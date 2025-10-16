Fiica Maiei Morgenstern, despre rolul de mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru, dar e și foarte greu”

Fiica Maiei Morgenstern, Cabiria, a devenit mamă la 26 de ani și a făcut primele declarații despre noul rol pe care îl are. Cu toate că a fost mereu discretă privind aparițiile sale în spațiul public, artista a vorbit acum despre noua ipostază din viața ei: aceea de proaspătă mămică.
„First baby post!! Eu și bebe ne adaptăm cu pași mici: el la viața extrauterină, iar eu la viața de mămică. E frumos, cred sincer că e cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”, a scris Cabiria Morgenstern.
„Am mai pus niște story-uri înainte, dar aș vrea să consemnez și într-o postare cât de mult m-a ajutat să am alături o moașă cu care să mă sfătuiesc, care să vină acasă să ne consulte, care să ne ofere sfaturi, sprijin emoțional și tot felul de alte resurse”, a mai spus actrița.
Ce spune Maia Morgenstern despre rolul de bunică
Maia Morgenstern este în culmea fericirii de când a devenit bunică pentru prima dată. Cabiria a născut un băiețel, iar actrița s-a arătat extrem de încântată de noul ei rol.
În urmă cu o săptămână, Maia Morgenstern a vorbit despre felul în care decurge viața cu un bebeluș
„Sunt aproape 5 săptămâni de când învățăm: să ne iubim, să ne cunoaștem, să ne înțelegem. Să existăm împreună- bune, cu rele, cu greșeli, cu nelămuriri. Cu stângăcii și victorii- de la grimase la zâmbet adevărat. Cu lacrimi sărate ( da, au început!) și gungurit de porumbel. Cu zile bune și nopți agitate.
Cu dragoste. Și foame. Și sete. Și…dureri: de burtă și de altele.
Și nopțile alea când îți ies piese in plus: la capse,ma refer, la casele costumașelor. Costumașe care rămân mici peste noapte: dar aseară era bun! Ș’acum e mic! Da, poate o fi bun pentru un bebe mai mic! Și ciorapii care dispar, dispar pur și simplu în mașina de spălat- cred că-i mănâncă. Da’ nu pe amândoi, nu! Numa’ câte unu’. E, o să-i purtăm și desperecheați, asta-i situația.
Eu am plecat la filmare. Ei, aproape am ajuns”, a scris pe Facebook actrița.
