Ce spuneau Valentin Sanfira și Codruța Filip despre divorț, înainte de a se despărți: „Oamenii renunță prea ușor”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Codruța Filip (30 ani) și Valentin Sanfira (36 ani) au decis să se despartă, la începutul acestui an, la scurt timp după ce artista a revenit de la Desafio: Aventura. Deși ruptura s-a produs în urmă cu ceva timp, de abia acum cei doi au dezvăluit că nu mai formează un cuplu. Însă, ceea ce atrage acum atenția tuturor sunt declarațiilor fostului cuplu despre divorț. Vorbind despre acest subiect în cadrul unei emisiuni, foștii parteneri erau de părere că oamenii, în ziua de azi, renunță mult prea ușor la familie și aleg calea divorțului.

Ce părere avea Valentin Sanfira despre divorț, înainte de despărțirea de Codruța Filip

Valentin Sanfira și Codruța Filip au trăit o frumoasă poveste de iubire timp de opt ani, dintre care aproape 4, din postura de soț și soție. Artistul se declara, în urmă cu ceva timp, un familist convins și împărtășea cu fanii săi sfaturi pentru un mariaj fericit.

Acesta era de părere că oamenii renunță mult prea ușor la iubire și încetează să mai lupte pentru persoana iubită.

„În orice relație, și de prietenie, și familie și cu un om de pe stradă. Oamenii renunță prea ușor. Dacă a venit cineva și ți-a zis o prostie, până să vezi tu dacă e adevărată sau nu, gata, divorțul la ușă sau despărțirea. Cred că fiecare om în familia lui, în viața lui privată, are niște limite, are o soție sau un soț care trebuie să știe să îl asculte și să îl sprijine, că despre asta este familia. Familia este ceva mai mult decât o relație și de asta mulți nu rezistă, pentru că ei cred că o familie este o relație în care am semnat niște acte”, spunea Valentin Sanfira pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Valentin Sanfira și Codruța Filip, sfaturi pentru cupluri

În același timp, Valentin Sanfira spunea că este important ca partenerii să se susține în orice situație, în mod necondiționat, indiferent de situațiile prin care trec.

„Familia este unul lângă celălalt tot timpul, treci prin toate momentele, și momente foarte grele, și dacă Doamne ferește nu mai ai ce ai astăzi, să te descurci. Să nu renunți unul la celălalt că nu mai ai confortul. Mulți stau într-o relație ca un confort”, a mai spus el la momentul respectiv.

La rândul ei, Codruța Filip spunea că cea mai importantă este comunicarea în cuplu.

„Important este să discuți orice problemă ai. Comunicarea este primordială în orice relație. Toți avem probleme, în fiecare familie există câte o ceartă, câte o discuție, e imposibil”, afirma artista.

Deși formau un cuplu de mulți ani nimic nu părea că îi poate despărți, se pare că unele probleme au fost mai puternice, astfel că Codruța Filip și Valentin Sanfira au hotărât că este mai bine să pună punct căsniciei lor.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Codruța Filip și Valentin Sanfira

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News