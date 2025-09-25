Mamă și fiică, însărcinate cu același bărbat. Cum a fost posibil și care este povestea

Nick Yardy, un celebru vlogger, părea că va fi tatăl a doi copii făcuți cu două femei – mamă și fiică, după ce a dezvăluit recent că iubita lui, Jade, în vârstă de 22 de ani, și mama acesteia, Dani, de 44 de ani, erau amândouă „însărcinate” cu copiii lui.
Ideea acestei dinamici familiale bizare a stârnit inevitabil scandal pe rețelele sociale, abonații YouTuberului, în număr de 3,42 milioane, neputând să creadă cât de apropiate sunt mama și fiica.
Majoritatea femeilor nu și-ar putea imagina ceva mai rău decât să-și împartă iubitul cu propria mamă, cu atât mai puțin să fie entuziasmate de perspectiva de a fi amândouă însărcinate cu el.
Cei trei descriu dinamica lor ca un „aranjament de căsătorie în drept comun”, spun că au un cont bancar comun și că dorm toți în același pat – însă își păstrează viețile sexuale „separate”.
Deși unii oameni s-au îndoit că Jade și Dani ar fi cu adevărat mamă și fiică, Nick insistă că cele două „chiar sunt mamă și fiică”.
„Și implicarea noastră unul cu altul este reală. Doar că nu sunt însărcinate cu adevărat. Cel puțin nu încă”, a spus vloggerul.
Deși speră ca într-o zi să-și transforme visul bizar în realitate, Nick a fost criticat pentru păcăleala legată de sarcină pe internet, unii numind-o „bolnavă”.
Cât de departe au dus farsa
A făcut tot ce i-a stat în putere ca să-și păcălească publicul numeros: a filmat numeroase videoclipuri cu cele două femei purtând burți false din burete, a produs ecografii false și chiar a organizat o petrecere fictivă de dezvăluire a sexului copiilor.
„Îi așteptăm pe copiii lui Nick. Dani îl va avea pe Nick Jr., iar eu o voi avea pe Nicole. Suntem foarte entuziasmate să primim doi noi membri în familie și să am un copil în același timp cu mama mea este cel mai frumos și palpitant lucru”, a spus Jade.