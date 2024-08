Crina Abrudan, povești din Peru. Dezvăluiri exclusive despre ayahuasca și mestecatul frunzelor de coca

Crina Abrudan (46 de ani), fosta prezentatoare TV, face dezvăluiri senzaționale, în exclusivitate pentru Unica.ro, despre experiențele trăite în jungla din Peru, alături de șamanii locali. Vedeta a fost pentru a doua oară într-o astfel de călătorie, care a dus-o într-o descoperire interioară și spirituală neobișnuită, schimbându-i perspectiva asupra vieții, după cum ea însăși recunoaște.

Crina Abrudan, palpitații în Peru cu șamanii

„Cred că fiecare experiență este diferită. De la o experiență la alta mergem acolo cu alte lucruri care ies la suprafață și pe care vrem să le debarasăm. Prima dată am mers cunoscând mult mai puține lucruri despre ceea ce înseamnă medicina cu plante, ceremoniile șamanice și tot ceea ce se poate face acolo, prin ce treci, ce simți, ce senzații intense poți să experimentezi, ce efecte au și în cât timp, cum evoluează viața ta după ce revii acasă. Toate astea le-am descoperit pe propria piele după prima experiență, așa că acum, în anumite privințe, știam la ce să mă aștept.

Am mers cu mai multă încredere, cu lecțiile făcute. Mai exact aveam făcută lista cu ceea ce vreau să las să plece din mine și din viața mea, cu ceea ce vreau să vindec și cu ceea ce îmi doresc să construiesc. Una dintre ceremoniile de acolo, despacho, este în mare parte exact pentru așa ceva. Se stă în jurul unui foc, așterni pe hârtie ceea ce vrei să eliberezi, să plece din gândurile tale, și arunci în foc. Apoi vine momentul dorințelor. La fel, le pui pe o hârtie si le pui în foc cu intenția de a se împlini. De asemenea, se îngroapă în pământ ceva în semn de recunoștință pentru Mama Pământ, ceva ce dai cu drag și se îngroapă și o dorință sau o listă cu dorințe, ca și cum ai sădi o sămânță din care în timp aștepți să rodească dorința ta.

De altfel, în toate ceremoniile mergi cu intenții. Știi ce vrei să ceri și ce vrei să lași să plece. De data asta mi-a fost mai ușor și am avut mai mult curaj să fac aproape toate ceremoniile. Și curajul ăsta a venit tocmai din felul în care m-a schimbat în bine prima experiență. De-altfel, asta m-a și făcut să revin, schimbarea enormă în bine resimțită în ultimii doi ani. Totul a fost diferit, absolut tot. Începând cu reacțiile organismului meu la ceremonii și la tot ce am băut acolo și continuând cu starea mea de spirit pe parcursul șederii acolo. Am fost mult mai relaxată. De exemplu, ai acolo câteva zile de dietă, nu una alimentară pentru că pe aceea o ții oricum.

Dietă acolo înseamnă câteva zile de izolare în care primești un ceai. Șamanii stabilesc de ce plantă ai nevoie și câte zile, după aceea îți face fiecare șaman citirea și îți pune diagnosticul. Stai izolat în căsuța ta, tu cu tine. Vine la tine doar șamanul ca să îți dea ceaiul dimineața și seara sau doar o dată pe zi, depinde, și ți se aduce mâncarea care constă în smoothie dimineața și la prânz, și apă de cocos, și un fel de grâu fiert seara. Fiecare persoană reacționează diferit la ceea ce are de băut și reacționează diferit la fiecare doză. Posibil să ai stări de vomă, de rău, de somnolență sau să nu ai nicio stare.

Crina Abrudan: „Mi-a fost mai frică decât data trecută!”

Tot ce visezi în nopțile acelea sau gândurile care îți vin în minte ziua sunt legate de tine pentru că în acest timp planta respectivă lucrează în organismul tău, cu creierul tău. Este un detox pentru organism și pentru creier. În acele zile stai în căsuța ta, tu cu tine, fără telefon, nu există electricitate, deci seara adormi când se întunecă și te trezești când se luminează. Poți doar să citești, să ții într-un jurnal ce gânduri îți vin în minte pentru că la final e bine să pui totul cap la cap ca să înțelegi niște lucruri. Eu anul acesta am primit aceeași dietă cu aceeași plantă timp de patru zile, exact ca acum doi ani, dar reacțiile au fost total diferite. Dacă data trecută îmi venea să dorm toată ziua, acum am avut insomnii.

La alte ceremonii mi-a fost mai frică decât data trecută pentru că deja știam cum pot să reacționez și ce pot să simt. Și am făcut și ceremonii noi, pe care data trecută nu le făcusem dintr-o teamă care mă cuprinsese, dar acum că le-am făcut mi-am dat seama că mi-a fost teamă degeaba pentru că a fost chiar foarte frumos. Este foarte important ca înainte să mergi acolo să respecți cele două săptămâni de pregătire. Adică să ții post, că de fapt asta înseamnă. Două săptămâni fără carne, cu cât mai multe legume și fructe proaspete, fără alcool, sex, fără zahăr și grăsimi, fără medicamente sau diverse terapii / tratamente care presupun anestezie sau orice presupune chimicale sau diverse substanțe introduse în organism. Această dietă se păstrează și acolo, dar și cel puțin două săptămâni după întoarcere. Asta ca efectul a tot ceea ce faci acolo să fie cât mai intens și pentru ca plantele să nu interacționeze cu ceea ce găsesc în organism. Cu alte cuvinte trebuie să mergi acolo curat”, a povestit Crina Abrudan, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Crina Abrudan a explorat teritorii necunoscute ale minții și s-a deschis către noi dimensiuni ale cunoașterii de sine. Călătoria ei în junglă nu a fost doar o aventură exotică, ci o căutare a sensului și a echilibrului interior, așa cum a relatat ea.

„Întâmplarea care m-a surprins cel mai tare este chiar faptul că am fost acolo singură. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că am să fac asta. Prima dată am fost într-un grup. Anul acesta am vrut să merg din nou în ianuarie însă nu s-au legat lucrurile. Am avut două tentative eșuate de a ajunge la începutul anului și atunci am zis că trebuie să descifrez mesajul. De ce am rămas acasă.

Am văzut două variante, fie aveam ceva de făcut acasă în perioada respectivă și de aceea drumul de plecare mi s-a închis, fie trebuie să merg singură. Varianta cum că trebuie să merg singură am refuzat din start să o cred pentru că nu puteam să concep să stau în junglă în retreat la ceremonii, cu tot ce ai de făcut acolo, fără să fie cineva cunoscut cu mine.

De ce nu merge într-un astfel de retreat cu soțul ei: „Varianta de a merge în cuplu este exclusă!”

Analizând acum situația, după mai bine de jumătate de an, îmi dau seama că ambele variante erau bune. Aveam ceva de făcut în lunile acelea acasă și în același timp, da, trebuia să merg singură pentru că așa mi-a fost cel mai bine. Am plecat singură, fără teamă că acolo nu ar avea cineva grijă de mine. Știam locul, știam șamanii și aveam maximă încredere în cel care deține centrul. Deci, știam că sunt pe mâini bune, așa că trebuia să renunț la ideea că am nevoie de cineva să mă țină de mână, pentru că oricum acolo sunt zile în sir pe care le petreci singur. Iar varianta de a merge în cuplu este exclusă, nici nu este recomandată.

Oricum acolo stă fiecare singur în căsuța lui, iar la ceremonii dacă se merge în cuplu sau cu membri ai familiei, fiecare este așezat în altă parte a încăperii, la distanță. Este greu să faci abstracție de partener dacă mergi în cuplu, iar cum ceremoniile nu sunt deloc ușoare, oricât îți auzi partenerul că se chinuie, trebuie să îl lași și să îți vezi de ceremonia ta, lucru destul de greu. Așa că eu m-am surprins pe mine anul acesta cel mai tare. Nu știu ce am făcut în ultimele șase luni de am ajuns să am curajul să merg singură în retreat, dar am făcut bine ce am făcut și sunt foarte mândră de mine și foarte fericită și recunoscătoare pentru această călătorie.” a precizat Crina Abrudan.

Crina Abrudan a băut ayahuasca și a mestecat frunze de coca

Crina Abrudan a vorbit deschis despre ritualurile ancestrale la care a participat, inclusiv consumul de ayahuasca și mestecarea zilnică a frunzelor de coca. Experiența ei în junglă a fost una intensă, marcată de revelații personale profunde și vindecări spirituale pe care vrea să le țină private.

Ayahuasca, băutura psihedelică preparată din plante locale, este folosită de către șamanii din Amazon pentru a atinge stări de conștiință superioară și pentru a vindeca traumele emoționale. Crina a mărturisit că această experiență i-a deschis noi orizonturi și i-a oferit perspectiva asupra unor aspecte adânc îngropate ale subconștientului său.

„E greu de descris. Fiecare experiență este diferită, fiecare persoană are alte experiențe, alte trăiri, pentru că totul este despre noi. Tot ce vezi, tot ce simți, tot ce trăiești în acele ore de ceremonie, are legătură strict cu tine, cu ceea ce ai trăit tu.

Am făcut-o prima dată cu inconștiență probabil, iar apoi cu teamă. Detaliile am să le păstrez pentru mine pentru că sunt multe prea personale. Dar pot să spun că pentru mine și când a fost rău, a fost frumos. Cine știe despre ce este vorba însă nu are curajul necesar sau nu se simte pregătit încă, poate să își facă curaj și să încerce. Pregătiți nu cred că ne simțim niciodată pentru asta.” a dezvăluit Crina Abrudan despre experiența ei cu ayahuasca.

Mestecarea frunzelor de coca a fost o altă provocare pe care Crina a acceptat-o în timpul călătoriei sale. Această practică tradițională are o semnificație sacră pentru populațiile locale și a contribuit la conexiunea ei cu cultura și natura exuberantă din Peru.

Crina Abrudan, despre o zi obișnuită în Peru: „Mestecarea frunzelor de coca și băutul ceaiului de coca pot fi efectuate zilnic fără probleme!”

„Șamanul care deține centrul Amaru Spirit, la care merg eu, mestecă toată ziua frunze de coca. De dimineața până seara. Mi-a spus data trecută că de câte ori mergem în vacanță în țări unde frunzele de coca sunt legale, să profităm din plin de ele pentru că sunt cel mai bun tratament pentru relaxarea sistemului nervos, a creierului. Acolo în Peru se bea ceai de coca oriunde, la orice hotel, restaurant sau cafenea. Frunze de coca se găsesc în orice piață la kilogram și costă, în lei, cam 60 kilogramul. Adică foarte ieftine. Le găsești oriunde de vânzare.

Mestecatul frunzelor de coca aduce o stare de relaxare, dar și un plus de energie, suprimând obosela. De asemenea, în munți ajută la depășirea răului de înălțime. Mestecarea frunzelor de coca și băutul ceaiului de coca pot fi efectuate zilnic fără probleme și sunt considerate sacre în cultura indigenă. Acum doi ani când am urcat pe Rainbow Mountain în Peru, din loc în loc se vindea ceai de coca, pentru că era altitudine mare, mulți kilometri de urcat, destul de rece afară, iar ceaiul de coca era perfect pentru a face față traseului. Ideea este că la noi se știu prea puține lucruri despre această plantă și facem presupuneri.

Frunzele de coca nu îți dau nicio stare, nu te simți în vreun fel, nu ești amețit cum ești de la alcool și nu experimentezi niciun fel de stări. Este ca și cum ai bea ceai de mentă. Nu vă imaginați că se vede pe un om după ce mestecă frunze de coca sau bea ceai. Am întâlnit inclusiv în Peru turiști străini speriați de frunze de coca și asta pentru că facem asocieri și ne imaginăm diverse lucruri fără să fim documentați. Surpriza plăcută a fost să întâlnesc turiști români de vârsta mamei mele care să știe exact ce efect au frunzele de coca și care să le mestece zilnic acolo.

Cum se mestecă frunzele de coca?! Cu bicarbonat. Am avut tot timpul la mine o cutiuță cu bicarbonat. Se iau câteva frunze de coca, se pune pe ele puțin bicarbonat, se împăturesc și se țin pur și simplu în gură, iar bicarbonatul scoate din ele ceea ce este bun și benefic organismului. Singurul lucru care se simte după câteva minute este că îți amorțește puțin gura de la ele” a mărturisit Crina Abrudan.

Crina Abrudan și-a arătat că adevărata transformare vine din acceptarea și explorarea experiențelor care au provoacat-o și i-au extins granițele.

Cum i-a schimbat viața jungla din Peru Crinei Abrudan

„Șamanii petrec mult timp în izolare. Se conectează foarte mult cu natura si păstrează o legatură vie cu plantele, cu pământul. Îi admir pentru darul pe care îl au, pentru faptul că pot să vindece atâția oameni. În orice ceremonie șamanul este cel mai important. El prepară ceaiul care se bea, el cântă, el te curăță, el te citește, el te însoțește în călătorie. Fiecare șaman e specializat pe planta lui. Este un șaman de ayahuasca, șaman de San Pedro, de coca, de tabaco. Fiecare ceremonie, fiecare plantă are șamanul ei.

Am văzut după prima experiență că într-adevăr este așa cum se spune, viața ți se schimbă. Te schimbi tu și te schimbi în bine. Ți se schimbă modul de a gândi și se schimbă în bine. Asta este ceea ce atrage după sine și schimbările în viața. Ți se întâmplă lucruri, ți se deschid uși, îți apar noi drumuri. Probabil toate astea erau și înainte, dar nu le vedeai. Ai mai multă claritate. Se spune că zece zile de astfel de retreat sunt echivalentul a cinci, zece ani de terapie psihologică.

Pe mine, de exemplu, prima experiență în Peru m-a făcut să îmi schimb și stilul de viață din punct de vedere alimentar. Dacă înainte mâncam orice, pentru că nu am avut niciodată probleme cu greutatea, după cele șase săptămâni în total de dietă, nu mi-a mai trebuit carne, zahăr, grăsimi, mâncăruri gătite și grele. E vorba de obișnuită cu siguranță, dar poate și de altceva, habar nu am. Dacă pe vremuri nu concepeam să mănânc vreodată un bol de frunze, salatele însemnau doar legume și le mâncam uneori când îmi aminteam, acum mănânc cu drag un bol de frunze și nu trece nicio zi fără salate. Carne mănânc foarte rar. Nu mai știu ce înseamnă dulciuri cu zahăr, mi se par mult prea dulci, mănânc doar dulciuri vegane și n-aș fi crezut nici asta despre mine vreodată, eu fiind mare amatoare de ciocolată.

Mă apucasem de mers la sală încă înainte de prima experiență în Peru însă acum am dus acest lucru la un alt nivel și chiar dacă nu pot să spun că îmi place la nebunie mersul la sală, merg destul de des și îmi găsesc motivație să nu fac pauze prea lungi. Și cel mai important lucru, mi s-a schimbat felul de gândi și s-a schimbat enorm în bine, în favoarea mea. Sunt mult mai calmă, îmi controlez stările emoționale, de nervi, de supărare, știu pe ce seamă să le pun, orice zi proastă o gestionez mult mai bine ca înainte.” a dezvăluit Crina Abrudan.

Crina Abrudan, viața dincolo de bariere

Crina Abrudan și-a deschis mintea și inima către cunoaștere și autocunoaștere și s-a eliberat de constrângerile mentale în Peru, povestind experiența cu lux de amănunte pentru Unica.ro.

„Nu știu dacă am ales eu sau am fost aleasa. Mi-a ieșit în față drumul ăsta. Nu l-am căutat eu pentru că nu știam de el, a apărut pur și simplu. Sunt cred că vreo opt ani de când am început să descopăr încet, încet terapiile holistice și să merg pe drumul ăsta. Un drum total necunoscut pentru mine. Am luat totul de la zero, am început să descifrez totul.

Mi-au apărut în viață oamenii care m-au însoțit pe drumul ăsta, diverși terapeuți care m-au echilibrat, alături de care am evoluat și care m-au învățat multe. Și le sunt recunoscătoare fiecăruia dintre ei pentru că m-au însoțit pe acest drum și pentru că m-au ajutat să ajung aici unde sunt acum. Și sunt extrem de fericită că am descoperit drumul ăsta pentru că este ca și cum ți-ai descoperi propriul manual de utilizare. Desigur, știi cum funcționezi tu ca om, o știi dintotdeauna însă o știi așa, în mare. Dar este tare frumos să descoperi cât de multe poți face tu cu tine”, a încheiat Crina Abrudan.

