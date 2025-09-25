Mamă și fiică, însărcinate cu același bărbat. Cum a fost posibil și care este povestea

Un bărbat ar fi lăsat însărcinate în același timp o mamă și fiica ei. Cele două au făcut anunțul pe rețelele sociale. Povestea este cu totul uimitoare. Iată ce s-a întâmplat.

Mamă și fiică, însărcinate cu același bărbat

Nick Yardy, un celebru vlogger, părea că va fi tatăl a doi copii făcuți cu două femei – mamă și fiică, după ce a dezvăluit recent că iubita lui, Jade, în vârstă de 22 de ani, și mama acesteia, Dani, de 44 de ani, erau amândouă „însărcinate” cu copiii lui.

Ideea acestei dinamici familiale bizare a stârnit inevitabil scandal pe rețelele sociale, abonații YouTuberului, în număr de 3,42 milioane, neputând să creadă cât de apropiate sunt mama și fiica.

Majoritatea femeilor nu și-ar putea imagina ceva mai rău decât să-și împartă iubitul cu propria mamă, cu atât mai puțin să fie entuziasmate de perspectiva de a fi amândouă însărcinate cu el.

Așa că probabil nu e o mare surpriză că cei trei nu vor aduce pe lume doi noi membri ai familiei, așa cum afirmaseră anterior.

„Nu există niciun copil”, a declarat Nick pentru Daily Mail.

Citește și: Viorica Dăncilă, dezvăluiri emoționante despre fiul adoptat. „Era un țipăt de disperare, ca și cum striga – Ajutor!” De ce a ales să nu aibă copii biologici

„E doar un sketch. Nu e nimic real. Cei care mă urmăresc o fac pentru divertisment și nu cred că iau lucrurile în serios.”

Relația bărbatului cu cele două femei este reală

Totuși, creatorul de conținut insistă că relația lui în trei cu actrița de filme pentru adulți Jade și mama acesteia, Dani, care are un fiu de aceeași vârstă cu el, este complet reală.

Nick susține că are o relație amoroasă cu ambele de aproape doi ani și că cele două „se schimbă pe rând” când vine vorba de cine ia cina cu el sau se apropie mai intim.

Nick, în vârstă de 29 de ani, a afirmat anterior că a trecut printr-o „perioadă dificilă” în relația cu Jade, motiv pentru care au apelat la mama ei, Dani, care lucrează ca life coach, pentru sfaturi.

Potrivit unui videoclip distribuit pe Instagramul lui Nick, Dani le-ar fi sugerat să încerce să aducă „încă o femeie” în relație, iar restul e istorie.

Citește și: Trecutul scandalos al casei în care Kate Middleton se recuperează după operație. „Nu este un loc ideal”

Cei trei descriu dinamica lor ca un „aranjament de căsătorie în drept comun”, spun că au un cont bancar comun și că dorm toți în același pat – însă își păstrează viețile sexuale „separate”.

Deși unii oameni s-au îndoit că Jade și Dani ar fi cu adevărat mamă și fiică, Nick insistă că cele două „chiar sunt mamă și fiică”.

„Și implicarea noastră unul cu altul este reală. Doar că nu sunt însărcinate cu adevărat. Cel puțin nu încă”, a spus vloggerul.

Deși speră ca într-o zi să-și transforme visul bizar în realitate, Nick a fost criticat pentru păcăleala legată de sarcină pe internet, unii numind-o „bolnavă”.

Cât de departe au dus farsa

A făcut tot ce i-a stat în putere ca să-și păcălească publicul numeros: a filmat numeroase videoclipuri cu cele două femei purtând burți false din burete, a produs ecografii false și chiar a organizat o petrecere fictivă de dezvăluire a sexului copiilor.

„Îi așteptăm pe copiii lui Nick. Dani îl va avea pe Nick Jr., iar eu o voi avea pe Nicole. Suntem foarte entuziasmate să primim doi noi membri în familie și să am un copil în același timp cu mama mea este cel mai frumos și palpitant lucru”, a spus Jade.

Citește și: După 42 de ani, o mamă și-a îmbrățișat pentru prima oară fiul răpit la naștere / Video

Creatoarea de conținut de pe OnlyFans a dezvăluit ulterior că ea a venit cu această idee ciudată, după ce a găsit două burți false din burete prin casă, recuzită folosită într-un alt videoclip.

A considerat că ar fi amuzant, iar Nick a crezut că ar putea face și bani din asta, fiindcă el susține că sketch-urile despre „animale, mâncare sau sarcină” se viralizează mereu.

„A avut un asemenea succes viral, încât aproape că ne dorim să încercăm pe bune data viitoare”, a adăugat Nick.

Dar, ca păcăleală, majoritatea oamenilor n-au găsit-o deloc amuzantă.

Urmărește-ne pe Google News