Maia Morgenstern, emoții înainte să devină bunică pentru prima oară. Ce sfat i-a dat fiicei mari, Cabiria, înainte să nască

Maia Morgenstern a mărturisit că așteaptă cu emoție nașterea primul ei nepot. Fiica ei cea mare, Cabiria Morgenstern, trebuie să nască din clipă în clipă. Actrița mai are doi copii, un fiu mai mare decât Cabiria, Tudor Istodor, și o fiică mai mică decât Cabiria, Ana Isadora Băltățeanu.

Maia Morgenstern, emoții înainte de nașterea primului nepot

Maia Morgenstern (63 de ani) va deveni bunică pentru prima oară luna aceasta. Fiica ei cea mare, Cabiria Morgenstern, va deveni mamă în doar câteva zile. Actrița din „Patimile lui Hristos” a dezvăluit că își așteaptă primul nepot cu emoție.

„Da, curând o să devin bunică. Așteptăm cu emoție. Să vedem când o vrea Dumnezeu să vină pe lume, e vorba de zile. Cu ajutorul lui Dumnezeu, da (în septembrie o să se întâmple – n.red.). Avem emoții”, a spus Maia Morgenstern, pentru Spynews.ro.

Citește și: Cine a fost marea iubire a Maiei Morgenstern. Actrița fost căsătorită de două ori și are trei copii

Ce sfat i-a oferit Maia Morgenstern fiicei mari înainte ca aceasta să devină mamă

Înainte să devină mamă pentru prima oară, Cabiria Morgenstern a primit un sfat prețios de la cea care i-a dat viață. Actrița i-a transmis fiicei sale să aibă răbdare, atât cu ea, cât și cu cel mic.

„Vom vedea ce va fi, ce vrea Bunul Dumnezeu! I-am spus fiicei mele să aibă răbdare”, a mai declarat Maia Morgenstern, pentru sursa citată.

Citește și: Maia Morgenstern a vorbit despre îmbătrânire și retragerea din actorie, la 62 de ani: „Îmi acord luxul de a recunoaște: Acum sunt obosită!”

Cine este Cabiria Morgenstern

Eva Leah Cabiria Morgenstern s-a născut pe 11 februarie 1999 și este fiica actorilor Maia Morgenstern și Andras Istvan Demeter (56 de ani). Deloc întâmplător, Cabiria a ales să calce pe urmele părinților săi și să urmeze o carieră în domeniul actoriei. Cabiria și-a finalizat studiile masterale în decembrie 2023 și a dat și luat Disertația în 2025.

Cabiria Morgenstern a studiat Actoria la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca între anii 2017 și 2021 și are un master în Theatre/Theatre Arts Management la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, potrivit contului ei de LinkedIn.

Tot de acolo am aflat despre Cabiria că a făcut balet, arte marțiale, improvizație, dans contemporan și canto clasic. Tot la segmentul pregătire vocală, Cabiria a învățat tehnicile Patsy Rodenburg și Fitzmaurice. Până în prezent, Cabiria a jucat în diferite teatre din România și din Republica Moldova.

De pe Instagram aflăm despre Cabiria că este o susținătoare a comunității LGBTQIA+. În descrierea sa de pe rețeaua socială, actrița a inclus două steaguri. Primul este steagul transgender, în culorile albastru, roz și alb, iar al doilea este steagul LGBT, în culorile curcubeului.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News