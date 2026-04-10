Mircea Lucescu, legendarul antrenor român, va fi înmormântat astăzi, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu din București, cu onoruri militare. Peste 15.000 de oameni i-au adus un ultim omagiu la Arena Națională.

Primele imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Programul funeraliilor

Update 10:33: Gigi Becali, cunoscutul om de afaceri care a avut de-a lungul anilor o relație apropiată cu Mircea Lucescu și cu care a purtat numeroase discuții despre fotbal, și-a făcut apariția la funeraliile lui „Il Luce” ce au avut loc în București.

Patronul FCSB și-a făcut apariția la biserică la volanul unui Rolls-Royce, unul dintre bolizii săi de lux. Acesta a întâmpinat dificultăți în găsirea unui loc de parcare, fiind nevoit să caute câteva minute. Deși a intenționat inițial să oprească chiar în fața lăcașului de cult, un agent de poliție l-a redirecționat către o altă zonă.

Update 10:12: A început slujba de înmormântare, care va dura aproximativ două ore. Printre persoanele care participă la slujbă se află Gheorghe Hagi, Răzvan Burleanu, Mihai („Meme”) Stoica, Dănuț Lupu, Ioan Andone sau Mircea Geoană, potrivit Libertatea.

Astăzi, 10 aprilie 2026, Mircea Lucescu, unul dintre cei mai respectați antrenori din istoria fotbalului mondial, este condus pe ultimul drum. La trei zile după ce s-a stins din viață, la vârsta de 80 de ani, o țară întreagă își ia rămas-bun de la omul care a transformat sportul într-o artă. Peste 15.000 de oameni au venit în ultimele două zile la Arena Națională pentru a-și exprima recunoștința și admirația pentru „Il Luce”. Libertatea a surprins primele imagini de la funeraliile lui Mircea Lucescu și relatat despre acest moment emoționant, care reunește generații de iubitori ai fotbalului.

Cortegiul funerar a pornit în această dimineață de la Arena Națională și a parcurs un traseu bine stabilit prin București, incluzând străzi emblematice precum Șos. Mihai Bravu, Bd. Decebal și Bd. Unirii, pentru ca toți cei care l-au iubit să-și poată lua rămas-bun. Sicriul, purtat cu solemnitate, a fost dus la Biserica Sfântul Elefterie, acolo unde, într-un cadru restrâns, familia și prietenii apropiați vor participa la ceremonie.

Slujba religioasă a început la ora 10:00 la Biserica Sfântul Elefterie, iar ultima etapă a funeraliilor are loc la Cimitirul Bellu. La ora 12:20, în fața unui cerc restrâns, sicriul va fi însoțit cu onoruri militare, un omagiu adus carierei și contribuțiilor excepționale ale lui Mircea Lucescu. Înhumarea propriu-zisă este programată pentru ora 13:10. Familia a dorit discreție, astfel încât accesul publicului larg în cimitir este limitat.

O carieră de legendă

Mircea Lucescu a fost mai mult decât un antrenor: a fost o sursă de inspirație pentru generații întregi de sportivi și iubitori ai fotbalului. Cu o carieră de peste șase decenii, Lucescu a câștigat nu mai puțin de 35 de trofee și a ajuns pe locul trei în clasamentul celor mai titrați antrenori din lume. Ultimul său meci pe banca tehnică a avut loc pe 26 martie, când naționala României a pierdut în fața Turciei, în barajul pentru Cupa Mondială.

„Il Luce” ne-a arătat că pasiunea, munca și dăruirea pot transforma visele în realitate. Astăzi, România nu pierde doar un mare antrenor, ci și un simbol al excelenței și determinării. Astăzi, ne luăm rămas-bun de la Mircea Lucescu, dar povestea sa va continua să inspire generații viitoare să creadă în puterea visurilor lor.

Foto: Libertatea.ro/Dumitru Anghelescu și Eli Driu

