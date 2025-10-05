  MENIU  
Cum se face zacusca perfectă, ca la bunica. Ce pui în ea să nu iasă amară și să nu prindă mucegai

Raluca Vițu
Toamna este anotimpul în care gospodinele își pun priceperea la încercare, iar zacusca rămâne una dintre cele mai iubite și provocatoare conserve. Deși pare simplă la prima vedere, zacusca poate da bătăi de cap dacă nu sunt respectate câteva reguli esențiale. Gustul amar sau apariția mucegaiului sunt cele mai frecvente probleme, dar cu puțină atenție și câteva trucuri verificate, preparatul poate deveni vedeta cămării.

De ce poate ieși zacusca amară

Amăreala în zacuscă provine, de cele mai multe ori, de la vinetele gătite incorect. Dacă sunt coapte prea mult, pe flacără directă, sau dacă nu sunt lăsate să se scurgă suficient, pot transmite un gust neplăcut întregii compoziții. Este important ca vinetele să fie coapte uniform, curățate imediat după coacere și lăsate la scurs cel puțin câteva ore, ideal peste noapte, într-o sită de inox sau plastic. De asemenea, folosirea unor vinete bătrâne sau cu semințe în exces poate afecta gustul final.

Cum se gătesc corect vinetele, ardeii și celelalte legume

Pentru o zacuscă gustoasă, vinetele trebuie coapte pe flacără sau la cuptor, dar fără a se carboniza. Ardeii capia, la rândul lor, se coc până când coaja se desprinde ușor, apoi se curăță și se lasă la scurs. Ceapa se călește lent, în ulei, până devine aurie și dulce, iar morcovii se pot fierbe sau căli, în funcție de preferințe. Este esențial ca toate legumele să fie gătite separat, pentru a-și păstra aroma și textura, iar uleiul folosit să fie de calitate, preferabil de floarea-soarelui, presat la rece.

Citeşte şi: Ce să pui în murături pentru a păstra legumele crocante și gustoase. Trucuri geniale pentru gogonele, gogoșari, castraveți și varză murată

Citeşte şi: Cum să coci vinetele fără să se înnegrească. Trucuri pentru gospodine: în cuptor, pe flacără, la grătar sau în cuptorul cu microunde

Citeşte şi: Secretul lui Florin Dumitrescu pentru o zacuscă de vinete perfectă! Ingredientul surpriză folosit de celebrul chef

Ce adaugi când sigilezi borcanele ca să nu prindă mucegai

Pentru ca zacusca să reziste luni întregi fără să prindă mucegai, sterilizarea borcanelor este un pas obligatoriu. Borcanele trebuie spălate bine, uscate complet și încălzite în cuptor înainte de umplere. După ce zacusca este turnată fierbinte, se recomandă adăugarea unei pelicule subțiri de ulei deasupra, care va acționa ca o barieră împotriva aerului. Capacele se închid ermetic, iar borcanele se fierb la bain-marie sau se sterilizează în cuptor, la 120–130 de grade, timp de două-trei ore. După răcire, borcanele se păstrează într-un loc răcoros și întunecat.

Un alt truc folosit de gospodine este adăugarea unei frunze de dafin în fiecare borcan, înainte de sigilare. Aceasta contribuie la conservarea naturală și previne apariția mucegaiului. De asemenea, este important ca zacusca să nu fie prea lichidă, iar uleiul să fie bine încorporat în compoziție

Trucuri și secrete culinare pentru ca zacusca să iasă perfectă

  • Folosește o lingură de lemn, nu metal Pe parcursul preparării, amestecă zacusca doar cu linguri de lemn. Metalul poate reacționa cu aciditatea roșiilor și poate altera gustul sau chiar influența conservarea.
  • Adaugă puțin zahăr pentru echilibru Dacă roșiile sunt prea acide sau vinetele ușor amărui, o linguriță de zahăr adăugată în timpul fierberii poate echilibra gustul fără să-l îndulcească vizibil.
  • Nu acoperi oala în timpul fierberii Zacusca trebuie să scadă lent, iar aburii să se evapore. Dacă acoperi oala, compoziția va rămâne prea lichidă și poate fermenta în borcane.
  • Gustă și ajustează condimentele la final Sarea, piperul, dafinul sau zahărul trebuie ajustate spre finalul fierberii, când aromele s-au conturat. Gustul se schimbă pe parcurs, așa că e bine să nu condimentezi excesiv de la început.
  • Pune borcanele fierbinți pe un prosop gros După ce le-ai umplut și sigilat, așază borcanele fierbinți pe un prosop gros sau într-o pătură, cu gura în jos. Acest șoc termic ajută la sigilarea perfectă și previne crăparea sticlei.
  • Nu amesteca legumele crude cu cele gătite Dacă ai fiert ceapa și roșiile, nu adăuga vinetele sau ardeii cruzi direct peste ele. Toate legumele trebuie să fie gătite înainte de a fi combinate, pentru a evita fermentarea.
  • Verifică capacele înainte de folosire Capacele trebuie să fie perfect etanșe, fără urme de rugină sau deformări. Un capac imperfect poate compromite întreaga conservă.
  • Etichetează borcanele cu data preparării

Cum se prepară zacusca tradițională cu vinete, ardei și ceapă

Ingrediente:

  • 3 kg vinete coapte
  • 2 kg ardei capia sau gogoșari copți
  • 1 kg ceapă
  • 500 ml ulei de floarea-soarelui
  • 500 g pastă de roșii sau 1 kg roșii bine coapte, decojite
  • Sare neiodată, după gust
  • 2-3 foi de dafin
  • Piper boabe (opțional)

Mod de preparare:

  • Coacerea legumelor: Vinetele și ardeii se coc pe flacără sau în cuptor, apoi se curăță și se lasă la scurs câteva ore. Vinetele se toacă mărunt sau se pasează, iar ardeii se taie cubulețe.
  • Călirea cepei: Ceapa se toacă fin și se călește în ulei până devine aurie și moale. Se adaugă pasta de roșii sau roșiile decojite și se fierbe totul până scade ușor.
  • Adăugarea legumelor: Se adaugă vinetele și ardeii peste ceapă și roșii, apoi se amestecă bine. Se fierbe zacusca la foc mic, amestecând des, timp de 2–3 ore, până când uleiul iese la suprafață și compoziția devine omogenă.
  • Condimentarea: Se adaugă sare după gust, foi de dafin și, dacă se dorește, câteva boabe de piper. Se mai lasă să fiarbă încă 15–20 de minute.
  • Conservarea: Zacusca se toarnă fierbinte în borcane sterilizate, se pune un strat subțire de ulei deasupra și se închid ermetic. Borcanele se sterilizează la bain-marie sau în cuptor, apoi se lasă la răcit în pături, cu gura în jos.

Foto – Hepta

