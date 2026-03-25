Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, în mijlocul controverselor, după ce el a deschis un proces civil împotriva ei. „Habar nu am, întrebați-l pe el!" Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi
La doar câteva zile după ce au negat public zvonurile privind un posibil divorț, numele Cristinei Spătar și al soțului ei, Vicențiu Mocanu, au reapărut în atenția presei mondene. Motivul: pe portalul instanțelor a fost înregistrat un proces civil în care artista figurează ca pârâtă, iar reclamant este chiar partenerul ei de viață. Situația a stârnit numeroase speculații, însă cei doi susțin că relația lor nu este afectată.
Pe 19 martie 2026, Vicențiu Mocanu a depus o acțiune civilă în instanță, fapt care a alimentat zvonurile privind o ruptură între cei doi. Cristina Spătar afirmă însă că nu știe nimic despre acest demers.
„Habar nu am, întrebați-l pe el”, a declarat artista, întrebată de prezentatorul Marius Niță ce se întâmplă în viața lor, potrivit Spynews.ro.
În lipsa unor explicații oficiale, apropiați ai cuplului au sugerat că ar putea fi vorba despre o formalitate juridică legată de proiectele lor de afaceri, inclusiv lansarea liniei de vinuri „Regina”.
„E acasă, la Vâlcea, iar eu o să mă duc acolo peste două zile. Sunt două ore de mașină, îmi face plăcere, nu e o problemă. Chiar cred că este un lucru bun faptul că stăm așa, ba vine el în weekend, ba plec eu câteva zile pe săptămână”, a declarat artista.
Poziția lui Vicențiu Mocanu: „Nu aș putea să îi fac rău niciodată”
După ce informația despre proces a devenit publică, omul de afaceri a reacționat, negând categoric că ar fi intentat o acțiune împotriva soției sale.
„N-am dat-o în judecată pe soția mea. O respect, o iubesc, iar relația noastră e mai bună ca niciodată”, a transmis Vicențiu Mocanu.
Acesta a subliniat că nu își dorește să fie subiect de scandal monden și că nu ar face niciodată un gest care să-i provoace Cristinei suferință.
O relație consolidată în ciuda distanței
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu s-au căsătorit civil în decembrie 2022, iar cununia religioasă a avut loc în vara lui 2023. De trei ani trăiesc o căsnicie la distanță, însă artista spune că acest aranjament le-a adus mai multă flexibilitate și încredere.
„Suntem OK. Ne pregătim de lansarea vinului… o să facem o băutură de calitate”, a mai spus Cristina.