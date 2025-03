Ce mai face și cum arată astăzi Adina Asăvoaiei. „Păpușa din Glina” are 18 ani și visează la o carieră în modă

Vă mai aduceți aminte de Adina Asăvoaiei? ”Păpușa din Glina”, cum era cunoscută, a impresionat o țară întreagă cu frumusețea dar și cu povestea ei cutremurătoare în urmă cu câțiva ani. Viața ei s-a schimbat mult de atunci, dar nu a fost scutită de provocări și greutăți de-a lungul timpului.

Ce mai face și cum arată astăzi Adina Asăvoaiei

Adina, supranumită „păpușa din Glina” a topit inimile oamenilor cu ochii ei albaștri și cu povestea dramatică de viață, după ce jurnaliștii Libertatea au vizitat în 2016 casa în care tânăra locuia cu familia lângă groapa de gunoi Glina, în condiții inumane. Tatăl Adinei murise cu o săptămână înainte de interviu. Familia Adinei a fost nevoită să-și vândă apartamentul din București pe care îl aveau, din cauza problemelor cauzate de copilul cel mare al familiei. Acesta a murit din cauza drogurilor.

„Am locuit o perioadă în Ferentari, iar acolo s-a anturat cu cine nu trebuia. S-a apucat de prostii, droguri, și l-am pierdut de tot. Am vândut apartamentul ca să plătim problemele pe care le făcea, de aia am ajuns să locuim aici. Soțul meu a murit din cauza supărării, s-a îmbolnăvit, eu acum aș vrea să lucrez, dar mi-e foarte greu să găsesc ceva pentru patru ore” – spunea Cristina Asăvoaiei, mama Adinei, la vremea respectivă.

Adina Asăvoaiei are 18 ani acum, s-a transformat într-o adolescentă superbă, a terminat liceul și visează să meargă la facultate. De-a lungul anilor, Adina s-a confruntat cu bullying-ul din cauza problemelor pe care le-a avut în familie. Într-un interviu pentru Viva, Adina a povestit cum primea mesaje jignitoare de la diverse persoane și la început i-a fost greu să depășească valul de ură. Dar cu timpul și-a „creat un scut” împotriva răutăților oamenilor. Adina Asăvoaiei spune că îi este recunoscătoare lui Teo Trandafir pentru că a susținut-o și i-a dat sfaturi importante de viață când a avut cea mai mare nevoie.

„Valul de complimente si hate… mai mult hate. Primeam mesaje de la persoane adulte în care îmi spuneau: ‘ești un gunoi’, ‘vii din gunoi’, ‘nu o să ajungi nimic’. Nu l-am gestionat deloc. Am mers așa. Mă ofticam, plângeam. Acum, după atâta timp prin televiziune și online, mi-am creat o armură, un scut. Nu mă mai deranjează, îmi este indiferent și aleg să răspund doar persoanelor decente. A lucrat foarte mult la moralul meu doamna Teo Trandafir, am numai cuvinte de laudă la adresa dânsei. O ador!” – a spus Adina pentru sursa amintită mai sus.

Adina Asăvoaiei visează la o carieră în modă

Adina locuiește în prezent în București cu familia și spune că toți cei de acasă sunt bine. Tânăra a terminat liceul și are de gând să meargă la facultate. Ea este pasionată de modelling și fashion și se gândește la o carieră în acest domeniu.

„Planuri de viitor sunt multe. Trebuie doar să le duc la bun sfârșit. Am terminat liceul și intentionez să merg la facultate dacă nu o sa intervină ceva pe parcurs. Momentan mă ocup în continuare cu shooting-uri și defilări prin străinătate. Mai sunt niște propuneri despre care încă nu pot să vorbesc. (…) Sunt pasionată de modelling foarte tare. Nu am făcut-o doar pentru bani. Am făcut-o că îmi place și cred că sunt făcută pentru asta” – a adăugat ea.

