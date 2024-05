Ce decizie a luat Theo Rose înainte de Săptămâna Mare: „Au tăbărât pe mine ispitele”

Theo Rose (26 ani) a dezvăluit că a luat o decizie importantă pentru ea înaintea Săptămânii Patimilor. Artista le-a povestit urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare ce a hotărât chiar în Duminica Floriilor, ținând cont că nu a mai mers de mult timp la Biserică și nici nu s-a mai spovedit.

Theo Rose, decizie înainte de Săptămâna Patimilor

Theo Rose este una dintre artistele care obișnuiesc să își țină la curent fanii cu tot ceea ce li se întâmplă, atât pe plan personal, cât și profesional. De data aceasta, iubita lui Anghel Damian a instrat pe InstaStory unde a mărturisit că a decis să țină post doar că, înainte de a începe postul, i s-a făcut poftă de tot felul de mâncăruri „de dulce”.

Cântăreața a explicat că, de obicei, nu este o persoană mofturoasă atunci când vine vorba de mâncare și tocmai din această cauză a decis să poate ține câteva zile post.

„Dacă mă întrebi în orice moment al oricărei zile ce aș mânca, întotdeauna eu răspund așa, într-o silă: nu știu, nimic, ce vrei, nu știu. Și am zis că dacă tot sunt așa relaxată și nu țin la aspectul ăsta, să țin și eu post de mâine până de Înviere. Că dacă tot mi-am bătut joc de viața mea, la Biserică nu m-am dus, post n-am ținut, de spovedit nu m-am mai spovedit de nu mai țin minte, mi-e și rușine să mă duc. Și ce credeți? În seara asta am zis, că de mâine țin post, am zis: până nu se face 12 noaptea, hai repede să luăm parizer, șuncă, mușchi, să-mi dau putere să pot să o iau mâine de la capăt. De ce acum? Vedeți, ispite! Au tăbărât pe mine ispitele. Cum nu mă vor cuviincioasă”, a afirmat Theo Rose pe Instagram.

Artista și-a făcut prima intervenție estetică

La începutul acestui an, Theo Rose a decis să-și facă prima intervenție estetică. Aceasta și-a scos alunița de pe nas, care era în creștere. Iubita lui Anghel Damian a glumit pe rețelele de socializare că oamenii nu o puteau privi în ochi din cauza ei.

„Mai știți alunița mea, căpușa mea, de pe nas? Am scos-o. Gata, mi-am luat la revedere. Prea nu se concentra nimeni când voia să se uite în ochii mei, îi pica ochii pe alunița asta. Și era și în creștere. Era un pic nesimțită, se obrăznicise în ultima vreme. Gata!”, a afirmat cântăreața în mediul online.

Alunițele sunt un potențial factor de risc pentru apariția cancerului de piele. Orice modificare a acestora poate reprezenta un semn că există riscul să fie un melanom.

