Gabriela Cristea s-a fotografiat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kg

Gabriela Cristea a atras din nou atenția publicului cu aparițiile sale îndrăznețe în costum de baie. După ce a slăbit 30 de kilograme, vedeta radiază de încredere și își etalează cu mândrie transformarea spectaculoasă.

Prezentatoarea TV a publicat recent imagini noi pe Instagram, surprinzându-și fanii cu o siluetă vizibil schimbată și o atitudine plină de energie. Mulți dintre urmăritorii săi au remarcat nu doar pierderea în greutate, ci și faptul că Gabriela pare mai tânără cu cel puțin zece ani. Conform Libertatea, această schimbare vine ca rezultat al unui proces de transformare personală intensă, susținut de o echipă de specialiști.

Citește și: De ce a renunțat Gabriela Cristea la afacerea cu cozonaci. Vedeta a fost sinceră: „Niște neînțelegeri”

Sfatul vedetei: „Apelați la specialiști”

„Am slăbit 30 de kilograme”, a declarat Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii lui Dan Capatos. Vedeta a subliniat importanța abordării corecte a procesului de slăbire, evitând soluțiile rapide sau riscante. „Nu vă gândiți doar să slăbiți, pentru că dacă vă apucați să slăbiți prost, vă cade părul, faceți tot felul de efecte secundare. Apelați la specialiști”, a adăugat ea.

În imaginile recente, Gabriela Cristea a optat pentru un costum de baie întreg, albastru, completat de o cămașă lejeră. Această alegere vestimentară i-a pus în valoare silueta și a atras aprecieri din partea internauților.

Citește și: Gabriela Cristea și Ioana Ginghină, declarații controversate despre depresie: „Dar dacă stai ca boul pe coadă normal că îți pui toate întrebările existențiale”. Reacția medicilor

„Am făcut o chestie foarte politically correct”

Transformarea Gabrielei Cristea nu este doar una fizică. Decizia de a se retrage din televiziune i-a permis să își reorganizeze stilul de viață și să acorde mai mult timp sănătății sale, după o perioadă solicitantă.

„Mă îngrășasem foarte tare înainte să termin programul de televiziune. Nu o să povestesc acum pentru că încă sunt în proces de slăbire și sunt superstițioasă. Oricum am făcut o chestie foarte politically correct. Nu m-am operat, dacă asta era întrebarea”, a explicat vedeta.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News