Povestea pilotului militar român care a murit încercând să salveze un câine. Octavian Palferenț avea doar 30 de ani

Povestea pilotului militar român care și-a pierdut viața la doar 30 de ani încercând să salveze un câine face înconjurul lumii. Octavian Palferenț era cunoscut pentru faptul că avea o inimă mare, iar felul în care a murit vorbește de la sine despre caracterul său. Iată povestea impresionantă a tânărului.

Cine e Octavian Palferenț, pilotul militar de 30 de ani care a murit în încercarea de a salva un câine

Octavian a fost un tânăr care a știut exact ce carieră vrea să facă încă de când era copil. Acesta era căpitan în Forțele Aeriene Române și era respectat în meseria lui.

Destinul i s-a frânt brusc, la doar 30 de ani, când încerca să salveze un câine maidanez aflat în pericol.

Citește și: Ce mai face și cum arată astăzi Adina Asăvoaiei. „Păpușa din Glina” are 18 ani și visează la o carieră în modă

Moartea pilotului român de avioane de vânătoare F-16 a șocat întreagă țară. Tânărul s-a înecat într-un bazin de colectare a apei din incinta Bazei Militare 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, în timp ce încerca să salveze un câine maidanez care era pe cale să se înece.

Ce spunea pilotul despre cariera și viața lui

În urmă cu doi ani, Octavian Palferenț a acord un interviu în cadrul podcastului Observatorul Militar și a vorbit despre viața și cariera lui.

„Să fac o paralelă cu zona muntoasă de unde provin, am crescut cu capul în nori și tot cu capul în nori am ajuns. Visul ăsta cu aviația a început cu mult înainte de liceu, în clasele primare mă uitam la tot ce ținea de materiale de aviație. Vedeam piloții cum fac acrobații în aer și am zis că într-o zi vreau și eu să fac chestia asta”, spunea tânărul.

Octavian spune că aviația nu a fost niciodată un job, ci o pasiune pentru care s-a dedicat întru totul.

„În momentul în care am intrat în misiune, se produce un declic, dăm totul la o parte ce înseamnă viață personală și ne concentrăm pe misiune. Cel mai bine mă simt cu gândul al zbor și când sunt acasă sunt cu gândul la zbor.

Citește și: Povestea surprinzătoare a lui Nicuşor Dan. De la oi și sapă, la Cotroceni: „N-ai fi zis că era deşteptul clasei. Anumitor profesori de matematică le era frică să vină la ore pentru întrebările pe care le pune”

Mi-am îndeplinit visul, poate nu la modul cum mi l-am imaginat când eram mic. E mai frumos, dar și mai dificil. Mereu când trec printr-o perioadă mai solicitantă, mai dificilă, îmi aduc aminte că sunt exact acolo unde mi-am dorit de acum mulți ani. Este o chestie foarte solicitanță, pentru care ai nevoie de foarte multă disciplină”, mai spunea Octavian.

Mesaje de condoleanțe

După ce tânărul a murit, mai mulți oameni au transmis mesaje de condoleanțe și regrete privind pierderea imensă pe care o experimentează familia lui. Nașul său a vorbit despre cât de pasionat era tânărul de ceea ce făcea și ce fel de persoană era Octavian în viața de zi cu zi.

Citește și: Mamă și fiică, însărcinate cu același bărbat. Cum a fost posibil și care este povestea

„Cu inimile sfâșiate de durere am aflat că finul nostru iubit, Octa al nostru… a plecat dintre noi prea devreme. Pentru noi a fost o mare onoare și o binecuvântare să îl cununăm și să-l avem în viața noastră. Chiar dacă timpul petrecut împreună a fost atât de scurt, el va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre ca un om de o rară noblețe, curaj și bunătate.

Iubea zborul și trăia cu o pasiune autentică pentru ceea ce făcea. Cerul era locul unde sufletul lui se simțea liber, iar devotamentul cu care își urma chemarea spunea totul despre omul extraordinar care era. Gestul lui din ultimele clipe vorbește despre mărimea sufletului său. Dragul nostru fin, nu te vom uita niciodată. De acum, poate că zbori mai sus decât ai făcut-o vreodată, acolo unde cerul nu are sfârșit. Drum lin spre cer, Comandant Octavian Palferenț.”, a fost mesajul nașului tânărului.

Urmărește-ne pe Google News