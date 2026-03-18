Ilan Laufer, amendă usturătoare după ce a fost lovit în timp ce era cu gemenii pe trotinetă. Cât de grav a încălcat legea

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ilan Laufer a suferit un accident în timp ce se deplasa cu trotineta prin București, alături de cei doi gemeni ai săi. Cei trei au fost loviți de o mașină, pe trecerea de pietoni, iar în urma impactului, Ilan s-a ales cu o lovitură la cap, dar și cu o amendă usturătoare. Autoritățile au constatat că acesta a încălcat mai multe reguli de circulație.

Ilan Laufer a mers prin București pe trotinetă cu cei doi copii gemeni ai săi, când o mașină i-a lovit în timp ce erau pe trecerea de pietoni.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav, iar cei trei s-au ales doar cu câteva lovituri nesemnificative. Politicianul nu s-a ales doar cu o sperietură, ci și cu o amendă usturătoare după ce a încălcat mai multe reguli de circulație.

Poliția l-a amendat cu 2.430 de lei pentru că circula cu trotineta pe trotuar, lucru interzis. Mersul cu trotineta electrică este permis doar unde există pistă special amenajată pentru biciclete.

În plus, politicianul mergea cu cei doi copii pe aceeași trotinetă, lucru interzis de lege. Un alt aspect a fost faptul că Laufer nu a coborât de pe trotinetă când a traversat trecerea de pieton, o altă încălcare a legii care a dus la amenda usturătoare primită de politician.

Ce a transmis Poliția

Conform comunicatului Poliției, accidentul s-a petrecut pe trecerea de pietoni, iar agenții de poliție sosiți la fața locului au făcut verificările specifice.

„La data de 17 martie a.c., în jurul orei 08:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Mircea Vulcănescu nr. 2. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul și o trotinetă electrică.

Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă.În urma accidentului de circulație, nicio persoană nu a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale.

Având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare.Au fost testați ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind ‘zero’”, a precizat Brigada Rutieră a Capitalei.

Urmărește-ne pe Google News