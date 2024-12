Cristina Cioran a dezvăluit sexul bebelușului pe care îl așteaptă. Ce nume a ales pentru cel de-al doilea copil al său

Cristina Cioran (47 ani) este însărcinată pentru a doua oară, iar tatăl bebelușului pe care îl așteaptă este Alex Dobrescu, cel care i-a dăruit-o și pe micuța Ema. Anunțul a fost surprinzător pentru întreaga lume, mai ales că actrița a cerut în urmă cu ceva timp un ordin de protecție împotriva bărbatului. Acum, ea a dezvăluit sexul bebelușului, dar și numele pe cate l-a ales pentru acesta.

Cristina Cioran a dezvăluit numele și sexul bebelușului

Cristina Cioran, care s-a despărțit de Alex Dobrescu în urmă cu câteva luni, a luat prin surprindere întreaga lume în momentul în care a dezvăluit că este însărcinată pentru a doua oară, tot cu bărbatul care i-a dăruit-o și pe fiica ei, Ema. Actrița a apărut în cadrul unei emisiuni televizate cu burtica de gravidă, sarcina fiind una destul de avansată.

Aceasta a dezvăluit că de data aceasta va fi mamă de băiețel, iar numele ales pentru acesta este Ioan.

„Am considerat că nu am niciun drept să stric această perioadă așa frumoasă cu astfel de știri. Voi naște la 48, bunica cu bebeluș. Ce vină are acest copil că are doi părinți idioți? A fost o sarcină grea”, a afirmat Cristina Cioran la „Vorbește lumea” de pe Pro TV.

„Ema va avea un frățior pe care îl va chema Ioan”, a precizat actrița.

Aceasta a aflat că este însărcinată în mijlocul scabndalului pe care îl avea cu Alex Dobrescu și a ales să țină sarcina ascunsă. Ea a precizat că îi va permite bărbatului să le fie aproape copiilor săi, cu toate că situația dintre ei a fost una tensionată în ultima perioadă.

Actrița vrea să formeze o familie cu Alex Dobrescu

După ce a aflat că este însărcinată, Cristina Cioran a revenit la sentimente mai bune față de fostul ei partener și spune că își dorește ca acesta să fie prezent în viața copiilor lor și chiar să redevină o familie, dacă acest lucru va mai fi posibil.

„Îl vreau în viața copiilor mei, în viața mea nu neapărat, pe mine m-a pus cumva pe pauză. Când s-a întâmplat să rămân însărcinată nici nu am știut, am crezut că intru la menopauză, Aveam și oameni în jurul meu care îmi confirmau, până când au început să mă deranjeze niște chestii, pe lângă starea nervoasă, mirosurile, la un moment dat și greață. Nu se justifica nimic. Mi-am făcut un test și nu mi-a venit să cred. M-am bucurat foarte tare, nu aș fi putut să renunț la sarcină chiar dacă situația era cum era. Sunt atâtea femei care se chinuie o viață întreagă să facă un copil. Eu mi l-am dorit, eu am aruncat asta în Univers. (…) Îmi doresc foarte mult să redevenim o familie, dacă se poate, dacă nu…”, a povestit Cristina Cioran.

În trecut, din cauza neînțelegerilor dintre cei doi, a fost emis ordin de protecție împotriva bărbatului, motiv pentru care nu pot comunica în prezent.

„Lucrurile sunt foarte clare. O să poată să îl cunoască și să aibă grijă (de copil – n.red.). El și acum mă ajută foarte mult. Dacă totul s-a schimbat în bine și pentru el, cumva toate lucrurile au început să meargă mai bine. Nici sarcina nu e foarte ușoară. După ce nasc se aliniază toate planetele (se încheie ordinul de restricție – n.red.)”, a declarat Cristina Cioran, la Pro TV.

