  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 1 decembrie 2025. În sfârșit, va da lovitura. O zodie descoperă calea spre succes. Karma pozitivă atrage noroc și bani

Horoscop 1 decembrie 2025. În sfârșit, va da lovitura. O zodie descoperă calea spre succes. Karma pozitivă atrage noroc și bani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 1 decembrie 2025. O zi cu vești extraordinare pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Astăzi, nativii din Balanță intră într-o fereastră astrală rarisimă, una capabilă să le rescrie traseul profesional și financiar. Configurațiile planetare activează un flux de karmă pozitivă pe care Balanța îl așteaptă de mult, iar universul pare pregătit să livreze exact ceea ce a fost promis: avansare, recunoaștere și acces la oportunități cu impact major.

Horoscop 1 decembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 1 decembrie 2025

Influența lunară în semnul tău stimulează curajul, inițiativa și apariția unor idei noi. Este momentul ideal să începi proiectul la care te gândești de ceva vreme. Comunică-ți viziunile cu claritate – ceilalți sunt mai receptivi decât de obicei. Te poți aștepta la feedback constructiv, util pentru a-ți rafina planurile. Atenție însă la energia ta: s-ar putea să vrei să faci totul deodată. Prioritizează sarcinile pentru a menține echilibrul zilnic. În relații pot apărea surprize plăcute, pentru că Venus te împinge spre conexiuni emoționale mai profunde. Vulnerabilitatea întărește legăturile și deschide drumuri noi spre înțelegere. Spre seară, dedică-te unor activități creative – fie artă, fie meditație – pentru a-ți armoniza energia interioară.

Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 1 decembrie 2025

Cu Luna într-un sector practic, simți nevoia să-ți reevaluezi finanțele și obiectivele pe termen lung. Este momentul perfect pentru un buget realist sau un plan de investiții solid. Natura ta pragmatică te ajută să iei decizii ferme și inspirate. Relațiile beneficiază de energia ta calmă, iar cei dragi îți caută sfatul. Venus armonizează cu semnul tău, amplificând iubirea, frumusețea și tandrețea în interacțiuni. Profită de această vibrație pentru o seară romantică sau timp petrecut în natură. Sănătatea îți răspunde pozitiv la alimentație echilibrată și practici de atenție conștientă. Corpul și mintea ta cer grijă și consecvență.

Citește și: Zodii de bărbați care mint de îngheață apele în relație. Sunt cei mai periculoși parteneri!

„Am demarat deja acțiuni”. Elena Udrea pregătește lovitura anului! Nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar fi așteptat la așa ceva! A ieșit în față și a spus tot: „Abuziv!” Ce vrea acum fosta ministră
„Am demarat deja acțiuni”. Elena Udrea pregătește lovitura anului! Nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar fi așteptat la așa ceva! A ieșit în față și a spus tot: „Abuziv!” Ce vrea acum fosta ministră
Recomandarea zilei

Citește și: Zodiile care atrag ghinionul ca un magnet! Ferește-te de ele!

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 1 decembrie 2025

Astrele îți amplifică talentul natural pentru networking, fiind momentul ideal să contactezi prieteni vechi sau să cunoști oameni noi. Dialogurile vor fi animate, interesante și pline de idei care îți aprind curiozitatea. Mercur, planeta ta guvernatoare, îți aduce claritate mentală și abilitatea de a te exprima impecabil. Conversațiile de azi pot deschide oportunități atât în plan personal, cât și profesional. Adaptabilitatea ta te ajută să te simți confortabil în orice context social, dar ai grijă să nu te suprasoliciți. Stabilește limite pentru a evita suprasaturația informațională. În dragoste, energia este jucăușă și ușoară. Singur? Participă la evenimente sociale – cineva interesant poate apărea. În cuplu? O seară relaxată și amuzantă reaprinde flacăra.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 1 decembrie 2025

Luna – guvernatoarea ta – îți accentuează nevoia de liniște, confort și autoanaliză. Este o zi excelentă pentru evaluarea limitelor personale și pentru ajustarea lor în favoarea sănătății emoționale. Acasă găsești refugiu, iar atmosfera caldă îți permite să te reîncarci. Petrece timp cu familia sau cu prietenii apropiați, cultivând relațiile esențiale. Conversațiile sincere adâncesc conexiunile. Profesional, intuiția ta funcționează impecabil; deciziile inspirate vin natural. Financiar, planificarea atentă te ajută să pui bazele unei stabilități viitoare. Gândește în direcția investițiilor sigure și aliniate cu valorile tale. Seara aduce momente de relaxare – o carte, un film sau un proiect creativ sunt balsam pentru suflet.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 1 decembrie 2025

Leu, în această zi, universul te împinge în lumina reflectoarelor. Aspectele solare favorabile îți amplifică dorința de exprimare și te încurajează să îți arăți talentele. Fie la locul de muncă, fie în viața personală, entuziasmul tău îi motivează pe ceilalți. Profită de oportunitățile de a vorbi în public, de a crea sau de a conduce proiecte – energia ta este magnetică. Totuși, pentru colaborări eficiente, acordă atenție și perspectivei celorlalți. În dragoste, autenticitatea face minuni: Venus stimulează dialogurile sincere, care aprofundează conexiunile romantice. Social, ziua aduce întâlniri interesante sau consolidarea unor prietenii valoroase. Pentru sănătate, exprimă-ți energia prin activități care îți aduc bucurie – dans, sport de echipă sau mișcare creativă.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 1 decembrie 2025

Este momentul ideal pentru eficientizare, organizare și îmbunătățirea rutinei. Fie că îți optimizezi spațiul, fie că îți stabilești noi obiective de sănătate, abordarea ta meticuloasă aduce rezultate. Mercur îți amplifică abilitatea de a comunica impecabil și de a împărtăși cunoștințe, ceea ce îți consolidează statutul profesional. Colaborările sunt favorizate, mai ales acolo unde precizia și atenția la detalii sunt esențiale. În relații, adoptă un ton blând și deschis – discuțiile sincere aduc claritate. Cei dragi apreciază grija ta autentică. Sănătatea cere echilibru: o dietă echilibrată și puțină mindfulness îți reduc tensiunea mentală.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 1 decembrie 2025

Energiile combinate ale lui Venus, guvernatoarea zodiei, și ale unui aspect favorabil dintre Jupiter și Marte reconstruiesc încrederea nativilor și le ajustează direcția spre un obiectiv pe care până ieri îl considerau prea îndrăzneț. Astăzi, totul devine tangibil. Intuiția se aliniază cu strategia, iar Balanța reușește să identifice un drum clar, eficient și profitabil.
În zona financiară, se deschide un canal energetic în care recompensele vin ca rezultat direct al acțiunilor trecute. Nu este noroc întâmplător, ci consecința unei maturizări karmice. Balanța își poate crește semnificativ veniturile printr-o decizie curajoasă, o colaborare nouă sau o veste care vine exact la momentul potrivit.
În plan profesional, vizibilitatea crește. Ușile care au rămas închise luni la rând se deschid fără efort, iar oamenii potriviți intră în scenă exact când este nevoie. Astăzi, nativii din Balanță pot da lovitura printr-o realizare care le schimbă statutul sau printr-un eveniment ce le validează competențele.
Este o zi în care nu doar succesul este la îndemână, ci și sentimentul că, în sfârșit, universul lucrează în favoarea lor.

Citește și: Zodii care scapă de ghinion în decembrie. Le așteaptă un sfârșit de an spectaculos!

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 1 decembrie 2025

Forțele cosmice te încurajează să pătrunzi în lumea ta interioară și să explorezi aspecte ascunse ale psihicului tău. Vulnerabilitatea devine o resursă puternică, deschizând uși către o autocunoaștere profundă. Intensitatea emoțiilor tale alimentează evoluția personală, ghidându-te să renunți la obiceiuri depășite și să îmbrățișezi schimbarea.
La nivel profesional, gândirea strategică aduce progrese notabile. Ai încredere în instinctele tale atunci când iei decizii; intuiția ta rămâne cel mai puternic aliat. Implică-te în discuții care provoacă status quo-ul și inspira soluții inovatoare. Relațiile înfloresc sub atenția ta profundă; sinceritatea emoțională consolidează legăturile și deschide calea către înțelegere reciprocă.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 1 decembrie 2025

Energiile cerești îți amplifică dorința de expansiune și învățare, îndemnându-te să cauți cunoaștere și experiențe noi. Fie că te înscrii la un curs, planifici o călătorie sau te adâncești într-o carte bună, setea ta de înțelegere este de neoprit. Jupiter îți sporește capacitatea de a asimila și împărtăși înțelepciune, îmbogățindu-ți conexiunile cu discuții pline de sens.
Evită însă suprasolicitarea; gestionează-ți ritmul pentru a-ți onora responsabilitățile. Relațiile prosperă atunci când aduci în ele spontaneitate și umor. O aventură împărtășită, fie ea mare sau mică, întărește legăturile și creează amintiri prețioase.
Financiar, evaluarea viziunilor pe termen lung te ajută să iei decizii inspirate.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 1 decembrie 2025

Saturn îți influențează semnul și te determină să îți analizezi obiectivele cu rigurozitate, implementând strategii practice. Această abordare metodică îți sporește productivitatea și stabilește o fundație solidă pentru reușitele viitoare.
La locul de muncă, calitățile tale de lider ies în evidență în timp ce îți inspiri echipa și o ghidezi către obiective comune. Networking-ul se dovedește valoros – contactează mentori sau colegi pentru proiecte colaborative. În plan personal, relațiile pot necesita atenție, în special cele din familie. Gesturile sincere și timpul de calitate întăresc legăturile.
Financiar, strategiile axate pe viziunea ta pe termen lung aduc stabilitate; revizuirea bugetelor sau a investițiilor poate fi benefică.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 1 decembrie 2025

Alinierea astrală stimulează creativitatea și te încurajează să gândești disruptiv. Este o zi excelentă pentru brainstorming, proiecte vizionare sau inițiative cu impact social. Colaborează cu persoane care împărtășesc viziunea ta progresistă.
Capacitatea de cercetare și comunicare este accentuată, făcând ideile tale mai puternice și mai convingătoare. Așteaptă-te la oportunități neașteptate care se aliniază idealurilor tale avansate. În plan personal, asumă-ți stilul unic de a relaționa; autenticitatea îți aprofundează conexiunile.
Prietenii te pot introduce în noi comunități sau experiențe care îți lărgesc orizonturile. În plan financiar, explorează investiții neconvenționale ce reflectă valorile tale, dar păstrează un filtru realist.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 1 decembrie 2025

Influența blândă a Lunii îți amplifică empatia și te invită să cauți liniștea în solitudine sau în compania persoanelor discrete. Este un moment potrivit pentru a-ți hrăni lumea interioară prin meditație sau activități creative – scris, desen, muzică.
Visele pot conține mesaje importante; notează-le pentru analiză ulterioară. În mediul profesional, abordarea ta intuitivă îmbunătățește dinamica de grup, deoarece simți nevoile nespuse ale celor din jur. Financiar, reevaluează-ți resursele cu responsabilitate și asigură-te că acțiunile tale sunt aliniate valorilor personale.
Relațiile se adâncesc prin conversații sincere, unde vulnerabilitatea este întâmpinată cu susținere reciprocă. Exprimă recunoștință și afecțiune în mod autentic.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret și a dezvăluit cine este soțul ei. Este mai tânăr cu 12 ani decât actrița
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret și a dezvăluit cine este soțul ei. Este mai tânăr cu 12 ani decât actrița
Fanatik
Afacerea care l-a distrus pe Ciprian Marica. A pierdut 2 milioane de euro după ce a ținut cont de sfaturile prietenilor
Afacerea care l-a distrus pe Ciprian Marica. A pierdut 2 milioane de euro după ce a ținut cont de sfaturile prietenilor
GSP.ro
Fotbalistul de națională ascunde o relație cu vedeta de la Insula Iubirii: „Ea nu s-a putut abține”
Fotbalistul de națională ascunde o relație cu vedeta de la Insula Iubirii: „Ea nu s-a putut abține”
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Redactia.ro
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Citește și...
Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte
Foi de varză pentru sarmale la borcan. Aşa vei avea tot anul delicioasele frunze
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri
Cum termină zodiile anul 2025. Surprizele astrelor pentru cei 12 nativi
Horoscop decembrie 2025. O zodie încheie anul în forță. Are parte de norocul vieții ei. Apar oportunități financiare la tot pasul
Horoscop 30 noiembrie 2025. Venus în zodia Săgetător. O zodie va cunoaște fericirea supremă. Va fi binecuvântată cu împlinirea totală
Vacanță de vis la Viena
Doliu uriaș în MApN, înainte de Ziua Națională! A murit Cătălin Emanuel Buculei! Bietul de el... era așa tânăr: Un camarad de nădejde și un adevărat coleg

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum făcea Mihai Albu bani de buzunar când era student la Arhitectură. Ce vindea și la ce preț: „Ne mai alunga Miliția”
Cum făcea Mihai Albu bani de buzunar când era student la Arhitectură. Ce vindea și la ce preț: „Ne mai alunga Miliția”
Pavel Bartoș, confesiuni emoționante despre pierderea tatălui, la vârsta de 16 ani: „A trebuit să îmi ajut familia. Lucram cu foștii colegi ai lui tata” / Exclusiv
Pavel Bartoș, confesiuni emoționante despre pierderea tatălui, la vârsta de 16 ani: „A trebuit să îmi ajut familia. Lucram cu foștii colegi ai lui tata” / Exclusiv
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Elle
Monica Anghel, declarații noi despre starea de sănătate, după a doua operație la coloana vertebrală. Cum se simte artista după intervenție: „Încă în recuperare…”
Monica Anghel, declarații noi despre starea de sănătate, după a doua operație la coloana vertebrală. Cum se simte artista după intervenție: „Încă în recuperare…”
Andreea Marin, nemulțumită de cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: „Din punct de vedere financiar…”
Andreea Marin, nemulțumită de cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: „Din punct de vedere financiar…”
EXCLUSIV: Andrei Ursu, dezvăluiri despre logodna cu partenerul lui, Vlad Condurache. Cum arată inelul de logodnă primit de artist: „Ne-am promis loialitate și respect.”
EXCLUSIV: Andrei Ursu, dezvăluiri despre logodna cu partenerul lui, Vlad Condurache. Cum arată inelul de logodnă primit de artist: „Ne-am promis loialitate și respect.”
DailyBusiness.ro
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
A1.ro
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Cum termină zodiile anul 2025. Surprizele astrelor pentru cei 12 nativi
Cum termină zodiile anul 2025. Surprizele astrelor pentru cei 12 nativi
Horoscop decembrie 2025. O zodie încheie anul în forță. Are parte de norocul vieții ei. Apar oportunități financiare la tot pasul
Horoscop decembrie 2025. O zodie încheie anul în forță. Are parte de norocul vieții ei. Apar oportunități financiare la tot pasul
Elena Cârstea, schimbată radical după ce a slăbit spectaculos. Cum a ajuns la 50 de kilograme. "Când mi-e foame..."
Elena Cârstea, schimbată radical după ce a slăbit spectaculos. Cum a ajuns la 50 de kilograme. "Când mi-e foame..."
Horoscop 30 noiembrie 2025. Venus în zodia Săgetător. O zodie va cunoaște fericirea supremă. Va fi binecuvântată cu împlinirea totală
Horoscop 30 noiembrie 2025. Venus în zodia Săgetător. O zodie va cunoaște fericirea supremă. Va fi binecuvântată cu împlinirea totală
Observator News
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Libertatea pentru Femei
Anunțul de ultimă oră despre Bruce Willis a rupt inimile fanilor din lumea întreagă. Decizia soției a surprins pe toată lumea. Adevărul dur pe care nimeni nu era pregătit să-l audă
Anunțul de ultimă oră despre Bruce Willis a rupt inimile fanilor din lumea întreagă. Decizia soției a surprins pe toată lumea. Adevărul dur pe care nimeni nu era pregătit să-l audă
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
De ce ar trebui să ții o plantă de aloe vera lângă pat când dormi
De ce ar trebui să ții o plantă de aloe vera lângă pat când dormi
Un simplu test de sânge va putea depista peste 50 de tipuri de cancer
Un simplu test de sânge va putea depista peste 50 de tipuri de cancer
O nouă alertă meteo de la ANM! Ploi și ninsori în mai multe zone din țară
O nouă alertă meteo de la ANM! Ploi și ninsori în mai multe zone din țară
China pregătește o nouă pandemie? Se lucrează la un nou virus mortal care „devorează creierul”
China pregătește o nouă pandemie? Se lucrează la un nou virus mortal care „devorează creierul”
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arată vila de 1 milion € în care locuiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva? Și pentru Andreea Marin a fost un cămin de vis! Vezi interiorul spectaculos
Cum arată vila de 1 milion € în care locuiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva? Și pentru Andreea Marin a fost un cămin de vis! Vezi interiorul spectaculos
O vezi seară de seară la Pro TV, dar puțini știu adevărul: Andreea Esca dezvăluie unul dintre secretele care au ajutat-o în ultimii ani
O vezi seară de seară la Pro TV, dar puțini știu adevărul: Andreea Esca dezvăluie unul dintre secretele care au ajutat-o în ultimii ani
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină celebră? Imaginile din tinerețe i-au surprins pe fani și arată cât de mult s-a schimbat vedeta de-a lungul timpului
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină celebră? Imaginile din tinerețe i-au surprins pe fani și arată cât de mult s-a schimbat vedeta de-a lungul timpului
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton