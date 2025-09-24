Ce studii are Diana Buzoianu și unde a lucrat înainte să intre în politică. Detalii din trecutul ministrului Mediului

La 31 de ani, Diana Buzoianu este una dintre figurile vizibile și vocale din politica românească și a atras atenția tuturor cu una dintre cele mai puternice replici ale mandatului său, apărând principiul legalității și subliniind că Ministerul Mediului nu va mai funcționa sub presiuni politice sau economice, ci va respecta legea în litera și spiritul ei. Dar cine este Diana Buzoianu și ce se știe despre trecutul său.

Discursul care a stârnit un val de reacții

Diana Buzoianu s-a aflat în centrul unei dezbateri politice aprinse, după ce AUR a depus o moțiune simplă împotriva sa, acuzând-o că blochează proiecte hidroenergetice esențiale pentru securitatea energetică a țării.

În calitate de ministră a Mediului, Apelor și Pădurilor, Buzoianu a refuzat să semneze avizele de mediu pentru aceste proiecte, invocând respectarea strictă a legislației și hotărârilor instanțelor. „Au apus vremurile în care bandiți dădeau prin telefoane ordine despre ce avize și acorduri de mediu să treacă”, a declarat ea în plenul Parlamentului, într-un discurs care a atras atenția opiniei publice și a consolidat imaginea unei politiciene ferme și principiale.

Moțiunea a fost respinsă cu o largă majoritate, dar momentul a ridicat o întrebare esențială: cine este, de fapt, Diana Buzoianu? Răspunsul ne duce într-un parcurs profesional remarcabil, marcat de activism civic, expertiză juridică și o ascensiune rapidă în politica românească.

Parcursul profesional al Dianei Buzoianu

Născută pe 16 mai 1994, în Brașov, Diana Buzoianu a urmat Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Slobozia, apoi Facultatea de Drept a Universității din București, pe care a absolvit-o în 2017.

Până să intre în politică, a fost avocat specializat în drept comercial, imobiliar și protecția datelor, lucrând în cadrul Reff & Asociații – Deloitte Legal. În 2018, a obținut certificarea internațională CIPP/E, devenind expertă în legislația europeană privind protecția datelor.

În paralel cu activitatea juridică, s-a implicat în proiecte civice și sociale, coordonând inițiative precum Grupul Civic Gara de Nord și colaborând cu organizații precum Magic Camp și IMMpreună.

Ascensiunea politică: de la deputat la ministru

Diana Buzoianu a intrat în politică prin PLUS, apoi USR, fiind aleasă deputat în 2020 și realesă în 2024. În Parlament, a fost președinta Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, unde a promovat inițiative legislative legate de protecția pădurilor, reciclare și digitalizarea administrației. În 2025, a fost numită ministru al Mediului în guvernul condus de Ilie Bolojan, devenind una dintre cele mai tinere membre ale Executivului.

Ca ministru, a inițiat reforme în domeniul gestionării deșeurilor, a sesizat DIICOT în cazul unei tentative de fraudare a Programului Rabla și a refuzat să semneze avize de mediu pentru proiecte care nu respectă legislația. „Ce numiți dumneavoastră blocaj este legea. Ați fi știut asta dacă ați fi pus mâna și ați fi citit legea”, a spus în plenul Parlamentului, răspunzând criticilor PSD.

Viața personală: discreție și echilibru

Despre viața personală a Dianei Buzoianu se cunosc puține lucruri. Nu există informații publice despre o relație de cuplu sau copii, iar comunicarea sa publică se concentrează exclusiv pe activitatea profesională și politică.

În interviuri, Buzoianu a vorbit despre importanța educației, despre mentorii care au influențat-o și despre dorința de a construi politici publice bazate pe date, transparență și respect față de cetățean.

„În centrul activității administrației publice trebuie să fie cetățeanul. Este greu de perceput un asemenea obiectiv fără să avem o informare permanentă a cetățenilor, fără ca aceștia să cunoască clar ce decizii sunt luate cu impact asupra vieții lor, dar, mai ales, fără implicarea lor concretă în momentul luării acestor decizii” – a transmis Diana Buzoianu, pe site-ul personal.

