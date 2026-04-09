Cornel Păsat și soția sa, Bianca, s-au împăcat. După 23 de ani de iubire, cei doi au decis să renunțe la divorț și să își refacă familia.

După o despărțire dureroasă și planuri de divorț, Cornel Păsat și Bianca au decis să-și ofere o nouă șansă și să-și reconstruiască relația. Într-un interviu pentru Spynews, Cornel Păsat a împărtășit detalii emoționante despre decizia lor de a rămâne împreună.

La începutul anului 2025, Cornel și Bianca au anunțat că relația lor de 23 de ani ajunsese la un final neașteptat. Bianca a părăsit căminul conjugal pentru a începe un nou capitol, iar Cornel a recunoscut, într-un moment de sinceritate, că vestea despărțirii i-a zguduit viața. Totuși, chiar și în cele mai dificile momente, iubirea lor a rămas vie.

„Acum e liniște, e armonie”

În luna ianuarie a acestui an, Bianca s-a întors acasă, iar de atunci lucrurile au început să se așeze. „Cumva ne-am împăcat, acum e liniște, e armonie. Mai e și tristețe, pentru că socrul meu a murit pe 9 martie, e o perioadă tristă în familia noastră. Bianca s-a întors acasă din ianuarie, lucrurile de atunci au început să se schimbe. Ne-am apropiat din nou, ne-am văzut fiecare greșelile, ce trebuie să rezolve fiecare la el”, a declarat Cornel Păsat, pentru Spynews.

Această împăcare a venit cu promisiuni reciproce de a lucra la relația lor și de a păstra discreția asupra vieții de familie. Cei doi soți au hotărât să lase în urmă ideea divorțului și să își concentreze energia pe reconstrucția căminului lor. „Nu mai vorbim despre divorț, despre nimic, eu am luat decizia să nu mai dau nimic din casă, acum totul e în regulă. Totul este ok. Mă înțeleg foarte bine cu Bianca”, a adăugat Cornel.

De ce nu vor petrece Paștele împreună

Paștele din acest an va fi însă diferit pentru familia lor. După pierderea tatălui Biancăi în luna martie, ea plănuiește să petreacă sărbătoarea alături de mama sa, la Târgoviște. În același timp, Cornel intenționează să fie alături de familia sa, în București.

„Ea probabil va face Paștele la Târgoviște, că acolo e mama ei, eu probabil voi fi cu ai mei în București. Nu am luat încă o decizie cum să facem, cum să ne împărțim. Vreau și eu cu familia, vrea și ea cu familia”, a explicat Cornel, pentru sursa citată.

