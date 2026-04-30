Olga Barcari, primele declarații după eliminarea de la Survivor. De cine s-a apropiat în competiție: „Ne trimiteam pupici, ne strângeam în brațe când puteam”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Olga Barcari a fost eliminată de la Survivor, după o evoluție spectaculoasă, presărată cu provocări și obstacole. Bruneta a vorbit despre toate lucrurile care i-au lipsit în competiție, dar și despre persoana care i-a lipsit cel mai mult. Stilista a mărturisit că au fost persoane de care s-a apropiat în competiție.

Olga Barcari a devenit cunoscută pentru publicul larg de când a avut o relație pasageră cu Cătălin Bordea. Ulterior, bruneta a participat la Asia Express alături de Karmen.

Vedeta a vorbit într-un interviu despre cât de dor i-a fost de Karmen în competiția Survivor și cât de mult a ajutat-o la competiția Asia Express.

„Mi-a lipsit Karmen, mi-a fost dor și mi-am dat seama că dacă era acolo era mai puternică, aveam nevoie de îmbrățișările ei, de încurajările ei și atunci când am fost votată aveam nevoie să-mi ia apărarea, pentru că ea tot timpul mi-a luat apărarea și îmi ia apărarea dacă e cineva să se comporte într-un fel la nume. Mi-a lipsit tare Karmen.

Karmen mi-a lipsit pentru că a fost prima mea competiție cu ea în Asia Express și mi-a lipsit foarte mult. Pentru că era acolo, era cu mine, era bărbătoasă, era femeie, era soră, mi-era tot, tot, tot familie. Și mă luam brațe când făceam o treabă bună și aveam nevoie de îmbrățășiri, încurajări, de strânsul ei în brațe, de energia maternă pe care o are.

Și am avut nevoie de ea atunci când mă votau toți sau erau împotriva mea simțeam că aveam nevoie de ea să îmi ia apărarea, că eu nu pot să îmi iau apărarea, că așa sunt eu mai bleguță de la început. Dar aveam nevoie de ea să-i certe pe toți.”, a spus Olga Barcari pentru Cancan.

De cine s-a apropiat la Survior

Olga Barcari a plecat cu greu din competiție. Stilista a creat legături strânse și s-a apropiat foarte mult de adversari, cu toate că producția nu le permitea.

„M-am înțeles foarte bine cu războinicele. Eram adversari, dar eram adversari doar pe traseu. În rest, ne trimiteam pupici, ne strângeam în brațe când puteam, deși nu ne lăsa producția să vorbim între noi, ele m-au susținut de la început.

Au fost foarte fericite să mă vadă pentru că mă știau din Asia Express și mă luau în brațe mă linișteau înainte de duel. Țineau cu mine, am rămas prietene și războinicii nu mi-au fost alături.

Ne trimiteam inimioare pe ascuns, ne luam în brațe, mă linișteau, îmi făceau complimente, îmi spuneau că sunt mult mai bună și războincii, băieții, la rândul lor, printre picături îmi spuneau bravo, ai evoluat, ești bine.”, a mai spus ea.

Urmărește-ne pe Google News