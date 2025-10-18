Secretul Corneliei Rednic pentru cel mai savuros desert de toamnă: plăcinta cu dovleac. „Este absolut delicioasă!”

Toamna este despre preparate savuroase și rețete tradiționale care ne aduc aminte de copilărie, iar Cornelia Rednic știe exact cum să transforme un desert simplu într-o adevărată bucurie pentru suflet. Îndrăgita artistă de muzică populară a dezvăluit recent rețeta ei preferată de plăcintă cu dovleac, un preparat care nu lipsește niciodată din casa ei în lunile răcoroase.

Secretul Corneliei Rednic pentru cea mai savuroasă plăcintă cu dovleac

Cu ingrediente simple, dar alese cu grijă, și un strop de suflet, Cornelia promite un gust autentic, exact ca la mama acasă. Află în continuare cum pregătește artista această delicatesă de sezon care a cucerit deja fanii din toată țara.

Cornelia Rednic, cunoscută nu doar pentru talentul său vocal fenomenal, ci și pentru dragostea față de bucătăria tradițională, a împărtășit cu fanii o rețetă care a cucerit inimile tuturor: plăcinta cu dovleac. Devenită rapid un succes în rândul celor care o urmăresc, rețeta a fost cerută insistent în ultimele săptămâni, iar artista a decis să le facă pe plac și să dezvăluie secretul gustului care amintește de copilărie și de toamnele petrecute în familie.

„De când a început sezonul dovleacului, această rețetă a devenit nelipsită din bucătăria mea”, a povestit Cornelia Rednic cu zâmbetul pe rețelele de socializare. „Am făcut-o de mai multe ori în ultimele săptămâni și de fiecare dată a fost un succes total!” spune artista, vizibil încântată de reacțiile primite.

Popularitatea plăcintei cu dovleac a crescut rapid și în mediul online. „De trei săptămâni, primesc zilnic mesaje de la voi, doamnelor, care îmi cereți rețeta. Vreau să vă spun că este absolut delicioasă!”, a mai adăugat Cornelia. Rețeta ei, simplă, dar cu un gust autentic de toamnă, a devenit deja virală printre fanii care o urmăresc pentru sfaturi culinare și momente de suflet.

Cum se prepară plăcinta de dovleac după rețeta Corneliei Rednic

Ingrediente

Pentru aluat

600 g unt moale

150 g zahăr

2 plicuri praf de copt stinse cu oțet

1 plic de vanilie

1 ou

un praf de sare

scorțișoară, fulgi de migdale

Pentru compoziție:

3,5 kg dovleac

200 g zahăr

vanilie

Mod de preparare

Se amestecă toate ingredientele pentru aluat într-un bol, se frământă bine și se împarte în două foi.



Dovleacul se dă pe răzătoare, se călește la foc mediu cu zahărul și vanilia, apoi se lasă la răcit.

Într-o tavă tapetată, se așază prima foaie de aluat, se adaugă umplutura de dovleac și se acoperă cu a doua foaie.



Se înțeapă ușor cu furculița și se coace 40-45 de minute la 180°C, până capătă o culoare aurie.



După ce s-a răcit, se presară deasupra zahăr pudră, fulgi de migdale și scorțișoară.

Poftă bună!

Foto – Facebook

