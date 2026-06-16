Cum arată Oana Sîrbu, la 56 de ani. Actrița din „Liceenii” urcă din nou pe scenă într-un spectacol

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Oana Sîrbu este una dintre cele mai iubite artiste din România. Ea a devenit cunoscută odată cu rolul din „Liceenii” și continuă să activeze în același domeniu, la patru decenii de la succesul filmului care a consacrat-o. Mai mult, ea este în continuare activă. Iată unde o poți vedea.

Cum arată Oana Sîrbu la 56 de ani și cu ce se ocupă

Oana Sîrbu este în continuare activă pe scenă. Actrița și cântăreața colaborează cu Teatrul de Revistă Constantin Tănase și este activă pe rețelele sociale, unde a adunat o comunitate impresionantă de aproximativ 50.000 de persoane pe Instagram.

Mai mult, ea poate fi văzută pe 21 iunie, de la ora 1900, în spectacolul „Viața ca o vacanță”, alături de Sanda Ladoși, pe scena Teatrului Constantin Tănase din București.

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Vedeta nu a dispărut niciodată de pe scenă. Ea continuă să colaboreze cu Teatrul de Revistă Constantin Tănase de aproximativ patru decenii. Aceasta este invitată specială la spectacolul „Viața ca o vacanță”, alături de Sanda Ladoși, care va avea loc pe 21 iunie.

La începutul anului acesta, Oana Sîrbu a vorbit la aniversarea de 40 de ani a filmului „Liceenii”, rememorând începuturile unei povești care avea să o aducă pe culmile succesului.

„Eram un copil. M-am dus acolo să dau probe, la Buftea, după ce fusesem văzută la «Steaua fără nume». Fusesem îmbrăcată într-o rochiță făcută de bunica mea, dintr-un material adus de tata dintr-un turneu în Egipt și cred că imaginea de la «Steaua fără nume» a cucerit publicul și am fost chemată să dau probe.”

A cunoscut faima peste noapte, iar pentru ea ca adolescentă, a fost copleșitor.

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„La premieră, la Scala, coada era până în spatele cinematografului… se spărgeau geamurile.”

Cum a perceput faima

Oana Sîrbu a cunoscut faima înainte să termine liceul. Ea a vorbit despre asta la emisiunea Întrebarea Mesei Rotunde, moderată de Marius Manole. Actrița a mărturisit că nu a știut că a lovit-o atunci când a cunoscut un succes atât de mare.

„Eu nu terminasem liceul când m-am trezit că se sparg geamurile ca să se ajungă la noi. Venea poliția cu cai, făceam spectacole pe stadioane, în polivalente și gândește-te că venea lumea cu bilet cumpărat. A fost un boom de turnee, de spectacole. Nu am avut timp să-mi dau seama ce-i cu mine.”, a explicat actrița.

Ea a recunoscut că era un copil serios și cuminte, un elev disciplinat și care nu făcea parte din grupuri.

„Eram un copil foarte serios. Nu făceam parte din nicio gașcă, nu ieșeam pe la hotel, nu mergeam pe la întâlniri. Eram un om serios.”, și-a amintit Oana Sîrbu.

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