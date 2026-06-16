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Lumea televiziunii din Turcia este în stare de șoc după vestea dispariției fulgerătoare a actriței Ece İrtem, care s-a stins din viață la doar 35 de ani. Cunoscută publicului din România pentru rolurile sale din producții de mare succes, tânăra artistă a lăsat în urmă o comunitate artistică devastată și milioane de fani îndurerați. Decesul ei subit a ridicat numeroase întrebări, mai ales că nimic din comportamentul ei recent nu prevestea o asemenea tragedie.

Destin frânt la o zi după aniversare

Ece İrtem se afla în locuința sa din Turcia, alături de mama ei, când s-a produs nenorocirea. Luni, în jurul orei 12:00, echipele de salvare sosite de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic altceva decât să constate decesul. Ceea ce face ca această pierdere să fie și mai dureroasă este faptul că actrița își sărbătorise ziua de naștere cu doar o zi înainte, pe 14 iunie.

Poliția locală a deschis imediat o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs decesul. Corpul neînsuflețit a fost transportat la institutul de medicină legală pentru efectuarea necropsiei, procedură standard în cazul morților subite.

Anunțul oficial al avocatului și cauza probabilă a decesului

Deși ancheta autorităților este încă în desfășurare, primele date indică o problemă medicală apărută din senin. Avocatul actriței, Uğur Gökkoyun, a fost cel care a oferit primele lămuriri publice printr-un mesaj oficial plin de durere.

„Clienta mea, Ece Irtem, a decedat astăzi în jurul orei 12.00. Incidentul a avut loc la domiciliu, în timp ce se afla cu mama sa. Primele constatări sugerează că a murit în urma unui atac de cord. Ancheta este în desfășurare. Decesul va fi clarificat după efectuarea autopsiei. Transmit condoleanțe familiei sale și tuturor celor care au iubit-o”, a declarat reprezentantul legal al artistei.

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O carieră strălucită curmată prea devreme

Născută în 1991, Ece İrtem era o artistă completă. Absolvise Facultatea de Operă din cadrul Universității Yașar și își perfecționase talentul actoricesc la prestigiosul Centru de Artă Müjdat Gezen. Grație carismei sale, a făcut rapid tranziția către televiziune, devenind un nume respectat în universul serialelor turcești.

Telespectatorii din România au îndrăgit-o în drame de top precum „Prețul fericirii” (Yasak Elma) și „Bahar: Viață furată” (O Hayat Benim), dar și pentru interpretarea personajului Isil Turkan din producția de succes „Șerbet de afine” (Kizilcik Serbeti).

Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste foștii ei parteneri de platou, care și-au exprimat public regretele.

„Este o pierdere imensă pentru comunitatea artistică. Ece nu era doar o actriță extrem de talentată, ci și o colegă luminoasă, dedicată trup și suflet profesiei sale”, au transmis, profund afectați, colegii alături de care a împărțit scena și platourile de filmare.

Ultimele imagini: O vacanță plină de viață și optimism

Nimic din activitatea recentă a tinerei nu trăda vreo problemă de sănătate sau vreo suferință ascunsă. Postările sale din ultimele săptămâni arătau o femeie fericită, activă și extrem de pasionată de călătorii.

În luna mai, Ece vizitase orașe europene celebre precum Roma și Praga, iar cu doar șase zile înainte de a muri, publicase fotografii și clipuri video dintr-o vacanță exotică în Thailanda. Imaginile o surprindeau zâmbitoare, relaxându-se pe plaje și explorând temple asiatice, transmițând o imensă bucurie de a trăi. Ancheta oficială va aduce în zilele următoare răspunsurile finale cu privire la oprirea bruscă a inimii unei tinere promisiuni a cinematografiei internaționale.

Foto – Instagram

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