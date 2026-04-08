  MENIU  
Păcatul pe care mulți români îl fac chiar în noaptea de Înviere. Părintele Vasile Ioana: „Greșit! Este o tradiție greșită!"

Păcatul pe care mulți români îl fac chiar în noaptea de Înviere. Părintele Vasile Ioana: „Greșit! Este o tradiție greșită!”

Raluca Vițu
.

Săptămâna Mare este perioada cu cea mai puternică încărcătură spirituală din întreg anul bisericesc, iar noaptea de Înviere reprezintă momentul culminant al acestei trăiri.

Cu toate acestea, părintele Vasile Ioana atrage atenția asupra unei greșeli pe care foarte mulți credincioși o fac an de an: vin la biserică doar pentru a lua lumină și Paști, apoi pleacă imediat acasă pentru masă și petrecere. Preotul explică de ce acest comportament contrazice sensul real al sărbătorii.

„Nu pentru asta s-a răstignit Hristos!” – mesajul care a stârnit reacții

Părintele Vasile Ioana a explicat, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că noaptea de Înviere nu este un moment de grabă, ci unul de profundă comuniune cu Hristos. El critică obiceiul tot mai răspândit al celor care vin doar câteva minute la slujbă, iau Paști și se întorc acasă pentru a mânca.

„Este o tradiție greșită! Sunt oameni care vin în noaptea de Înviere repede să primească Paștile, se grăbesc să se ducă acasă să mănânce mielul sau drobul… Greșit! Nu pentru asta s-a răstignit Hristos! Nu pentru asta a murit Hristos!”

Sărutul care confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
Recomandarea zilei

Preotul îi îndeamnă pe credincioși să rămână la slujbă până la final, chiar dacă aceasta se încheie târziu în noapte.

„Rămâi, creștine, în noaptea de Înviere și la Dumnezeiasca Liturghie și pleacă acasă când se termină, la 3:30, pentru că Domnul pentru tine a murit.”

Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Recomandarea zilei

Săptămâna Mare, timp de post și împreună‑pătimire

În mesajul său, părintele Vasile Ioana amintește că Săptămâna Mare este un timp al înfrânării, al rugăciunii și al trăirii interioare. El îi încurajează pe credincioși să țină post, în funcție de puterea fiecăruia, și să participe la Denii.

„Această săptămână este o săptămână a împreună‑pătimirii cu Domnul nostru Iisus Hristos, să simți și tu durere în inima ta pentru că Domnul a fost trădat, a fost tratat ca un tâlhar, deși nu era.

Preotul explică faptul că participarea la Denii – în special la Denia celor 12 Evanghelii și la Prohod – este o formă de apropiere de suferința Mântuitorului.

Spovedania și împărtășania, esențiale înainte de Înviere

Un alt punct important al mesajului este chemarea la spovedanie și împărtășanie, acte considerate fundamentale pentru pregătirea sufletească.

„Apoi, să curățăm cu toții casa sufletelor noastre prin taina spovedaniei. Veniți la preoți și spovediți‑vă pentru că spovedindu‑vă vă curățați păcatele voastre și puteți apoi să vă împărtășiți în Joia Mare sau în noaptea de Înviere.”

Preotul subliniază că adevărata bucurie a Învierii nu poate fi trăită fără această pregătire interioară.

Noaptea de Înviere – nu o petrecere, ci un moment de profundă trăire

Mesajul părintelui este clar: noaptea de Înviere nu este despre mâncare, grabă sau tradiții superficiale, ci despre rămânerea alături de Hristos până la finalul slujbei.

„Noaptea de Înviere nu este prilej de petrecere cu mâncăruri și băuturi, ci este prilej de împreună‑pătimire cu Domnul și apoi de împreună‑bucurie cu Domnul.”

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton