Ilan Laufer, amendă usturătoare după ce a fost lovit în timp ce era cu gemenii pe trotinetă. Cât de grav a încălcat legea

Ilan Laufer, amendă usturătoare după ce a fost lovit în timp ce era cu gemenii pe trotinetă. Cât de grav a încălcat legea

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
Ilan Laufer a suferit un accident în timp ce se deplasa cu trotineta prin București, alături de cei doi gemeni ai săi. Cei trei au fost loviți de o mașină, pe trecerea de pietoni, iar în urma impactului, Ilan s-a ales cu o lovitură la cap, dar și cu o amendă usturătoare. Autoritățile au constatat că acesta a încălcat mai multe reguli de circulație.

Ilan Laufer, amendă după ce a mers cu cei doi copii pe trotinetă

Ilan Laufer a mers prin București pe trotinetă cu cei doi copii gemeni ai săi, când o mașină i-a lovit în timp ce erau pe trecerea de pietoni. 

Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav, iar cei trei s-au ales doar cu câteva lovituri nesemnificative. Politicianul nu s-a ales doar cu o sperietură, ci și cu o amendă usturătoare după ce a încălcat mai multe reguli de circulație. 

Citește și: Ilan Laufer și gemenii lui de 5 ani, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni: „O clipă de șoc”

Ca-n filme Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Ca-n filme Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Recomandarea zilei

Poliția l-a amendat cu 2.430 de lei pentru că circula cu trotineta pe trotuar, lucru interzis. Mersul cu trotineta electrică este permis doar unde există pistă special amenajată pentru biciclete.

În plus, politicianul mergea cu cei doi copii pe aceeași trotinetă, lucru interzis de lege. Un alt aspect a fost faptul că Laufer nu a coborât de pe trotinetă când a traversat trecerea de pieton, o altă încălcare a legii care a dus la amenda usturătoare primită de politician.

Traian Băsescu, avertisment de ultimă oră pentru români, în contextul amenințărilor Iranului: „Populația trebuie...” Fostul președinte a spus clar!
Traian Băsescu, avertisment de ultimă oră pentru români, în contextul amenințărilor Iranului: „Populația trebuie...” Fostul președinte a spus clar!
Recomandarea zilei

Ce a transmis Poliția

Conform comunicatului Poliției, accidentul s-a petrecut pe trecerea de pietoni, iar agenții de poliție sosiți la fața locului au făcut verificările specifice.

„La data de 17 martie a.c., în jurul orei 08:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Mircea Vulcănescu nr. 2. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul și o trotinetă electrică.

Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă.În urma accidentului de circulație, nicio persoană nu a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale.

Citește și: Titi Aur, reacție dură după accidentul lui Ilan Laufer: „Ești complet inconștient când îți asumi să pui gemenii de 5 ani pe trotineta electrică!”

Având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare.Au fost testați ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind ‘zero’”, a precizat Brigada Rutieră a Capitalei.

Libertatea.ro
Familia lui Horia Brenciu a reușit să se întoarcă în România din Kuala Lumpur. Cum i-a așteptat artistul acasă
Familia lui Horia Brenciu a reușit să se întoarcă în România din Kuala Lumpur. Cum i-a așteptat artistul acasă
Fanatik
Misterele scufundării navei Astana, dezvăluite. Ofițer de marină, despre tragedia din Portul Midia: „Totul s-a întâmplat foarte repede”
Misterele scufundării navei Astana, dezvăluite. Ofițer de marină, despre tragedia din Portul Midia: „Totul s-a întâmplat foarte repede”
GSP.ro
„Mi-am zis: «Dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»” » Influencerița devoratoare de jucători: „Mi-am mărit sânii pentru el”
„Mi-am zis: «Dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»” » Influencerița devoratoare de jucători: „Mi-am mărit sânii pentru el”
Click.ro
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
TV Mania
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Redactia.ro
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Citește și...
Românul cu contracte de milioane de euro, apropiat al lui Ilie Bolojan, a făcut un anunț neașteptat despre premier: „Despre Oradea a spus că nu e…”
Imagini rare cu Maria şi Traian Băsescu! Fostul preşedinte, apariţie îngrijorătoare. Cum arată acum fostul cuplu prezidenţial
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
David Pușcaș continuă scandalul. „Mama l-a înșelat pe tata cu un străin”
Titi Aur, reacție dură după accidentul lui Ilan Laufer: "Ești complet inconștient când îți asumi să pui gemenii de 5 ani pe trotineta electrică!"
Șerban Huidu, dezvăluiri despre accidentul din 2011, în care au murit trei persoane. De ce nu a făcut închisoare: „Cu asta am să trăiesc toată viața”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Doliu în fotbal! Un fost jucător la Steaua și Farul a murit pe remorcherul Astana, în Portul Midia. A fost un fotbalist iubit și respectat!

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Familia lui Horia Brenciu a revenit din Kuala Lumpur. Cum i-a așteptat artistul la aeroport
Familia lui Horia Brenciu a revenit din Kuala Lumpur. Cum i-a așteptat artistul la aeroport
Ana Maria Pavel, dezvăluiri rare despre începutul relației cu Daniel Pavel: „Mi s-a părut scorțos”
Ana Maria Pavel, dezvăluiri rare despre începutul relației cu Daniel Pavel: „Mi s-a părut scorțos”
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Elle
Andra a lansat o colecție vestimentară și de accesorii. Cât costă hainele pe care le vinde artista. Prețurile sunt destul de accesibile
Andra a lansat o colecție vestimentară și de accesorii. Cât costă hainele pe care le vinde artista. Prețurile sunt destul de accesibile
Andreea Popescu, primele declarații după ce s-a aflat că motivul divorțului său de Rareș Cojoc îl reprezintă relația ei extraconjugală cu Dan Alexa: „Vreau să…”
Andreea Popescu, primele declarații după ce s-a aflat că motivul divorțului său de Rareș Cojoc îl reprezintă relația ei extraconjugală cu Dan Alexa: „Vreau să…”
Nicole Kidman are un nou iubit și este vorba despre un actor celebru. Cine este acesta și ce părere are fostul ei soț, Keith Urban: „Urăște faptul că…”
Nicole Kidman are un nou iubit și este vorba despre un actor celebru. Cine este acesta și ce părere are fostul ei soț, Keith Urban: „Urăște faptul că…”
DailyBusiness.ro
PSD cere reducerea urgentă a prețului la motorină pentru fermieri și îl presează pe Bolojan să decidă rapid
PSD cere reducerea urgentă a prețului la motorină pentru fermieri și îl presează pe Bolojan să decidă rapid
Laureatul Nobel Joseph Stiglitz spune că inteligența artificială nu doar că îți poate lua locul de muncă, dar va face clasa „tech bro” și mai bogată
Laureatul Nobel Joseph Stiglitz spune că inteligența artificială nu doar că îți poate lua locul de muncă, dar va face clasa „tech bro” și mai bogată
A1.ro
Primele declarații ale Oanei Ciocan, după ce ea și Jador s-au despărțit! Artistul a pus punct relației la 9 luni după ce a devenit tată
Primele declarații ale Oanei Ciocan, după ce ea și Jador s-au despărțit! Artistul a pus punct relației la 9 luni după ce a devenit tată
Cum a slăbit Gina Pistol rapid, fără diete drastice: "M-a ajutat să-mi dau un restart metabolismului, am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi!"
Cum a slăbit Gina Pistol rapid, fără diete drastice: "M-a ajutat să-mi dau un restart metabolismului, am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi!"
Dan Bursuc, de urgență la spital cu hemoragie. A suferit complicații după o procedură medicală
Dan Bursuc, de urgență la spital cu hemoragie. A suferit complicații după o procedură medicală
Octavia Geamănu, supărată pe parenting-ul modern: „Te iubesc orice ar fi, o mare vrăjeală”
Octavia Geamănu, supărată pe parenting-ul modern: „Te iubesc orice ar fi, o mare vrăjeală”
Oana Ciocan a răbufnit după ce s-a spus că ea și Jador s-au despărțit: „E fascinant câți oameni cred că îmi știu viața”
Oana Ciocan a răbufnit după ce s-a spus că ea și Jador s-au despărțit: „E fascinant câți oameni cred că îmi știu viața”
Observator News
Cum s-a scufundat remorcherul în Portul Midia şi ce se ştie despre marinarii dispăruţi
Cum s-a scufundat remorcherul în Portul Midia şi ce se ştie despre marinarii dispăruţi
Libertatea pentru Femei
Doamne, ce imagini! Horia Brenciu, gâtuit de emoție, a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Imaginile momentului din aeroport
Doamne, ce imagini! Horia Brenciu, gâtuit de emoție, a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Imaginile momentului din aeroport
Știrea dramatică a zilei! Emoții și rugăciuni pentru Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu marele antrenor
Știrea dramatică a zilei! Emoții și rugăciuni pentru Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu marele antrenor
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Urania, avertismente dure pentru trei zodii! Vin zile tensionate la serviciu, discuții, probleme mari și obstacole copleșitoare
Urania, avertismente dure pentru trei zodii! Vin zile tensionate la serviciu, discuții, probleme mari și obstacole copleșitoare
Viva.ro
E bombă în showbiz, la două zile de când și-au anunțat divorțul! Ce s-a aflat despre Andreea Popescu și Rareș Cojoc dă totul peste cap: "Nu este normal..."
E bombă în showbiz, la două zile de când și-au anunțat divorțul! Ce s-a aflat despre Andreea Popescu și Rareș Cojoc dă totul peste cap: "Nu este normal..."
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Redactia.ro
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Halucinant! Un medic și-a ținut tatăl internat în spital peste doi ani, după care și-a luat concediu
Halucinant! Un medic și-a ținut tatăl internat în spital peste doi ani, după care și-a luat concediu
Arsenie Boca, avertisment pentru femei în Postul Paștelui: ce nu au voie să facă sub nicio formă
Arsenie Boca, avertisment pentru femei în Postul Paștelui: ce nu au voie să facă sub nicio formă
Elon Musk anunță sfârșitul lumii: pericolul care ar putea distruge omenirea este deja printre noi
Elon Musk anunță sfârșitul lumii: pericolul care ar putea distruge omenirea este deja printre noi
Această legumă banală îți scade tensiunea: medicii spun că aproape nimeni nu o consumă suficient
Această legumă banală îți scade tensiunea: medicii spun că aproape nimeni nu o consumă suficient
TV Mania
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Imaginile pe care Andreea Esca le-a ținut „la sertar” timp de un deceniu! Vedeta Pro TV s-a afișat exact așa cum e ea, fără niciun pic de editare. „Nici nu ai idee ce bucurie...”
Imaginile pe care Andreea Esca le-a ținut „la sertar” timp de un deceniu! Vedeta Pro TV s-a afișat exact așa cum e ea, fără niciun pic de editare. „Nici nu ai idee ce bucurie...”
Violeta Bănică se întoarce în țară după Cornell? Motivul neașteptat pentru care fiica Andreei Marin nu vrea să rămână definitiv în SUA
Violeta Bănică se întoarce în țară după Cornell? Motivul neașteptat pentru care fiica Andreei Marin nu vrea să rămână definitiv în SUA
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Te trezești noaptea pentru a merge la toaletă? Dacă acest lucru se întâmplă frecvent, nu îl ignora. Ce afecțiune poate ascunde
Te trezești noaptea pentru a merge la toaletă? Dacă acest lucru se întâmplă frecvent, nu îl ignora. Ce afecțiune poate ascunde
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a spus dacă și-a micșorat sau nu stomacul
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a spus dacă și-a micșorat sau nu stomacul
