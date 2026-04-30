Cum și-au împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira bunurile, de fapt. Avocatul Adrian Cuculis a spus totul: „Trebuie să faci dovadă”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Avocatul Adrian Cuculis a vorbit despre cum și-au împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira bunurile, după ce au decis să divorțeze. Separarea lor a fost foarte mediatizată, iar cântăreața și-a acuzat fostul soț de infidelitate. Acesta a preferat să nu spună nimic despre subiect.

Cum s-a făcut partajul între Valentin Sanfira și Codruța Filip

Adrian Cuculis, avocatul lui Valentin Sanfira, a vorbit despre împărțitul bunurilor între cântăreț si fostă lui soție. Se pare că cei doi foști parteneri și-ar fi pus la punct situația financiară comună încă din timpul căsniciei. Astfel, la momentul divorțului, cei doi nu ar mai fi trebuit să discute despre bunurile comune.

„Din informațiile pe care le am eu, cred că deja s-au prepartajat lucrurile încă din timpul căsătoriei. După încetarea căsătoriei, nu cred că mai sunt lucruri de partajat. Mai mult decât atât, nu le putem specula că nu știm ce au dobândit împreună. Legal, bunurile dobândite în timpul căsătoriei care sunt jumătate jumătate, trebuie să faci dovadă că le-ai dobândit tu”, a explicat Adrian Cuculis.

Sanfira i-a trimis notificare fostei soții

Acesta a dezvăluit că Sanfira i-a trimis notificare fostei sale soții, la vremea respectivă, în urma declarațiilor artistei privind motivul divorțului.

Cuculis a spus că podcastul deja fusese filmat înainte ca notificarea să fie trimisă, iar în conținut nu ar fi fost detaliile intime grave.

„Acesta a fost motivul (declarația Codruței despre infidelitate, n.r.) pentru care la vremea respectivă Valentina a vrut să o notifice pe Codruța. Eu vă mărturisesc că nu m-am uitat la podcastul respectiv, înainte să apară.

Ceea ce s-a spus acolo, m-am uitat pe sărite, face parte din limitele unei despărțiri rezonabile în 2026. Impresia mea face că, de fapt, ceea ce era trecut în notificare deja făcuse ea. Nu erau elemente atât de intruzive din viața lor de familie încât să fie necesară o regândire a podcastului.

Lucrurile de natură personală dintre ei să rămână între ei. A respectat notificarea fără să vrea. Ei deja filmaseră când am trimis noi notificarea”, a explicat avocatul.

Adrian Cuculis a explicat că nu l-a reprezentat oficial pe Valentin Sanfira, ci doar a făcut servicii juridice.

„Ulterior l-am întrebat, uite, sunt întrebat de presă care e situația juridică. Ești de acord să fiu purtător de cuvânt? A zis sigur că da. Mai degrabă ca un bun vorbitor l-am reprezentat”, a explicat avocatul.

Urmărește-ne pe Google News