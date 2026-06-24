Adriana Trandafir, victima unei fraude. Actriței i s-a folosit cardul de 200 de ori. Cei cinci tineri s-au trezit cu mascații peste ei 

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Actrița Adriana Trandafir a fost victima unei fraude bancare. Ea a rămas în conturi fără aproximativ 13.000 de lei. Cinci tineri au intrat în posesia datelor bancare ale artistei și au efectuat aproape 200 de tranzacții financiare, fără ca aceasta să știe.

Adriana Trandafir a rămas fără bani pe card, după o fraudă

Anchetatorii nu au stabilit momentan modul în care suspecții au avut acces la datele cardului folosit de actriță. Investigația este în desfășurare, iar oamenii legii verifică modul în care tinerii au reușit să obțină acces la cardul Adrianei Trandafir.

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Pe 23 iunie 2026, polițiștii Capitalei au desfășurat o amplă operațiune în municipiul București și în județele Ilfov și Teleorman, unde au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară într-un dosar care vizează infracțiuni informatice.

Conform Antena 3 CNN, suspecții au folosit banii retrași pentru achiziționarea de produse cosmetice, haine și alimente, dar și pentru plata unor curse de ride-sharing.

Anchetatorii spun că în perioada 7 ianuarie – 20 februarie 2026, trei bărbați și două femei cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani, ar fi obținut datele bancare ale femeii în vârstă de 70 de ani și ar fi efectuat aproximativ 200 de tranzacții frauduloase. Prejudiciul estimat se ridică la suma de aproximativ 13.000 de lei.

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La percheziții au participat polițiști de la Serviciul de Combaterea Infracțiunilor Informatice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sprijiniți de polițiști de investigații criminale, criminaliști, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, dar și polițiști și jandarmi din județul Teleorman.

Tinerii au fost reținuți pentru 24 de ore

Cei cinci suspecți au fost conduși la audieri, după care s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Ei vor fi prezentați în fața magistraților cu propuneri de arestare preventivă.

Între timp, cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Anchetatorii precizează că perchezițiile domiciliare sunt măsuri procesuale prevăzute de Codul de procedură penală pentru strângerea și administrarea probelor. Totodată, aceștia reamintesc că persoanele vizate de cercetări sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanță.

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