Fiica Maiei Morgenstern, despre rolul de mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru, dar e și foarte greu”

Fiica Maiei Morgenstern, Cabiria, a devenit mamă la 26 de ani și a făcut primele declarații despre noul rol pe care îl are. Cu toate că a fost mereu discretă privind aparițiile sale în spațiul public, artista a vorbit acum despre noua ipostază din viața ei: aceea de proaspătă mămică.

Cabiria Morgenstern, pentru prima oară mămică. Cum se descurcă

Cabiria Morgenstern a devenit mamă de o lună și încă se obișnuiește cu noul ei stat, acela de a fi absolut indispensabilă pentru o altă ființă.

Actrița a decis să vorbească despre primele impresii legate de maternitate și a descris această perioadă drept plină de emoție și provocări.

Cabiria a vorbit despre faptul că ea și bebelușul se adaptează noii vieți și că este cel mai frumos lucru pe care l-a trăit până acum, deși este foarte greu, a recunoscut ea.

Citește și: Maia Morgenstern, reacție după ce fiica ei a fost criticată că a făcut copil cu Adrian Ciobanu, actorul de 63 de ani

„First baby post!! Eu și bebe ne adaptăm cu pași mici: el la viața extrauterină, iar eu la viața de mămică. E frumos, cred sincer că e cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”, a scris Cabiria Morgenstern.

Ea a mai spus că perioada de adaptare nu e ușoară, ci dimpotrivă: este presărată cu multe obstacole și lucruri dificile, însă momentele petrecute alături de bebelușul său face ca totul să merite.

Cabiria a vorbit și despre faptul că a fost extrem de important sprijinul unei moașe, care i-a oferit îndrumarea de care avea nevoie în primele săptămâni cu bebelușul acasă.

„Am mai pus niște story-uri înainte, dar aș vrea să consemnez și într-o postare cât de mult m-a ajutat să am alături o moașă cu care să mă sfătuiesc, care să vină acasă să ne consulte, care să ne ofere sfaturi, sprijin emoțional și tot felul de alte resurse”, a mai spus actrița.

Ce spune Maia Morgenstern despre rolul de bunică

Maia Morgenstern este în culmea fericirii de când a devenit bunică pentru prima dată. Cabiria a născut un băiețel, iar actrița s-a arătat extrem de încântată de noul ei rol.

Citește și: Maia Morgenstern a devenit bunică pentru prima oară! Fiica ei, Cabiria, a născut un băiat: „A fost cezariană de urgență”

În urmă cu o săptămână, Maia Morgenstern a vorbit despre felul în care decurge viața cu un bebeluș

„Sunt aproape 5 săptămâni de când învățăm: să ne iubim, să ne cunoaștem, să ne înțelegem. Să existăm împreună- bune, cu rele, cu greșeli, cu nelămuriri. Cu stângăcii și victorii- de la grimase la zâmbet adevărat. Cu lacrimi sărate ( da, au început!) și gungurit de porumbel. Cu zile bune și nopți agitate.

Cu dragoste. Și foame. Și sete. Și…dureri: de burtă și de altele.

Citește și: Maia Morgenstern, emoții înainte să devină bunică pentru prima oară. Ce sfat i-a dat fiicei mari, Cabiria, înainte să nască

Și nopțile alea când îți ies piese in plus: la capse,ma refer, la casele costumașelor. Costumașe care rămân mici peste noapte: dar aseară era bun! Ș’acum e mic! Da, poate o fi bun pentru un bebe mai mic! Și ciorapii care dispar, dispar pur și simplu în mașina de spălat- cred că-i mănâncă. Da’ nu pe amândoi, nu! Numa’ câte unu’. E, o să-i purtăm și desperecheați, asta-i situația.

Eu am plecat la filmare. Ei, aproape am ajuns”, a scris pe Facebook actrița.

Urmărește-ne pe Google News