerele Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu, ar fi de aceeași vârstă cu ea.

Maia Morgenstern, mesaj pentru cei care au spus că are un ginere de-o seamă cu ea

Momentul de fericire din familia Maiei Morgenstern a fost umbrit de valul de mesaje critice de pe internet, care au spus că nu este posibil ca fiica actriței, Cabiria, să fie împreună cu un bărbat care e de-o vârstă cu mama ei. Adrian Ciobanu are 63 de ani și este un actor care a jucat în filme celebre.

Ca atare, actrița a transmis un mesaj pentru oamenii din online care au criticat relația fiicei sale, mai ales după ce aceasta a împărtășit bucuria cu fanii ei, postând o fotografie cu nepoțelul ei.

”Dragi feisbuciști, distinsă turma online-ată, gloată troglodata, gujați și gușate, si voi cei care, în numele unei așa zise libertăți de exprimare, simțiți nevoia să spuneți ce credeți, revarsând valuri de ură și mizerie..vă asigur că opinia voastră, părerea domniilor voastre( pe care nu v-a cerut-o nimeni!) ..contează cam cât contrează conținutul scutecelor pe care trebuie să le schimbăm periodic.

Iar ceea ce aveți în gușă, este și-n căpușă, ce-i drept. Și are structura, compoziția și mirosul unui scutec folosit. Și aceeași destinație: la gunoi. Si ne spălăm bine pe mâini după. Mulțumesc. Suntem bine. Și învățăm să trăim. O viață a venit pe lumea asta. Un suflețel!”, a scris Maia Morgenstern.

Cabiria a devenit mamă la 26 de ani

Maia Morgenstern trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale de când a devenit bunică. Fiica ei, Cabiria, a dat naștere unui băiat perfect sănătos.

De altfel, tânăra a primit mesaje răutăcioasă chiar și în ziua în care a anunțat că este gravidă și că urmează să nască.

„Nu am înțeles și nu înțeleg în continuare pasiunea oamenilor pentru a insulta străini pe internet, dar recunosc că a devenit o sursă neașteptată de entertainment să mă uit la comentariile hateful de la postarea de pe Facebook cu mine.”, a fost mesajul transmis de Cabiria Morgenstern.

Cabiria Morgenstern este fiica mijlocie a Maiei Morgenstern. Tânăra are 26 de ani, locuiește în București și a terminat Facultatea de Teatru și Film în Cluj.

Maia Morgenstern mai are doi copii: o fiică de 22 de ani și Tudor, băiatul cel mare, în vârstă de 41 de ani.

