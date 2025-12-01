Corina Dănilă s-a căsătorit în secret cu actorul Dorin Enache. „Suntem împreună de 7 ani!”

Corina Dănilă (53 de ani) a surprins publicul cu mărturisiri recente despre viața sa personală. Actrița a confirmat că este căsătorită de mai bine de cinci ani cu actorul și programatorul Dorin Enache, alături de care formează un cuplu discret de șapte ani. Povestea lor de iubire a fost ținută departe de ochii curioșilor, însă vedeta a ales acum să vorbească deschis despre relația lor.

O iubire discretă, dar solidă

Cei doi s-au cununat civil și religios în urmă cu cinci ani și jumătate, preferând să trăiască în liniște și să nu expună public momentele intime. „Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu”, a spus Corina Dănilă în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Cererile în căsătorie și cel mai sincer „DA”

Actrița a povestit că a fost cerută în căsătorie de trei ori. Prima dată de Valentin Moraru, cu care s-a căsătorit și ulterior a divorțat, a doua oară de Peter Imre, cerere pe care a refuzat-o, iar a treia oară de Dorin Enache, actualul său soț. „De această dată am spus cel mai frumos și sincer ‘DA’ din viața mea”, a mărturisit vedeta.

Cine este Dorin Enache

Soțul Corinei Dănilă are 41 de ani și este cu 12 ani mai tânăr decât actrița. Este absolvent al UNATC București, unde a studiat Arta Actorului, dar și al Universității Româno-Americane, Facultatea de Informatică Managerială. Dorin Enache îmbină cariera artistică cu cea de programator, fiind descris de Corina ca un om liniștit și atent, care îi este alături zi de zi.

Diferența de vârstă dintre cei doi nu a fost niciodată un impediment. Corina Dănilă subliniază că trăiește o iubire frumoasă și discretă, bazată pe respect și sprijin reciproc. „Soțul meu este un om liniștit și atent, care îmi este alături în fiecare zi”, a spus actrița, confirmând că fericirea lor nu depinde de expunerea publică, ci de armonia pe care au construit-o împreună.

Corina Dănilă a avut doar câteva relații cunoscute publicului de-a lungul timpului. Actrița a fost căsătorită cu prezentatorul TV Valentin Moraru, iar ulterior a avut legături sentimentale cu omul de afaceri Peter Imre și cu pilotul Norris Măgeanu. După despărțirea de Măgeanu, tatăl fiicei sale, vedeta TV a preferat discreția și nu s-a mai afișat oficial alături de niciun alt partener. Totuși, paparazzi au surprins-o de câteva ori în compania unui posibil iubit, alimentând speculațiile despre viața ei personală.

