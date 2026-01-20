Dana Budeanu, atac la adresa lui Valeriu Gheorghiță, după vacanța în croazieră: „Doar săracii merg în cruise”

Dana Budeanu a lansat un nou atac la adresa lui Valeriu Gheorghiță. Comentând vacanța pe care acesta a avut-o recent cu soția lui, Monica Bârlădeanu, într-o croazieră. Creatoarea de modă a declarat că vacanțele în croazieră sunt „pentru săraci”. Ea a vorbit și despre rolul lui Valeriu Gheorghiță în pandemie și în luarea măsurilor restrictive.

Dana Budeanu îl ia peste picior pe Valeriu Gheorghiță

Valeriu Gheorghiță și Monica Bârlădeanu au fost într-o croazieră, recent. Dana Budeanu a vorbit despre faptul că vacanțele în croazieră sunt pentru săraci și ironizează ideea de lux pe mare. Ea a explicat că o croazieră este „cel mai groaznic lucru”.

„Cuplul nostru preferat a fost în „cruise”. Numai săracii merg în „cruise”. Eu am explicat live, la TV, că lui Monica îi place la bogați, că a fost la bogați și știe că tu o duci la săraci. Ce e aia? Am plecat cu familia într-o croazieră. Croaziera este cel mai groaznic lucru care…nu mă interesează ce zice nimeni.

„Există și croaziere de lux”. Nu există… Nu există…Fiți atenți aici ce vreau să spun. Nu există lux pentru mulțimi. Deci ceva care se adresează unei mulțimi de oameni nu e lux. E mass-market, se numește. Nu e lux, da? E Zara. E H&M. Nu e lux. Asta e un produs, croaziera asta, e un produs care se adresează la șase mii de oameni odată.

Eu stau într-un apartament, într-o croazieră, unde mai sunt șase mii de oameni cu care te întâlnești pe culoare și la masă, și… au și cazino. Pentru ce să ai cazino? Ce, îți joci viața la barbut? Ce noroc crezi că ai tu, dacă ești într-o croazieră?

Deci croaziera se oprește în port și ăia șase mii de tăuni coboară în fiecare port în care se oprește croaziera și vizitează orașul. Ăia șase mii de tăuni!”, a zis Dana Budeanu.

Atac la adresa fostului coordonat al Campaniei Naționale de Vaccinare, Valeriu Gheorghiță

Creatoarea de modă a lansat un atac la adresa lui Valeriu Gheorghiță și prin prisma rolului pe care acesta l-a avut în campania de vaccinare, în timpul pandemiei. Ea a spus că o parte din restricții au fost susținute de Valeriu Gheorghiță, care ar trebui să plătească acum.

„Eu, toată pandemia. Toată pandemia, eu am zis atâta, băi, există un Dumnezeu. Toată lumea plătește. Da? Băi, ce ne-a făcut nouă Gheorghiță în pandemie? El va plăti. Bă, tu gândește-te să filmezi, tu, marele Gheorghiță. Bă, să filmezi tu, bă, marele acoperit. Bă, tu să filmezi de dimineață până seara.

Băi, eu v-am spus și am spus și la Victor Ciutacu. Băi, ea (divinitatea – n.r.) ne va răzbuna. Ea vă răzbuna toți românii terorizați în pandemie. Ea îl va răzbuna pe el în groapă. Teroare mai mare, credeți-mă pe mine, că nu există.

Pentru că e foarte perversă, teroarea. Adică eu spun asta cu bucurie și cu admirație și cu cea mai mare satisfacție îmi curge așa.

Bă, deci pentru că teroarea, știți pe unde vine, așa ca un șarpălău, pentru că e foarte blândă.

Păi tu gândește-te doar atât! Să pleci cu neamul în croazieră și de dimineață până noaptea să filmezi!

Să o filmezi pe ea! Că e vedeta, tu ești cu fleac! Hai! Și așa vacanța-i de săraci! Păi ce vacanță ea? Băi, dacă tu vrei să o duci pe Monicuța undeva, păi tu o duceai cu privatul în fiecare orășel din ăla, nu?

Merg cu croaziera cu șapte mii de săraci, merg efectiv cu ăia toți șapte mii și mă opresc în fiecare port, mă dau jos”, a zis Dana Budeanu.

